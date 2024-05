Za stylovým brunchem s DJem do hotelu Andaz

Hotel Andaz teprve minulý měsíc představil nový koncept svého brunche. Newstream.cz se hned vydal ho otestovat.

Cukrovarnický palác

V bývalém Cukrovarnickém paláci na hosty dýchá historie na každém rohu. V dobové budově sídlíci pětihvězdičkový hotel Andaz Prague patří k tomu nejlepšímu, co může Praha mezi hotely nabídnout. Hotel byl navržený madridským designérským studiem Brime Robbins. Důvodem využití zahraničního studia bylo podle hotelu to, aby přineslo nový a vnější pohled na českou historii. A to se podle všeho povedlo perfektně. Celým hotelem se vinou odkazy na Jiráskovy České báje o pověsti.

Ubytovat se dá i v apartmá, kde kdysi bydlela herečka Adina Mandlová a kde zůstaly zachovány původní prvky. Jen tajné únikové dveře pro milence byly zazděny. Dnes jsme tu ale kvůli jídlu.

K jídlu

Zdejší brunch se podává každou neděli mezi půl 12. a 15. hodinou. Zároveň je zajímavým mixem bufetu a servírovaných pokrmů. Z á-la carte menu se objednávají dva pokrmy. Na výběr jsou kategorie snídaňová vejce a hlavní chody, ale hosté si klidně mohou objednat dva telecí řízky. Dezerty se pak vybírají z nádherného bufetového koutku s usměvavou obsluhou.

Na začátek zkouším turecká vejce, která překvapují. Čekal jsem něco jako je středomořská shakshouka, nějakou rajčatovou omáčku. To se ale nekoná.

Z hlavních chodů zkouším řízek, líčka i hot dog. Ničemu nelze nic vytknout a porce jsou slušné. Telecí řízek má trochu netradiční šmrnc s bylinkovým salátem a paprikovou majonézou. Líčka zase ozvláštňuje čočka a nakládaný tuřín. Hot dog s hovězím jazykem místo tradičního párku je také chuťovým zážitkem.

Na dezertovém bufetu čekali například vafle, francouzské toasty, plněné croissanty, (nejen) pro děti se vyráběla cukrová vata. Dezert vyrobený z čokolády a cukrové vaty pak vypadá jako rozkvetlá sakura a připomíná více umělecké dílo než jídlo.

K pití

Všechno to jídlo je potřeba něčím zapít. V ceně brunche - za 990 korun - je i neomezená konzumace nealkoholických nápojů. Za alkohol se platí zvlášť. Během brunche nelze vybírat z klasického koktejlového menu. Na výběr je prosecco či Mimosa – i jako balíček s neomezenou konzumací za 690 korun. Z koktejlů jsou na výběr jen dva. Willy Tonka, což je varianta na Espresso Martini a Clari Mary, což je hodně vzdálený příbuzný Bloody Mary. Vyzkoušel jsem oba a jako fandovi Espressa Martini jsem si užil Willyho Tonku, s Clari Mary to bylo horší, ale obecně Bloddy Mary neholduji, tak to bylo asi proto.

Uvolněnou atmosféru typickou pro hotely Andaz při brunchi umocňuje DJ s ideálním hudebním doprovodem. Hudba je nevtíravá, hlasitá tak akorát a ideálně doprovází příjemně strávené nedělní odpoledne.