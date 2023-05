Udílení „nobelovky pro mladé“ má nezvykle kontroverzní dohru. Získal ji ekonom zkoumající daňové úniky

„Nobelovu cenu pro mladé ekonomy“ letos získal v Americe působící Francouz Gabriel Zucman. Výzkumník nerovnosti a daňových rájů je ekonom světové třídy, i přesto ale jeho ocenění vyvolalo neobvyklé množství kritických hlasů. Možná proto, že jeho závěry přináší jasné implikace pro hospodářskou politiku.

Americká ekonomická asociace na začátku května udělila medaili Johna Batese Clarka francouzskému ekonomovi působícímu na Kalifornské univerzitě v Berkeley Gabrielu Zucmanovi. „Zásadním způsobem přispěl k oboru veřejné ekonomie. Je uznáván jako jeden z předních světových odborníků na daňové úniky, a to jak na úrovni domácností, tak na úrovni podniků, a jako významný přispěvatel do literatury o měření a vysvětlování nárůstu ekonomické nerovnosti,“ uvádí v odůvodnění.

Jedná se o velice prestižní ocenění, které asociace uděluje mladým americkým (stačí působit v USA) ekonomům do čtyřiceti let. Věhlasnější je snad jen Nobelova cena za ekonomii, jejíž pozdější držitele najdeme i mezi laureáty Clarkovy medaile, a to včetně těch vůbec nejznámějších jmen jako Milton Friedman, Paul Samuelson, Gary Becker nebo Robert Solow.

Přestože každý oceněný je mimořádnou osobností ekonomie, letošní vyhlášení vyvolalo silnější reakce, než bývá obvyklé. „Ostatní ekonomové obvykle vítají držitele Clarkovy medaile bouřlivým potleskem. O loňském vítězi Olegu Itskhokim, který se zabývá mimo jiné studiem směnných kurzů, nikdo neřekl špatné slovo. Na oznámení o panu Zucmanovi zareagovali trochu jinak,“ shrnuje dění okolo úspěchu šestatřicetiletého francouzského akademika britský magazín The Economist.

Zaostřeno na nerovnost

Gabriel Zucman patří do skupiny francouzských ekonomů, kteří se na ekonomickou vědu dívají trochu jinak a v posledních letech věnují výzkumu nerovnosti, rozdělování bohatství, daňovým únikům a daňovým rájům, v čele s Emmanuelem Saezem nebo i u nás vcelku známým Thomasem Pikettym.

Druhý jmenovaný napsal například knihu s provokativním názvem i obsahem Kapitál v 21. prvním století. Ten zpochybňuje i mnohé části ekonomického mainstereamu, třeba Kuznetsovu křivku, jež tvrdí, že se nerovnost v případě ekonomického růstu zpočátku zvětšuje, ale následně výrazně klesne. Piketty je aktivní nejen jako akademik, ale i ve veřejném prostoru nebo jako poradce, zpravidla levicových, politiků.

I pro Zucmana je vývoj společnosti klíčový. Vzpomíná prý na francouzské prezidentské volby z roku 2002, kdy se do druhého kola dostal kandidát a zakladatel krajně pravicové Národní fronty Jean-Marie Le Pen. Podle jeho slov má jeho práce za cíl, aby se podobná traumata už neopakovala. Ale zatím se opakují.

Po studiu na dobrých školách získal doktorát pod vedením právě Pikettyho v Paříži v roce 2013, poté působil v Berkeley a na London School of Economics, ale nakonec zakotvil v Kalifornii. Zucman se ve výzkumu zaměřuje na daňové úniky a daňové ráje, přičemž už v mladém věku patřil na tomto poli mezi nejvlivnější osobnosti. V této oblasti jde aktuálně především o to, jak dané procesy popsat a získat relevantní data. „Velká část mé práce spočívá ve snaze zlepšit naše nástroje měření,“ popsal podle britského týdeníku sám Zucman.

