Elegantní brunch ve starém klášteře. To je hotel Augustine

Na cestě po pražským brunchích se tentokrát zastavíme v hotelu Augustine na zabíjačkovém speciálu.

Reklama

Působivé prostředí

Vstup do dvora malostranského hotelu Augustine je snadné minout. S nadsázkou se dá říct, že je to vjezd v tramvajové zatáčce kousek od Malostranského náměstí. Přicházíme asi o deset minut dříve, než je avizovaný start brunche – 12:30. Ani tak nejsme na místě první. Nedočkavých hladových hostů bylo více. Samotná restaurace působí vzdušným dojmem nabízí spoustu denního světla a teplejších měsících i terasu.

Hotel Augustine, který je jedním z nejpůsobivějšíchv Praze, spojuje historii se současným designem. Hotel je zasazen do bludiště připomínající kombinaci budov, které kdysi tvořily součást kostela a kláštera sv. Tomáše ze 13. století. Spojení s kubismem inspirovanými interiéry Olgy Polizzi je jedinečné a povedené.

K jídlu

Brunch jsme navštívili zrovna v době konání zabíjačkového speciálu. Nechyběly tak jitrnice a jelita, tlačenka, huspenina. Na své si ale přijdou i strávníci, kteří neholdují českým tradicím.

Začínám zeleninou. Stůl se saláty a zeleninou hraje krásnými barvami. Caesar salát i domácí salát jsou čerstvé a chutné. Když je to brunch, chtělo by to vejce Benedikt. Naštěstí na to tu mají speciální stanoviště. Lze si vybrat z uzeného lososa, krůtí či vepřové šunky či špenátu. Zatímco mi kuchař připravuje EggsRoyale (Benedikt s lososem), naložím si ústřice a krevety.

Při dalším kole mířím konečně ke „carving station“, kde jsou dnešní hvězdou pečená kachna a pomalu pečený vepřový bůček. K tomu přikládám brambory Grenaille a červené zelí a užívám symfonii chutí.

Kvalitní pojetí českých klasik se projevuje i dezertů. Nechybí jablečný štrůdl, makový frgál, větrníky, vdolky či koblihy. Na úplný závěr si jdu ještě vybrat z bohatého sýrového talíře, když už mě po celý brunch cvrnkalo aroma některých sýrů do nosu. Tady by stálo za zvážení sýry schovat pod průhledný poklop. Vůně některých sýrů má totiž než k pivoňkámblíže k bezdomovci v tramvaji.

Poslední poznámka – když už se šéfkuchař pohybuje „na place“, ocenil bych jeho větší zapojení do servisu či interakce s hosty. Jako vzor může posloužit restaurace Artisan v hotelu Marriott, kde to mají skvěle zvládnuté.

K pití

Nabídka nealko nápojů zahrnuje ekologickou vodu Purezza, kávu, čaj a standardní nealko nápoje ze stáje Pepsi – hotel spadá do sítě Marriott, která je dlouhodobě spojena s Pepsi. Alkohol se točí hlavně okolo různých druhů šumivých vín.

Co za to?

Ceník je trochu komplikovanější. V době naší návštěvy byly v nabídce tři varianty. Se základním proseccem, s lepším proseccem anebo se šampaňským. To se ale od té doby změnilo. Nyní už jsou rovnou čtyři. Bez alkoholu, s neomezeným proseccem Bosco Blanc de Blancs, šampaňským Jacquart Mosaique Brut a rose šampaňským Jacquart Mosaique. Ceny jsou 1600, 2200, 3200, respektive 3990 korun.

Tleskám, že Augustine zařadil nabídku bez alkoholu. Již delší dobu kritizuji, že na pražských hotelových brunchích se nenabízí balíček bez alkoholu na nižší cenu. Nejen, že i v české společnosti se najdou abstinenti, ale také dochází k tomu, že děti – většinou od věku 12 let – platí stejnou cenu jako alkohol konzumující dospělí.

Bottomline

Sem se nechodí pro „party vibes“, ale za vytříbenou elegancí a klidem, které se od hotelu z rodiny Luxury Collection očekává. Ačkoliv chybí jakýkoliv program pro děti, neznamená to, že by sem děti nesměly, dokonce jsou pro ně připravené sušenky a bonbóny. Jen je dobrý nápad přinést jim vlastní zábavu. Omalovánky nebo třeba tablet či mobil.