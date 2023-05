Ameriku čeká velká právní bitva. O mexické tacos

Úspěšný řetězec rychlého občerstvení Taco Bell podal žádost na americký patentní úřad, aby zrušil ochrannou známku na spojení „Taco Tuesday“ (tedy „úterní taco“). Tu od roku 1989 vlastní společnost Taco John’s. Podle Taco Bell však jde o příliš běžné spojení, které by mělo mít možnost využívat každý, kdo prodává taco. Společnost proto spustila kampaň „Live Más: Freeing Taco T***DAY“ (tedy Žijte naplno: Osvoboďte Taco T***DAY).

Reklama

Taco spojuje. A konkrétně ve velmi specifický den uprostřed týdne. To je myšlenka za spojením Taco Tuesday, tedy úterní taco, které padlo alespoň jednou v každém populárním seriálu. Málokdo však ví, že ve skutečnosti jde o reklamní pouták společnosti Taco John’s, a to již od roku 1989, kdy americký patentní úřad uznal její žádost o registraci tohoto spojení.

To se však může po téměř pětatřiceti letech změnit. Jeden z nejúspěšnějších řetězců rychlého občerstvení v USA Taco Bell totiž podal žádost na americký patentní úřad, aby registraci Taco John’s zrušil. Důvod? Podle žádosti jsou dopady registrace jinak obecně užívaného spojení „Taco Tuesday“ příliš závažné pro všechny, kdo chtějí tuto mexickou pochutinu prodávat.

Taco Bell žádá stažení ochranné známky na spojení Taco Tuesday. Taco Bell - použito se svolením

Pavel Maurer: Co měl král Karel III. k obědu v den korunovace. Exotiku v klasice Enjoy Miliony lidí na celé planetě o víkendu sledovaly nevídanou korunovaci. Mě na této unikátní parádě samozřejmě zajímá pohled gastronomický. Co asi po těch únavných hodinách čekání, mávání, modlení, zpívání a provolávání slávy nakonec měli k jídlu? Jak vypadal korunovační oběd? Co jedli a pili nejprestižnější aristokraté světa? Kdo měl tu čest a pochopitelně i nejvyšší prověrku, aby mohl potěšit vyprahlá hrdla králů, ministrů, princezen, vévodů, knížat, slovutných lordů a prezidentů? Pavel Maurer Přečíst článek

„Lidé si rádi dávají taco v úterý. Je dokonce velmi zábavné už jen vyřknout ‚Taco Tuesday‘. Od roku 1989 však může toto spojení legálně používat jen ten, kdo si je registroval. A to není cool,“ stojí v úvodu žádosti, kterou Taco Bell podal na americkém patentním úřadě.

Běžná fráze

V žádosti Taco Bell dále předkládá hned několik argumentů, proč by měla být patentová ochrana na toto slovní spojení zrušena. K těm hlavním patří zejména to, že jde o všeobecně používanou frázi. „A nikdo by neměl mít exkluzivní právo používat fráze a termíny jako ‚Jak se daří?‘ nebo ‚Brunch‘,“ stojí v žádosti.

Taco Bell poukazuje na to, že používání spojení Taco Tuesday je pro prodejce tacos zcela zásadní. A že je podivné, že musejí své zákazníky vlastně odrazovat od použití tohoto spojení, které je pro všechny naprosto přirozené.

Taco Bell žádá stažení ochranné známky na spojení Taco Tuesday. Taco Bell - použito se svolením

Reakce? Další kampaň

V reakci na zveřejnění žádosti držitel práv na spojení Taco Tuesday reagoval CEO Taco John’s Jim Creel tím, že de facto spustil novou reklamní kampaň.

„Děkujeme svému ctěnému konkurentovi v Taco Bell, že všem připomněl, že Taco Tuesday se nejlépe slaví v Taco John’s,“ uvedl Jim Creel. „Taco Tuesday u nás slavíme opravdu rádi se všemi milovníky tacos. A máme pro ně i jednu zvláštní nabídku,“ dodal Creel s tím, že celý měsíc mohou zákazníci nakupovat zlevněné pochutiny.

Prodal Ferrari, aby postavil podzemní wellness. Podnikatel Volařík si na jihu Moravy plní developerské sny Reality Moravský developer láká do Mikulova na genius loci, design, udržitelnost i vybranou gastronomii. Jeho investiční společnost Volarik Capital se na jihu Moravy chystá stavět o sto šest. A nebude to jen o rozšíření stávajícího hotelu v Mikulově. „V plánu je ekologicky zaměřená výstavba, která zahrnuje butikový hotel, apartmány i čtyřmiliardové lázně. A to prý není zdaleka vše, prozradil Newstreamu Mike Volařík. Časem prý bude stavět i u moře. Věra Tůmová Přečíst článek

„My v Taco John’s jsme milovníci, ne bojovníci. Ale pokud skutečně dojde na to, že přijdeme o známku, kterou naši předci zajistili, bude to podle nás jen známka pokrytectví. Pokud Live Más („žít naplno“) pro Taco Bell znamená dostat co nejvíc peněz do kapes svých předražených právníků, nás to nezajímá,“ uzavřel CEO Taco John’s Jim Creel.

Miliardový byznys

Mexické rychlé občerstvení patří v USA do první ligy gastronomické nabídky. Podle odhadů serveru statista.com vloni dosáhl rekordních tržeb ve výši 76,7 miliard dolarů.

Boj Taco Bell proti Taco John’s i v této souvislosti připomíná boj Davida s Goliášem, jen v obráceném gardu. Taco Bell totiž patří k největším hráčům na trhu, má více než sedm tisíc poboček a jeho tržby za rok 2022 meziročně vzrostly o 7 procent na více než 2 miliardy dolarů. Naproti tomu Taco John’s je řádově nižší, má necelých 400 poboček a tržby za rok 2021 činily 108 milionů dolarů.

Telecí řízek za 300 korun? To je tak akorát Enjoy Představte si, že máte na talíři nádherný telecí řízek! Je z telecí kýty naklepaný natenko, tak jak je zvykem třeba v Rakousku. Je tak akorát usmažený, samozřejmě na másle. A podávaný s bramborovým salátem. Řekněme, že jeho cena je 300 korun. Připadá vám to moc? Pojďme si s gurmetem Pavlem Maurerem rozebrat, co všechno je třeba do ceny takového Wiener Schnitzelu započítat. Pavel Maurer Přečíst článek

UniCredit Bank zavádí službu Alipay jako první banka na českém trhu Money S Alipay nově zaplatíte v tisících obchodů přes platební terminály UniCredit Bank. Zlaťák Přečíst článek