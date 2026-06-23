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newstream.cz Enjoy Poklady z Titaniku míří do aukce. Americká vláda chce prodej zastavit

Poklady z Titaniku míří do aukce. Americká vláda chce prodej zastavit

Vláda USA se snaží zabránit aukci více než 100 artefaktů z Titaniku
ČTK
ČTK
ČTK

Americká vláda se snaží zastavit první aukci artefaktů vyzvednutých přímo z vraku Titaniku. Firma RMS Titanic Inc. chce prodat více než stovku předmětů z lodi, podle úřadů by tím ale porušila dohody, které ji zavazují slavné relikvie uchovávat a vystavovat, ne rozprodávat soukromníkům.

Vláda Spojených států se snaží zabránit aukci více než stovky předmětů ze ztroskotaného parníku Titanic, píše agentura AP s odvoláním na nově odtajněné soudní dokumenty. Společnost RMS Titanic Inc., která vlastní výhradní práva na vyzvedávání a zachovávání artefaktů z vraku v severní oblasti Atlantského oceánu, chce předměty z lodi vůbec poprvé prodat navzdory předchozí dohodě, že je bude pouze vystavovat v muzeích a na putovních výstavách. Píše o tom agentura AP.

Společnost se sídlem v americkém státě Georgia chce podle soudních dokumentů v aukci jednotlivým zájemcům prodat předměty, jako je bronzový andělíček, zlatý náhrdelník či přívěsek ve tvaru srdce.

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Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), jenž ve věci zastupuje americké zájmy a má dohled nad místem vraku, tvrdí, že podobný prodej artefaktů by porušil právní povinnosti, které RMS Titanic Inc. vůči lokalitě má. Vyplývá to ze soudních dokumentů, jejichž odtajnění americký soudce tento měsíc nařídil.

Aukce by podle americké vlády měla být zakázána. RMS Titanic Inc. totiž „neusiluje o povolení soudu, nedomnívá se, že takové povolení potřebuje, a tvrdí, že jí nic v prodeji nebrání,“ argumentuje podle AP vláda. Právníci firmy v minulosti v podání u federálního soudu uvedli, že podmínky navrhované dražby by neporušovaly stávající soudní příkazy a dohody týkající se artefaktů.

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Od roku 1987 se konalo několik průzkumných misí, které na povrch vynesly tisíce předmětů z vraku Titaniku, který se potopil v roce 1912. Mezi předměty byly mimo jiné části lodního trupu. RMS Titanic Inc. získává peníze z vystavování těchto artefaktů.

Společnost se od té doby pokoušela některé z předmětů prodat s cílem financovat další průzkumné mise a také proto, že čelila finančním potížím. Americké soudy, památkářské skupiny a rodiny obětí neštěstí se však tyto snahy snažily zablokovat.

Záchranná vesta za miliony

Předměty, které si přeživší uchovali nebo které záchranáři vylovili z vody, se však mohou prodávat a často za ně lze získat vysoké obnosy. Záchranná vesta, kterou měl na sobě jeden z pasažérů, se v dubnu prodala za více než 900 tisíc dolarů (19,1 milionu korun). Zlaté kapesní hodinky, které dostal kapitán lodi a které zachránila jedna z přeživších, se v roce 2024 prodaly za téměř dva miliony dolarů (42,5 milionu korun).

Luxusní zaoceánská loď Titanic se při své první plavbě z britského Southamptonu do New Yorku 15. dubna 1912 potopila po nárazu do ledovce. O život přišlo přes 1500 lidí.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Strnadova CSG posiluje za Atlantikem. Americký růst bude řídit David Jacobs

Strnadova CSG posiluje za Atlantikem. Americký růst bude řídit David Jacobs
CSG, užito se svolením
nst
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Skupina CSG Michala Strnada posiluje ve Spojených státech. Do čela CSG Defense North America jmenovala Davida Jacobse, bývalého manažera Northrop Grumman a Raytheonu. Z Washingtonu má řídit další růst skupiny na americkém obranném trhu.

Průmyslově-technologická skupina CSG Michala Strnada posiluje svou přítomnost ve Spojených státech. Do čela společnosti CSG Defense North America jmenovala Davida Jacobse, manažera s více než patnáctiletou zkušeností z amerického obranného průmyslu.

