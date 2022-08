Victory Club s pianistou Ivem Kahánkem: Sólovým hráčem se stane jeden člověk za generaci

Je nejuznávanějším českým pianistou současnosti. S velkým úspěchem hraje před publikem doma i ve světě, dnes své umění představí v rámci Pražského jara. Ivo Kahánek je dalším hostem pořadu o úspěchu a cestě na profesní vrchol Victory Club, který představuje byznysový portál newstream.cz.

Stát se sólovým klavíristou je rozhodnutí s dalekosáhlými dopady. „Máte jen jednu šanci - buďto se vám to povede jako jedinému ve vaší generaci, nebo budete do konce života hrát někde v orchestru nebo učit na hudebce,“ popisuje dilema sólového pianisty náš nejlepší hráč na tento nástroj Ivo Kahánek v nové epizodě pořadu Victory Club na serveru newstream.cz.

„Já jsem to měl postavené tak, že buďto se prosadím do konce školy, nebo nastoupí plán B, já od hudby úplně odejdu a nastoupím na ekonomku,“ dodává Kahánek.

Co všechno musel hudbě obětovat? Jaká klíčová rozhodnutí musel učinit? A jak například připravuje dnešní žáky klavíru? O tom všem vypráví v dalším díle Victory Clubu.

Co je Victory Club?

Co znamená být nejlepší? Jakou roli hrají v jejich životě peníze? Co je pro ně úspěch a co mu museli obětovat? Jak vychovávají své potomky? A co by poradili mladým talentovaných lidem? Na tyto a další otázky odpovídají osobnosti tuzemského byznysu, politiky, sportu i kultury v nové sérii videoportrétů Victory Club s podtitulem Inspirujte se nejlepšími.

