Smartwings přidá z Prahy Lisabon. Letiště letos láká i na Filadelfii, Cork nebo Bordeaux
Smartwings od 23. října rozšíří nabídku pravidelných linek z Prahy o přímé spojení do Lisabonu. Do portugalské metropole bude létat třikrát týdně, zároveň posílí spojení do Porta, Bilbaa a Toulouse a linku do Nice převede na celoroční provoz. Pražské letiště přitom letos hlásí širší nabídku nových destinací v Evropě i dálkových letů.
Letecká společnost Smartwings zahájí od 23. října provoz nové přímé linky mezi Prahou a Lisabonem. Spojení do portugalského hlavního města bude v provozu třikrát týdně, vždy v pondělí, středu a pátek. Prodej letenek už dopravce spustil, ceny jednosměrných letenek začínají na 2934 korunách.
Lisabon se tak zařadí mezi portugalské destinace, které Smartwings obsluhuje z českého trhu. Dopravce už nyní nabízí lety do Porta, Funchalu na Madeiře a do Ponta Delgady na Azorech. Z pražského letiště létají do Lisabonu také TAP Air Portugal a easyJet.
Častěji do Porta, Bilbaa a Toulouse
Od konce října Smartwings navýší počet letů také na dalších evropských linkách. Do Porta, španělského Bilbaa a francouzského Toulouse bude místo dosavadních dvou spojů týdně létat třikrát týdně.
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Významnou změnou projde i linka do Nice. Ta dosud fungovala jako sezonní spojení hlavně pro letní měsíce, nově ji Smartwings zařadí mezi celoroční linky. Cestující tak získají pravidelné spojení na Azurové pobřeží i mimo hlavní dovolenkovou sezonu.
Praha rozšiřuje mapu přímých letů
Novinka do Lisabonu zapadá do širšího rozvoje nabídky letů z Prahy. Letiště Václava Havla Praha v letním letovém řádu 2026 nabízí spojení do 183 destinací, což je o 15 více než loni. Lety z Prahy provozuje 77 dopravců.
Mezi novými nebo nově posílenými destinacemi figurují například Bordeaux, Cork, Ammán, Jasy, Skopje, Temešvár, Šardžá nebo čínská San-ja. V dovolenkovém segmentu přibyly také linky do Bodrumu, Brindisi, Fara a na Ibizu.
Přibývají i dálkové linky
Pražské letiště letos posiluje také dálkové spojení. American Airlines spouští pravidelnou linku mezi Prahou a Filadelfií, dopravce STARLUX Airlines má zahájit lety do Tchaj-peje. Tchaj-wanský dopravce bude z Prahy nejprve létat třikrát týdně, od října má frekvenci navýšit na čtyři lety týdně.
Více spojů nabízí i další dopravci. Air Canada navyšuje počet letů do Toronta, China Airlines přidává frekvenci na lince do Tchaj-peje a Etihad Airways plánuje posílení spojení do Abú Dhabí.
Smartwings sází na evropské metropole i dovolenkové trasy
Smartwings v posledních sezonách rozšiřují hlavně síť evropských linek. Vedle Lisabonu dopravce posiluje spojení do měst, která kombinují turistickou poptávku s městskou turistikou – typicky Porto, Bilbao, Toulouse nebo Nice.
Z Prahy Smartwings létají také do řady dalších oblíbených destinací, například do Barcelony, Říma, Málagy, Valencie, Paříže, na Madeiru, Azory nebo Kanárské ostrovy. Nová linka do Lisabonu tak posiluje pozici dopravce na portugalském trhu a rozšiřuje výběr přímých letů pro cestující z Česka.
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