Jacobs povede nové zastoupení skupiny ve Washingtonu, D.C. Jeho úkolem bude rozvíjet vztahy s americkým obranným sektorem, státní správou i investory, řídit akviziční aktivity CSG na severoamerickém trhu a pomáhat budovat další výrobní kapacity ve Spojených státech. Skupina o tom informovala v tiskové zprávě.

CSG chce růst v Americe

Jacobs bude přímo podřízen většinovému vlastníkovi a předsedovi představenstva CSG Michalu Strnadovi. Zároveň bude spolupracovat s vedením obranných divizí v Praze i s americkými dceřinými firmami skupiny, mezi které patří MSM North America a CSE USA.

„Jmenování Davida Jacobse představuje důležitý krok v dlouhodobém závazku skupiny CSG budovat trvalou přítomnost v americké obranné průmyslové základně,“ uvedl Strnad.

Podle něj může Jacobs výrazně pomoci dalšímu růstu skupiny v Severní Americe. „Jeho hluboké zkušenosti v oblasti obranné strategie, fúzí a akvizic i investičního bankovnictví spolu s jeho vztahy napříč průmyslem a investiční komunitou z něj dělají člověka, který může významně urychlit náš další růst v Severní Americe,“ dodal Strnad.

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Zakázka pro americkou armádu

CSG posiluje ve Spojených státech v době, kdy se snaží zrychlit růst na tamním obranném trhu. Americká armáda loni oznámila zakázku pro MSM Group North America, která je součástí CSG, na jeden z největších modernizačních projektů americké armádní průmyslové základny.

Projekt zahrnuje návrh, výstavbu a zprovoznění závodu na plnění, kompletaci a balení 155milimetrové dělostřelecké munice v areálu Iowa Army Ammunition Plant.

Zkušenosti z Raytheonu i Northrop Grumman

David Jacobs působil ve společnostech Northrop Grumman a Raytheon. Naposledy zastával pozici viceprezidenta pro korporátní strategii a fúze a akvizice v Northrop Grumman, kde radil vedení firmy v otázkách portfolia i celopodnikové strategie.

Dříve pracoval deset let v investičním bankovnictví Merrill Lynch v Londýně a Chicagu. Během kariéry se podílel na více než 60 transakcích v celkové hodnotě přesahující 200 miliard dolarů. Vystudoval University of Cambridge.

„Je pro mě ctí připojit se ke skupině CSG v této fázi jejího růstu,“ uvedl Jacobs. „CSG vybudovala přesvědčivé portfolio obranných společností a prokázala skutečný závazek vůči americkému trhu,“ dodal.

Podle Jacobse bude skupina svou americkou přítomnost rozšiřovat prostřednictvím akvizic, průmyslových partnerství, transferu technologií i přímých investic do Spojených států.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Lukáš Kovanda

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ETF na české akcie se blíží. Pražská burza chce být dostupnější drobným investorům

Pražská burza cenných papírů
ČTK
nst, ČTK

Pražská burza jede i bez velkého domácího IPO. Investoři letos zobchodovali akcie už za více než 91 miliard korun a dál hledají nové příležitosti. Zájem vzbudil duální listing Czechoslovak Group, první ETF i přesun KARO Leather na hlavní trh.

Zájem investorů o akcie obchodované na pražské burze zůstává silný. Od začátku roku do 19. června dosáhl objem obchodů s akciemi 91,2 miliardy korun. To je téměř stejně jako za celé první pololetí loňského roku, kdy se na burze zobchodovaly akcie za 92,4 miliardy korun. Pražskou burzu letos drží nejen domácí investoři, ale také nové emise. Patří mezi ně duální listing Czechoslovak Group, první ETF obchodované na regulovaném trhu pražské burzy nebo přesun společnosti KARO Leather na hlavní trh Prime. Burza cenných papírů Praha o tom informovala v tiskové zprávě.

„Objemy obchodů potvrzují, že zájem investorů o akcie obchodované na pražské burze zůstává velmi silný. Přestože letošní rok nepřinesl velkou primární nabídku akcií na domácím trhu, investoři aktivně vyhledávají nové příležitosti a jsou připraveni investovat do kvalitních firem i nových investičních produktů,“ uvedl Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Pro druhou polovinu roku Koblic očekává další rozšíření nabídky obchodovaných emisí. Významným milníkem by podle něj mohlo být také spuštění ETF (Exchange-traded fund) na index PX, které by investorům nabídlo jednoduchý způsob, jak investovat do nejvýznamnějších titulů pražské burzy. Zmínil v této souvislosti aktivity společnosti Wood & Company.