Akademik s politickým vlivem

Dnes, ještě před čtyřicítkou, patří mezi přední světové vědce. „Gabriel Zucman je excelentní akademický ekonom, který posouvá naše vědění o světě v několika oblastech kupředu mílovými kroky, případně je jedním z prvních, kteří některé oblasti vůbec zkoumají. Jedna z nich je měření nerovnosti, hlavně u extrémně bohatých lidí, nebo toho kolik bohatství především bohatší lidé schovávají v daňových rájích či jakou část zisku tam přesouvají firmy,“ vysvětluje ekonom Petr Janský z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, jehož oblast zájmu se se Zucmanovým výzkumem do jisté míry překrývá a společně publikovali prestižní článek.

„Nepřekvapí mě, pokud Zucman v budoucnu dostane Nobelovu cenu,“ dodává Janský. Kvalitu Zucmanových tezí dokazuje i to, že se mu daří pravidelně publikovat v nejprestižnějších vědeckých časopisech.

Podle Jánského si takový výzkum ocenění zaslouží, Zucman k němu totiž přistupuje inovativně a hledá způsoby, jak nacházet nové informace o světě financí. Vzhledem k zaměření na jeho šedou zónu to není úplně jednoduché. Zažité postupy nejsou.

„Nadnárodní společnosti ani bohatí lidé se pochopitelně nechlubí, kolik peněz ukrývají do daňových rájů. Zucman poskytuje nové informace tam, kde jsme dosud neměli žádné informace. Je jasné, že stojí do značné míry na odhadech,“ přibližuje Janský s tím, že v budoucnu se budou tyto informace zpřesňovat.

„Zucmanův výzkum přináší jedny z nejlepších důkazů o významu daňových úniků a posouvá ekonomickou profesi k poznání, že tento jev je důležitější, než se dříve myslelo,“ zdůrazňuje také Americká ekonomická asociace.

Zucman se navíc nepohybuje jen za zdmi univerzit, ale je součástí veřejných odborných organizací zaměřených na daňové úniky, je aktivní na sociálních sítích a publikuje i v běžném tisku.

„Gabriel Zucman si svá zjištění nenechává pro sebe. Nespokojí se jen s tím, že publikuje akademický článek, ale snaží se, aby se o jeho závěrech, které mají přímé implikace pro nastavování veřejných politik, vědělo. Píše články například do New York Times, což ne každý výzkumník dělá, ale také ne každý výzkum je excelentní a zároveň zajímavý pro veřejnou diskusi,“ uvádí Janský.

Trochu mimo mainstream

Závěrům Zucmanových prací se ne náhodou dostalo vřelého přijetí mezi zastánci vyššího zdanění bohatých. Představují ideový rezervoár i pro nejvyšší patra americké politiky, například jich bylo užito pro ospravedlnění kroků prezidenta Bidena nebo návrhů levicové demokratické senátorky Elizabeth Warrenové.

Zucman má pochopitelně i celou řadu kritiků. Ti si na paškál berou třeba výzkum nerovnosti v USA. Jak připomíná The Economist, například podle zjištění Geralda Autena z amerického ministerstva financí a Davida Splintera z kongresového Společného výboru pro daně příjmy nejbohatšího procenta Američanů v posledních desetiletích rostly pozvolna, kdežto u Zucmana se výrazně zvyšovaly. Diskuse proběhla i o výši, jakou bohatí Američané zaplatí na daních. Výzkum Zucmana a Saeze, který oponenti považují za nadsazený, měl stát za stažením nabídky prestižního místa na Harvardu.

Kritici se navíc obávají, že praktickou hospodářskou politiku takové práce stáčí směrem k vyšším daním, ačkoli to nemusí být tak výhodné, jak Zucman předpokládá. Nutné je dodat, že nesouhlasné hlasy přichází spíše z liberálních a konzervativních pozic, ale připomínky má i ekonom a bývalý ministr financí demokratické vlády Billa Clintona Lawrence Summers.

Vzhledem k oblasti zkoumání, která zatím nenabízí příliš nezpochybnitelných dat, ale zároveň patří mezi nejvíce politicky třaskavé, bude patrně Zucmanovo jméno skloňováno i nadále. „Kontroverze kolem jeho výzkumu znamenají, že pan Zucman bude vždy stát trochu mimo hlavní ekonomický proud, a to i s novou medailí od establishmentu, kterou má pevně v ruce. Ale jemu to pravděpodobně nevadí,“ uzavírá The Economist.