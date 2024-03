Kam na rodinný brunch? Hotel Hilton Old Town zaujme pestrou nabídkou i dětským koutkem

Přemýšlíte o brunchi s rodinnou? Možnou volbou pro vás by mohl být pražský hotel Hilton Old Town. Kromě bohaté nabídky totiž poskytuje i velký dětský koutek pro ty nejmenší. A co vše je v nabídce? To se dozvíte níže - v novém seriálu serveru Newstream o tom, kam v Praze vyrazit s rodinou na brunch.

Již při příchodu do hotelu Hilton Old Town krátce před půl jednou o nedělním odpoledni je restaurace Zinc z poloviny zaplněná a další hosté čekají u vstupu. Je jasné, že tento brunch je populární. Koná se – na rozdíl od většiny ostatních – jen jednou za dva týdny. Také když jsem deset dní předem sháněl stůl pro šest, nebyl to vůbec snadný úkol, ale povedlo se. Brunch nezabírá pouze restarauci Zinc, ale i přilehlý lobby bar.

FOTOGALERIE: Pestrá nabídka i dětský koutek. Podívejte se do hotelu Hilton Old Town

Pestrá mezinárodní nabídka

Na začátek musím přiznat, že ze všech pražských hotelových bufetovým brunchů se mi ten v Hiltonu zatím nejvíce „trefil do noty“. Nabídka je velmi mezinárodní a asi nejvíce mi připomíná brunchovou nabídku v hotelích v Dubaji či Singapuru.

Mezi předkrmy mě nejvíce zaujalo hovězí carpaccio a výběr sushi. Na carving station se nabízí steaky chuckroll a ribeye, šunka a husa. Husa poměrně brzy došla, protože podle kuchaře poptávka překonala očekávání. K ribeye mi byla doporučena holandská omáčka s čerstvým lanýžem a byla to úžasná kombinace.

Na bufetu jsou dále v nabídce studené krevety a humří ocasy i klepeta. Vše bylo poctivě doplňováno po dvě a půl hodiny, které brunch trvá. Mezi teplými jídly v bufetové nabídce jsou nejpopulárnější krevety, které i přes usilovné doplňování neustále docházely. Super byl také losos se samphire, kterému se česky říká mořský fenykl. V nabídce bylo i vepřové.

Komu po takovém výběru ještě zbylo místo na dezert, má z čeho vybírat. Kremrole, crème brûlée či tartaletky a ještě více.

Hned po usazení dorazí welcome drink – sklenička prosecca. U toho je možné v rámci neomezené konzumace zůstat po celý brunch nebo přejít na víno či pivo. Samozřejmostí je výběr nealkoholických nápojů a kávy či čaje. Horké nápoje si hosté mohou u automatických kávovarů pořídit sami anebo si objednat u obsluhy.

Nintendo i zdobení sušenek

Velké plus je dětský koutek, který jsem takto dobře provedený v tuzemsku ještě neviděl. V těch nejlepších brunchových destinacích, kterými jsou za mě Dubaj či Singapur, je bohatý doprovodný program pro děti naprosto samozřejmý. V Česku tomu tak nebývá. Zde se však o děti hostů postarají dvě vychovatelky a k dispozici je televize s pohádkami či herní konzole Nintendo. Nejoblíbenější mezi malými návštěvníky je ale zdobení sušenek.

Co za to?

Vše výše popsané vyjde na 1750 korun za osobu, včetně neomezené konzumace alko a nealko nápojů. Děti do 6 let jsou zdarma, do 12 let za 700 korun.

V nabídce mi trochu chybí balíček bez alkoholu. Je to mezi pražskými brunchi ale běžná praxe. Vím, že Češi mají k alkoholu vřelý vztah, ale pořád to nechápu. Proč má dítě mezi 12. a 18. rokem platit stejnou cenu jako dospělý, který oběd zapije dvěma lahvemi vína? Stejné platí o dospělém, který si místo litru prosecca dá půl litr vody a dvě koly.

Konáním pouze každý druhý víkend je tento brunch poměrně vzácným a rozhodně stojí za vyzkoušení. Pro rodiny s menšími dětmi by to pak měla být jasná volba.