„Na projektu intenzivně pracujeme,“ řekl ČTK Martin Luňáček, produktový ředitel Portu, která patří do skupiny Wood & Company. Klíčovou podmínkou pro jeho spuštění je nalezení řešení, které umožní snížit nákladovost fondu na přijatelnou úroveň. Pokud se to podaří, mohlo by podle něj být ETF uvedeno na trh v září.

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Stanislav Šulc

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Připravované ETF na český index PX by mělo být atraktivní zejména pro drobné a konzervativnější investory, míní analytik XTB Tomáš Maxa. ETF podle něj zažívají v posledních letech velkou popularitu a jde tak o logický krok, jak zpřístupnit nákup indexu prostřednictvím tohoto produktu. Nespornou výhodou ETF jsou nízké poplatky, které se obvykle pohybují v setinách procent ročně.

Spuštění ETF by mohlo zvýšit i viditelnost pražské burzy v zahraničí, doplnil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Pro řadu institucionálních investorů je právě existence burzovně obchodovaného fondu základní podmínkou pro vstup na menší regionální trhy. Pokud by se podařilo vytvořit dostatečně likvidní produkt, mohl by podle něj představovat další krok k oživení českého kapitálového trhu, který se dlouhodobě potýká s nízkým počtem nových emisí i omezeným zájmem zahraničního kapitálu.

CSG láká investory i v Praze

Jednou z hlavních novinek letošního roku byl vstup akcií Czechoslovak Group na pražský Free Market. Firma se v Praze začala obchodovat ve stejný den, kdy vstoupila na burzu v Amsterdamu.

Primární nabídka akcií se sice uskutečnila mimo Česko, obchodování v Praze si ale podle burzy rychle získalo pozornost investorů. V červnu už objemy obchodů s akciemi CSG v Praze dosahovaly 17,2 procenta objemu obchodů na amsterdamské burze.

Podle Koblice je to signál, že domácí investoři mají zájem o firmy, kterým rozumějí. „Případ CSG ukazuje, že český kapitálový trh má schopnost generovat likviditu i u emisí, které vstupují na zahraniční burzy. Lokální investoři mají zájem investovat do firem, jejichž příběh znají a kterým rozumí,“ uvedl Koblic.

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Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.

nst

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První ETF si našlo drobné investory

Druhou letošní novou emisí se stal fond BlueSphere World Equity UCITS ETF, jehož obchodování bylo zahájeno 16. dubna. Jde o vůbec první ETF obchodované na regulovaném trhu pražské burzy. Od zahájení obchodování dosáhl objem obchodů s ETF hodnoty 62,7 milionu korun, přičemž průměrný denní objem činí 1,4 milionu korun. Fond si rychle našel cestu zejména k drobným investorům. Přibližně jedna třetina investovaných prostředků směřuje prostřednictvím Dlouhodobého investičního produktu (DIP).

„Start prvního ETF na regulovaném trhu potvrzuje, že čeští investoři mají zájem o jednoduché a transparentní investiční produkty. Zároveň vidíme, že významnou roli začíná hrát i dlouhodobé investování prostřednictvím DIP, které podporuje tvorbu finančních rezerv na stáří,“ upozornil Koblic.

Po mimořádně úspěšném roce 2025, kdy index PX dosáhl historických maxim, letošní vývoj zatím přinesl mírnou korekci. K 19. červnu 2026 index PX od začátku roku ztrácí přibližně jedno procento. „Po rekordním růstu v minulém roce je současný vývoj přirozenou konsolidací,“ podotkl Koblic.

KARO Leather se posunula mezi hlavní emise

Dalším letošním milníkem byl přesun společnosti KARO Leather z trhu START na hlavní trh Prime. K přesunu došlo 2. března a firma se stala třetím emitentem, který touto cestou prošel.

Od 23. března jsou akcie KARO Leather zároveň součástí indexu PX. Podle pražské burzy to potvrzuje, že trh START může fungovat jako platforma pro růstové firmy, které se postupně posouvají mezi nejvýznamnější tituly na trhu.

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