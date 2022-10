Gerhard Richter kraluje žebříčku nejvlivnějších výtvarníků světa. Jeho obrazy stojí i přes miliardu

Nejvýznamnějším světovým výtvarníkem je podle nového vydání prestižního žebříčku Kunstkompass (Kompas umění) opět německý malíř Gerhard Richter, uvedla agentura DPA.

Devadesátiletý Richter žebříčku vládne už 19 let a pořadí se letos nezměnilo ani na následujících místech, takže na druhé příčce je znovu americký umělec Bruce Nauman a na třetí Němec Georg Baselitz.

Žebříček Kunstkompass, který vychází v magazínu Capital, každoročně připravuje novinářka Linde Rohrová-Bongardová. Ta umělce hodnotí pomocí složitého bodovacího systému, přičemž každý jednotlivec získává body například za výstavy v prestižních galeriích, za publikace a recenze v odborných periodikách nebo za nejrůznější ocenění. Roli naopak nehraje komerční aspekt umění - tedy prodejní ceny děl nebo úspěchy na aukcích.

Richter, který letos oslavil devadesátiny, patří k silné generaci německé poválečné malby. Jeho díla patří na aukcích k těm nejžádanějším a prodávají se za rekordní sumy. Jeho Abstraktní obraz se v roce 2015 prodal za 46,3 milionu dolarů (1,2 miliardy korun), další dílo Domplatz, Mailand o dva roky dříve za 37,1 milionu dolarů (932 milionů korun).

