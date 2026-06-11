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newstream.cz Enjoy Smartwings přidá z Prahy Lisabon. Letiště letos láká i na Filadelfii, Cork nebo Bordeaux

Smartwings přidá z Prahy Lisabon. Letiště letos láká i na Filadelfii, Cork nebo Bordeaux

Lisabon
iStock
nst
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Smartwings od 23. října rozšíří nabídku pravidelných linek z Prahy o přímé spojení do Lisabonu. Do portugalské metropole bude létat třikrát týdně, zároveň posílí spojení do Porta, Bilbaa a Toulouse a linku do Nice převede na celoroční provoz. Pražské letiště přitom letos hlásí širší nabídku nových destinací v Evropě i dálkových letů.

Letecká společnost Smartwings zahájí od 23. října provoz nové přímé linky mezi Prahou a Lisabonem. Spojení do portugalského hlavního města bude v provozu třikrát týdně, vždy v pondělí, středu a pátek. Prodej letenek už dopravce spustil, ceny jednosměrných letenek začínají na 2934 korunách.

Lisabon se tak zařadí mezi portugalské destinace, které Smartwings obsluhuje z českého trhu. Dopravce už nyní nabízí lety do Porta, Funchalu na Madeiře a do Ponta Delgady na Azorech. Z pražského letiště létají do Lisabonu také TAP Air Portugal a easyJet.

Častěji do Porta, Bilbaa a Toulouse

Od konce října Smartwings navýší počet letů také na dalších evropských linkách. Do Porta, španělského Bilbaa a francouzského Toulouse bude místo dosavadních dvou spojů týdně létat třikrát týdně.

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Lukáš Kovanda

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Významnou změnou projde i linka do Nice. Ta dosud fungovala jako sezonní spojení hlavně pro letní měsíce, nově ji Smartwings zařadí mezi celoroční linky. Cestující tak získají pravidelné spojení na Azurové pobřeží i mimo hlavní dovolenkovou sezonu.

Praha rozšiřuje mapu přímých letů

Novinka do Lisabonu zapadá do širšího rozvoje nabídky letů z Prahy. Letiště Václava Havla Praha v letním letovém řádu 2026 nabízí spojení do 183 destinací, což je o 15 více než loni. Lety z Prahy provozuje 77 dopravců.

Mezi novými nebo nově posílenými destinacemi figurují například Bordeaux, Cork, Ammán, Jasy, Skopje, Temešvár, Šardžá nebo čínská San-ja. V dovolenkovém segmentu přibyly také linky do Bodrumu, Brindisi, Fara a na Ibizu.

Přibývají i dálkové linky

Pražské letiště letos posiluje také dálkové spojení. American Airlines spouští pravidelnou linku mezi Prahou a Filadelfií, dopravce STARLUX Airlines má zahájit lety do Tchaj-peje. Tchaj-wanský dopravce bude z Prahy nejprve létat třikrát týdně, od října má frekvenci navýšit na čtyři lety týdně.

Více spojů nabízí i další dopravci. Air Canada navyšuje počet letů do Toronta, China Airlines přidává frekvenci na lince do Tchaj-peje a Etihad Airways plánuje posílení spojení do Abú Dhabí.

Smartwings sází na evropské metropole i dovolenkové trasy

Smartwings v posledních sezonách rozšiřují hlavně síť evropských linek. Vedle Lisabonu dopravce posiluje spojení do měst, která kombinují turistickou poptávku s městskou turistikou – typicky Porto, Bilbao, Toulouse nebo Nice.

Z Prahy Smartwings létají také do řady dalších oblíbených destinací, například do Barcelony, Říma, Málagy, Valencie, Paříže, na Madeiru, Azory nebo Kanárské ostrovy. Nová linka do Lisabonu tak posiluje pozici dopravce na portugalském trhu a rozšiřuje výběr přímých letů pro cestující z Česka.

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Automobilky hledají byznys v obraně. Mercedes chce stavět systémy proti dronům

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Profimedia
ČTK
ČTK

Německý Mercedes-Benz se dohodl se společností Tytan Technologies na vývoji mobilních systémů proti dronům. Automobilka se tak přidává k dalším evropským výrobcům aut, kteří hledají příležitosti v rychle rostoucím obranném průmyslu.

Německý výrobce luxusních automobilů Mercedes-Benz se dohodl s firmou Tytan Technologies na spolupráci při výrobě mobilních systémů určených k boji proti dronům. Podniky o dohodě dnes informovaly v tiskové zprávě.

