Poklady z Titaniku míří do aukce. Americká vláda chce prodej zastavit
Americká vláda se snaží zastavit první aukci artefaktů vyzvednutých přímo z vraku Titaniku. Firma RMS Titanic Inc. chce prodat více než stovku předmětů z lodi, podle úřadů by tím ale porušila dohody, které ji zavazují slavné relikvie uchovávat a vystavovat, ne rozprodávat soukromníkům.
Vláda Spojených států se snaží zabránit aukci více než stovky předmětů ze ztroskotaného parníku Titanic, píše agentura AP s odvoláním na nově odtajněné soudní dokumenty. Společnost RMS Titanic Inc., která vlastní výhradní práva na vyzvedávání a zachovávání artefaktů z vraku v severní oblasti Atlantského oceánu, chce předměty z lodi vůbec poprvé prodat navzdory předchozí dohodě, že je bude pouze vystavovat v muzeích a na putovních výstavách. Píše o tom agentura AP.
Společnost se sídlem v americkém státě Georgia chce podle soudních dokumentů v aukci jednotlivým zájemcům prodat předměty, jako je bronzový andělíček, zlatý náhrdelník či přívěsek ve tvaru srdce.
Nedělní aukce Galerie Kodl tak přinesla nový autorský rekord Josefa Čapka i benefiční výtěžek pro Pražské jaro a Centrum Paraple.
Čapkův Piják přepsal aukční rekord
Enjoy
Nedělní aukce Galerie Kodl tak přinesla nový autorský rekord Josefa Čapka i benefiční výtěžek pro Pražské jaro a Centrum Paraple.
Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), jenž ve věci zastupuje americké zájmy a má dohled nad místem vraku, tvrdí, že podobný prodej artefaktů by porušil právní povinnosti, které RMS Titanic Inc. vůči lokalitě má. Vyplývá to ze soudních dokumentů, jejichž odtajnění americký soudce tento měsíc nařídil.
Aukce by podle americké vlády měla být zakázána. RMS Titanic Inc. totiž „neusiluje o povolení soudu, nedomnívá se, že takové povolení potřebuje, a tvrdí, že jí nic v prodeji nebrání,“ argumentuje podle AP vláda. Právníci firmy v minulosti v podání u federálního soudu uvedli, že podmínky navrhované dražby by neporušovaly stávající soudní příkazy a dohody týkající se artefaktů.
Od roku 1987 se konalo několik průzkumných misí, které na povrch vynesly tisíce předmětů z vraku Titaniku, který se potopil v roce 1912. Mezi předměty byly mimo jiné části lodního trupu. RMS Titanic Inc. získává peníze z vystavování těchto artefaktů.
Společnost se od té doby pokoušela některé z předmětů prodat s cílem financovat další průzkumné mise a také proto, že čelila finančním potížím. Americké soudy, památkářské skupiny a rodiny obětí neštěstí se však tyto snahy snažily zablokovat.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Záchranná vesta za miliony
Předměty, které si přeživší uchovali nebo které záchranáři vylovili z vody, se však mohou prodávat a často za ně lze získat vysoké obnosy. Záchranná vesta, kterou měl na sobě jeden z pasažérů, se v dubnu prodala za více než 900 tisíc dolarů (19,1 milionu korun). Zlaté kapesní hodinky, které dostal kapitán lodi a které zachránila jedna z přeživších, se v roce 2024 prodaly za téměř dva miliony dolarů (42,5 milionu korun).
Luxusní zaoceánská loď Titanic se při své první plavbě z britského Southamptonu do New Yorku 15. dubna 1912 potopila po nárazu do ledovce. O život přišlo přes 1500 lidí.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.