Bezosův Blue Origin vyhrál miliardový kontrakt NASA na stavbu modulu k přistání na Měsíci

Společnost Blue Origin podnikatele Jeffa Bezose získala zakázku amerického Národního úřadu pro letectví (NASA) na konstrukci lunárního modulu za 3,4 miliardy dolarů (75 miliard korun), píše agentura Reuters. NASA v podobném tendru před dvěma lety vybrala firmu SpaceX, která již zkonstruovala dopravní systém Starship také k účelu přistání na Měsíci v rámci mise Artemis. NASA nyní tvrdí, že chce vytvořit větší konkurenci pro budoucí mise plánované na konec desetiletí.

Blue Origin plánuje na konstrukci 16metrového nosného systému i lunárního modulu spolupracovat s firmami Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic a Honeybee Robotics. Bezos na svém twitteru napsal, že je "poctěn, že může společně s NASA nastoupit na cestu k přistání astronautů na Měsíci".

Mise Artemis má zatím pět naplánovaných fází, uvádí agentura AFP, přičemž NASA a SpaceX zatím naplnily první z nich - oblet Měsíce kosmickou lodí bez posádky. Mise Artemis 2 počítá s obletem Měsíce s posádkou v roce 2024 a mise Artemis 3 by pak na konci roku 2025 měla být prvním přistáním člověka na Měsíci od roku 1972. Další přistání jsou pak naplánovaná na roky 2028 a 2029. Ta cestou k Měsíci počítají i s mezizastávkou na zatím neexistující vesmírné stanici Gateway. Právě na poslední fázi, Artemis 5, by už jako mimozemský dopravní prostředek měl fungovat systém od Blue Origin.

"Chceme větší konkurenci, chceme mít dva přistávací moduly, to je lepší varianta," řekl šéf NASA Bill Nelson při vyhlašování výsledku tendru. "Více konkurence znamená, že máte větší spolehlivost, máte zálohu," dodal Nelson.

NASA podle Reuters uvedl, že si Blue Origin vybrala kvůli návrhu nižší ceny, více schopnostem, kterými bude jeho modul disponovat, a příslibu, že provede dvě testovací přistání na Měsíci v letech 2024 a 2025 na své vlastní náklady. Šéf projektu lunárního modulu v Blue Origin John Couluris novinářům při vyhlašování řekl, že firma do vývoje raketoplánu investuje "výrazně víc", než uvedených 3,4 miliardy dolarů, ale že výdaje nad rámec rozpočtu uhradí Blue Origin, nikoliv NASA.

Americká vesmírná agentura už v dubnu představila jména čtyř astronautů, kteří Měsíc koncem roku 2024 obletí, jsou jimi tři Američané, z nich jedna žena, a jeden Kanaďan. Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska mezitím pokračuje ve vývoji lodi Starship, ta koncem dubna odstartovala ke svému prvnímu testovacímu letu. Ačkoliv dopravní systém po několik minutách explodoval, SapceX zkoušku označovala za úspěch díky sebraným datům potřebným k dalším startům.