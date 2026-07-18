Kožená bunda za 20 milionů. Ikonický kousek šéfa Nvidie se prodal za rekordní cenu
Šéf Nvidie Jensen Huang má svou uniformu: černou koženou bundu. Jedna z těch, které skutečně nosil, se teď prodala v aukci Sotheby’s za 960 tisíc dolarů, tedy mnohonásobně víc, než se čekalo. Podle webu CNBC to ukazuje, že sběratelé začínají ve velkém lovit artefakty spojené s boomem umělé inteligence.
Šéf Nvidie Jensen Huang má podobně rozpoznatelný styl jako kdysi Steve Jobs svůj černý rolák. Jen místo něj nosí černou koženou bundu. Na produktových prezentacích, firemních akcích i veletrzích je v ní k vidění téměř pokaždé. A právě jedna z jeho bund se teď stala nečekaným aukčním hitem.
Podle webu CNBC se nošená a podepsaná Huangova bunda prodala v aukční síni Sotheby’s za 960 tisíc dolarů, tedy 20,3 milionu korun. Po 65 příhozech tak výrazně překonala předaukční odhad, který počítal s cenou mezi 40 a 60 tisíci dolary.
Je to i mnohonásobně víc, než kolik stojí podobná bunda v obchodě. Maloobchodní cena se pohybuje těsně pod 10 tisíci dolary. Huang ji měl na sobě v roce 2023 na akci společnosti Foxconn v Tchaj-peji.
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Podle Sotheby’s se do aukce zapojilo 45 různých sběratelů. „Reakce na tento prodej překonala i naše nejvyšší očekávání,“ uvedl Brahm Wachter, šéf moderních sběratelských předmětů v Sotheby’s.
Vysoká cena ukazuje, že boom umělé inteligence už není jen příběhem akciových trhů, čipů a datových center. Začíná vytvářet i vlastní popkulturní relikvie. A Huangova bunda je jednou z nich.
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„Ten chlap v kožené bundě“
Huang si ze své módní uniformy v minulosti sám dělal legraci. V podcastu v roce 2023 řekl, že ho oblékají manželka a dcera. Už v roce 2016 se v diskusi na Redditu označil za „toho chlapa v kožené bundě“.
Jeho stylu si všimli i další šéfové technologických firem. Mark Zuckerberg si s Huangem v roce 2024 vyměnil oblečení ve stylu sportovní výměny dresů. Později téhož roku mu Huang na pódiu konference věnované počítačové grafice daroval jednu z bund, kterou měl právě na sobě.
„Tahle má větší cenu, protože je nošená,“ poznamenal tehdy Zuckerberg.
Aukce mu dala za pravdu.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.