Podle serveru CNBC se tak společnost Mercedes-Benz stala další automobilkou, která se v poslední době rozhodla spojit síly se zbrojním, respektive obranným průmyslem.

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„Společně chceme pracovat na inovativních řešeních pro bezpečnostní a ochranné úkoly,“ dodal.

Podniky dohodu o spolupráci uzavřely na mezinárodním leteckém veletrhu ILA v Berlíně. Mobilní systémy by měly chránit například letiště či jinou důležitou infrastrukturu.

„Hrozba je velmi reálná. Každý den jsme svědky přeletů dronů nad kritickou infrastrukturou v Německu a v Evropě,“ uvedl šéf a spoluzakladatel firmy Tytan Balázs Nagy.

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ČTK

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Aktivity v obranném průmyslu v poslední době rozšiřují i další evropské automobilky. Francouzská společnost Renault například v lednu oznámila, že se dohodla se zbrojovkou Turgis na spolupráci při výrobě leteckých dronů ve Francii. V březnu pak oznámila, že vyvíjí pozemní dron pro vojenské i civilní účely.

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Působení automobilek v obranném průmyslu není žádnou novinkou. Za druhé světové války automobilové společnosti po celém světě omezovaly civilní výrobu a zaměřily se na podporu válečného úsilí ve svých zemích prostřednictvím produkce vojenských vozidel, leteckých motorů, děl a munice.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard

Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard
Profimedia
ČTK
ČTK

Schodek státního rozpočtu může příští rok přesáhnout 350 miliard korun, varuje Národní rozpočtová rada. Upozorňuje také na uvolňování rozpočtových pravidel a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.

Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to ve čtvrtek uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun, což by znamenalo čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka.

„NRR na základě k dnešnímu dni dostupných dat kalkuluje, že při splnění tříprocentního maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout hladinu 350 miliard korun,“ uvedla NRR.

Udržení schodku pod třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP), které vyžadují rozpočtová pravidla Evropské unie, v minulosti slibovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Rada zároveň upozornila, že nevylučuje ani překročení hranice tří procent HDP. Poukázala přitom na návrh fiskálně-strukturálního plánu, který hovoří o možném pokrytí vyššího schodku únikovou doložkou. Tu EU umožňuje využít při zvýšených výdajích na obranu.

„NRR upozorňuje, že konstrukce evropské únikové doložky vládě ČR umožňuje i při obranných výdajích pod dvě procenta HDP překročit stanovené saldo o zhruba 0,3 až 0,4 procenta HDP,“ uvedla rada ve stanovisku.

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Státy letos na trzích získávají peníze nebývalým tempem. Od začátku roku si prostřednictvím syndikovaných emisí půjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy asi 10,5 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí rostoucí výdaje na obranu, infrastrukturu i přechod k modernějším zdrojům energie.

nst

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Kritika uvolnění pravidel

NRR ve svém stanovisku rovněž kritizovala uvolnění rozpočtových pravidel, které navrhla vládní koalice a které nyní projednává Parlament.

Upozornila, že po schválení změn budou v Česku platit unijní rozpočtová pravidla, která jsou mírnější než dosud platná národní úprava.

„Smysl národních fiskálních pravidel spočívá především v tom, aby se české veřejné finance držely v teritoriu, jež je bude dostatečně chránit před nárazem na pravidla unijní, respektive než dlouhodobou udržitelnost českých veřejných rozpočtů začnou efektivně vymáhat finanční trhy,“ uvedla rada.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Schillerová: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos

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Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to uvedla v pořadu Poledne s Moravcem.

ČTK

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Stát si půjčuje dráž

Rada upozornila rovněž na zvýšení výnosu desetiletého státního dluhopisu. „V současnosti se přibližuje pětiprocentní hranici, tedy úrovni na dohled té, která byla v minulosti dosažena zejména v obdobích mimořádných finančních a geopolitických otřesů,“ uvedla NRR.

Připomněla, že vyšší výnosy dluhopisů zvyšují náklady na obsluhu státního dluhu.

„Úrokové náklady by se měly v následujících letech zvýšit až na 1,6 procenta HDP,“ uvedla rada.

Nezávislý dohled nad rozpočtem

Národní rozpočtová rada je zřízena na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její členy schvaluje Sněmovna na návrh vlády, Senátu a České národní banky.

Jde o nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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