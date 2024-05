Skvělé jídlo i pití. Restaurace Seasons sází na cenově dostupný fine dining

Sezona brunchů pomalu spěje do své letní přestávky a přichází čas zjistit, co pražské hotelové restaurace nabízejí mimo víkendové pozdní obědy. Volba tento víkend padla na nedávno otevřenou restauraci Seasons v hotelu Hilton Prague.

Pražský Hilton, který se 791 pokoji patří k největším hotelům v Evropě, je pražskou ikonou. Začínal se stavět ještě před změnou režimu v roce 1989 a v roce 1991 otevřel pod vlajkou Hiltonu.

Na sklonku loňského roku v prostorách hned u vstupu do hotelu, kde donedávna „vařil“ Le Petit Chef, otevřela restaurace Seasons. Jak název napovídá, podnik se snaží upravovat menu podle ročních období. Podle šéfkuchaře Pavla Brože bylo cílem vytvořit fine dining bez zbytečných příkras a za přijatelné ceny. Podařilo se jim to?

K jídlu

Menu se mění podle ročního období, aktuálně v nabídce jarní menu, takže nechybí třeba jehněčí na několik způsobů, chřest nebo jarní zelenina. Abychom zvládli ochutnat co nejvíce výtvorů místních kuchařů, volíme degustační menu. A stálo to za to.

Pro začátek na stole ve slušivé ošatce připomínající bochník chleba přistává máslo a domácí kváskový chléb. Ten je vyráběný z kvásku, který Brož vyrobil již před deseti lety a od té doby ho neustále dokrmuje a využívá.

Za chvíli už je na stole první chod – humr s chřestem a gelem z rebarbory a grepu. Právě grep se nádherně snoubí s korýšem. Dalším chodem jsou těstoviny – raviola se sýrem Taleggio. Tučný sýr si s těstovinami a artyčokem rozumí. Pak už následuje čerstvý halibut s mušlemi, okurkou a mořskou řasou. Následuje masový vrchol večera – jehněcí kýta. Ta je ideálně propečená a nechybí k ní nezbytnosti v podobě česneku – v podobě pyré – a máty. Komu jehněčí nechutná, může si vybrat cokoliv jiného. Například steak ze svíčkové. Sladkou tečku obstará mandlové suflé se zmrzlinou.

K pití

Koktejlové menu i vinný lístek jsou poměrně rozsáhlé. Na rozjezd zkouším Absolut Prague, což je vlastně Negroni jen s vodkou namísto ginu a jako aperitiv je to super volba. Nejlepší volbou k degustačnímu menu je pak párování s víny. Ke každému chodu vybrané víno, ale vinná degustace není pevně daná. Milá obsluha je flexibilní a pokud by snad někdo chtěl pít jen červená vína, ráda mu vyhoví.

Nová restaurace zapadá do plánů pražských hotelů přilákat do nich místní. Marketingovým claimem je dostupná gastronomie a myslím, že to se podniku daří. 1800 korun za degustační menu z vysoké gastronomie není vůbec špatné. Ještě „levnější“ je zmíněné párování s víny. Pět skleniček vhodných vín ke každému chodu vyjde na 650 a nejedná se o degustační porce, ale poctivých 1,5 deci – opět tedy nic předraženého.

