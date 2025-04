Praha jako luxusní destinace? Ještě zdaleka ne, říká šéfka hotelu Mandarin Oriental

Praha má co nabídnout, ale v očích zahraničních turistů zatím zůstává pod radarem luxusních destinací. Jak to změnit? Barbara Gӧttling, která vede pětihvězdičkový hotel Mandarin Oriental Prague, by měla pár receptů. V rozhovoru pro Newstream dále vysvětluje, proč se úspěch v hotelnictví dnes měří jinak než dřív.

Hotelový byznys se roky zotavoval z pandemie. Naznačují čísla za loňský rok, že je opět v kondici?

Sice jsem v Praze jen pár měsíců (od října – pozn. red.), ale na čísla jsem se dívala, abych věděla, do čeho jdu. Myslím, že i pro celou Prahu byl rok 2024 prvním rokem po pandemii, kdy můžeme mluvit o plném zotavení. Jiné destinace to ale zvládly dříve. Z toho jsem překvapená. Byznys byl tedy dobrý, ale může to být ještě lepší.

Proč Praze trvalo déle se po pandemii zotavit?

To bych také ráda věděla. Ale mám svou teorii. Turisté se sice do Prahy vrátili, bylo jich dost, ale utráceli méně. Segment luxusního turismu, který je pro nás nejdůležitější, se vrací jen pomalu. Důvod? Praha stále není vnímána jako prémiová destinace. A to je škoda.

Co by pro to mohlo město udělat, aby tomu tak nebylo?

Například regulovat krátkodobé ubytování typu Airbnb. V centru Prahy můžete bydlet v soukromí i za 30 eur za noc, ve Vídni už to třeba nejde. Až do 12. vídeňského obvodu není Airbnb vůbec povolené. Webová stránka Prague Tourism, která představí pražské TOP hotely, taky určitě není na škodu. Ukázat Prahu jako místo pro nákupy, výlety za kulturou i skvělou gastronomií. To všechno totiž Praha splňuje, jen o tom nedává platícímu světu dostatečně vědět. Klienty, které jsme u nás ubytovali, mi často říkají, že pobyt předčil jejich očekávání.

Odkud takoví klienti přicestovávají nejčastěji?

Našimi hlavními trhy jsou Spojené státy, Velká Británie, Německo, Švýcarsko, či Blízký Východ. To se moc nezměnilo.

Blízký Východ vnímáte jako rostoucí trh?

Určitě je to relevantní trh. Hlavně v létě. V Praze ale nejsou lázeňské hotely, kam tihle klienti převážně chtějí.

Od června bude mít kompletní velká letecká blízkovýchodní trojka (Qatar Airways, Emirates a Etihad) přímé lety do Prahy. Pomáhá to přílivu turistů z těchto zemí?

Ano, to je super. Za povšimnutí ale stojí fakt, že letadla, která tyto aerolinky posílají do Prahy, mají méně sedadel v byznys třídě. To je jen další ukázka toho, že Praha není vnímána jako prémiová destinace. Ale stává se, že když tam vůbec není první třída, tak ti cestující vůbec do té destinace neodjedou.

Příští rok váš hotel oslaví 20 let. Jak se hotelnictví a turismus v Praze za tu dobu proměnil?

Určitě se to posouvá správným směrem. Lidé to neradi slyší, ale myslím, že Praha v segmentu luxusního cestování několik let stála. Jako by byla zamrzlá. Začalo se to hýbat až s příchodem mezinárodních hotelů Andaz, pak W, nyní Fairmont. Mezinárodní značky přitáhnou svoji klientelu a skrze své cool bary, restaurace a nové koncepty přinášejí marketing pro celé město.

Hotelový byznys trpěl po pandemii nedostatkem pracovníků. Už se situace stabilizovala?

Ano. V pandemii odešlo z pohostinství hodně lidí a dost se jich nevrátilo. To si vyžádalo změnu přístupu k zaměstnancům. Už je nečekají žádné 15hodinové směny a diagnózy syndromu vyhoření. Snažíme se, a tím nemyslím jen nás, ale obecně zaměstnavatele v hotelnictví, o lepší work-life balance pracovníků. Musíme ukazovat, co můžeme lidem nabídnout. I bez vysokého vzdělání se u nás dá udělat kariéra. Od servírky až po manažerku.

Museli majitelé přijmout nižší marže?

Ano. Majitelům, kteří dříve vydělávali více, musíme vysvětlovat, že časy se změnily. Že lidi musejí lépe zaplatit, že musí být zdravé jídlo v kantýně. To jsou věci, které podle mě, mají pozitivní efekt. Je dobré, že se situace změnila.

A jak motivujete svůj tým?

Hlavně penězi. Pak to ale chce, aby byli zaměstnanci šťastní. Už nejsme tak zoufalí, abychom museli brát každého. Takže je potřeba, abychom si se zaměstnanci vzájemně sedli. Není to pro každého. U nás mají naši lidé hezké benefity. Každých 90 dní mohou spát v našem hotelu se snídaní, a mají bezplatné či výrazně zlevněné ubytování v dalších hotelích Mandarin.

Kolik máte v průměru zaměstnanců a jaký je to poměr zaměstnanců na pokoj?

Je to kolem 120 až 130 lidí na 99 pokojů, tj. 1,2 až 1,5 zaměstnance na pokoj. Je to dobré číslo pro luxusní segment.

Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle pro Mandarin Oriental Prague? Co chcete vylepšit?

Jak jste říkal, za rok máme 20 let. Když přicházejí nové hotely - a v Praze otevřel W, nyní otevírá Fairmont a Four Seasons má teď nového majitele, který chce investovat - tak ty stávající musejí také inovovat a investovat. Pokud chceme zůstat spolu s Four Seasons číslo jedna v Praze dalších 10 až 20 let, budeme pro to muset něco udělat.

Poslední dobou v Praze změnilo majitele několik hotelů, o dalších se mluví. Proč se to děje?

Důvodů je více. Přišla jsem z Vídně a tam jsou všechny hotely na prodej. Park Hyatt, Ritz-Carlton, Andaz, Marriott, Anantara i Imperial jsou na prodej. Luxusní hotely, především ty v historických budovách, bohužel nejsou moc profitabilní. Údržba stojí hromadu peněz a už to není taková „cash cow“ jako dříve.

Jaké trendy v oblasti luxusního pohostinství očekáváte v příštích letech?

Dá se očekávat, že v Praze bude přibývat podíl náročnější klientely. Rozšiřuje se nabídka luxusního ubytování, otevírají se nové obchody známých značek a rozšiřuje si i gastronomická nabídka. O tom svědčí i to, že na trh vstupují průvodci jako Gault Millau. Obecně se dá říct, že hosté stále více vyhledávají personalizovaný přístup, chtějí zažít něco mimořádného, autentického a být součástí lokálního příběhu. A právě to se jim snažíme zprostředkovat i v našem hotelu.

Barbara Göttling má přes 23 let zkušeností v hotelnictví, a to včetně vedoucích pozic v oblasti prodeje, marketingu a provozu v Hyatt Hotels Group, Accor a dalších. Od roku 2021 působila jako ředitelka hotelu Park Hyatt Vienna, kde vedla tým 220 zaměstnanců. Barbara má rozsáhlé zkušenosti s otevíráním hotelů a současně je předsedkyní networkingové skupiny zaměřené na ženy v hotelnictví. Její vášní je podpora profesního i osobního růstu žen na všech úrovních, stejně jako dobrovolnická činnost ve spolupráci s neziskovými organizacemi.