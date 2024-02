Pavel Maurer: Kuchařská olympiáda? I cukráři mají stejný stres, jako sportovci

Slovo olympiáda v nás většinou evokuje sportovní klání těch nejlepších rekordmanů na světě v mnoha různých disciplínách. Může být ovšem také olympiáda žákovská, v českém jazyce nebo matematická a podobně. Ale podle slovníku má hlavně dva významy: ve starém Řecku čtyřleté období mezi olympijskými hrami a dnes olympijské hry, popřípadě přeneseně i jiné vrcholné soutěže.

Když si představíte olympiádu gastronomickou, neznamená to hod pánvičkou do dálky, skok flopem přes sporák ani sportovní střelbu na běžící vepřové. Olympiáda kuchařů a cukrářů je stejný boj, stres, výkon a dlouhá příprava jako na každou jinou olympiádu na světě.

Náš Národní tým kuchařů a cukrářů AKC ČR letos zaperlil! Před pár dny přivezl několik stříbrných medailí z mezinárodní kuchařské olympiády IKA ze Stuttgartu. Stříbro získaly oba týmy, tedy junioři i senioři. Jen tak pro představu – tým seniorský má jedenáct členů a dva manažery, nejstaršímu je přes padesát (Martin Svatek) a nejmladšímu členu (Vlad Ryasnyy) pětadvacet let.

Tak jako se sportovci připravují čtyři roky na vrcholnou soutěž – olympijské hry, i kuchaři a cukráři se chystají v podstatě také čtyři roky. Zkoušejí třeba na Světovém poháru v Lucembursku, pravidelně trénují v Národním zemědělském muzeu v Praze a poslední dva měsíce před letošním kláním zkoušeli v Plzni a v Karlových Varech v hotelu Pupp v kuchyni, která byla postavena dispozičně přesně podle plánu na Olympiádu.

Soutěž za statisíce

Olympiáda stojí okolo 800 tisíc korun. Bez partnerů ze sféry gastronomie a zázemí Asociace kuchařů a cukrářů by to pochopitelně nešlo. Soutěží se v konkurenci 24 států z celého světa, s tím, že každý má zcela jiné zázemí.

Samotná soutěž se pak hodnotí ve dvou kategoriích. Technická komise sleduje připravenost týmu, výběr a stav surovin, vnitřní logistiku, používání tepla, zdrojů, ingrediencí, ale i práci s odpadem, týmovost celku, ale třeba hodnotí i zbytečné pohyby navíc. Degustační komise se pak zaměřuje na složení pokrmů, proporce, vyváženost, texturu, samozřejmě i estetiku, design a chuť.

O tom, co se bude na olympiádě vařit, čím se budeme prezentovat, rozhoduje kapitán (Patrik Bečvář), ale na většině věcí se pochopitelně domlouvá se celý týmem. Nelze však nepřiznat, že největší emoce propukají právě při sestavování menu. Souhra a vzájemný souhlas jsou ovšem pro dobrý výsledek nezbytné.

Na letošní olympiádě například připravili tyto tři chody v kategorii: Restaurace Národů/110 porcí/6 členů/6 hodin

Předkrm

Terina z candáta, kreveta s humrovou majonézou a pohankou, petrželová sedlina, salát z kadeřávku, topinamburové pyré, krevetová strouhanka

Hlavní chod

Striploin, terina z hovězího jazyka v křenové fáši, pohankový košíček s celerem, brambor s lanýži a liškami, omáčka, brokolice s čirokovým popcornem

Dezert

Mousse s tropickou náplní, kokosový piškot, teplá tartaletka, zmrzlina z tropickým želé, merengue, choux s karamelem a vanilkou

Jsme pyšní na naše sportovce, zvláště když z olympijských her přivezou nějakou medaili. Nejinak je tomu i u té části veřejnosti, která miluje kulinární svět. Jsou to nejen obrovské zkušenosti pro všechny členy a členky týmu, které přenáší do národní gastronomie. A to nejen v restauracích, kde působí, ale i prostřednictvím workshopů Asociace a školení dalších generací. Je to také možnost porovnávat a učit se s nejlepšími světovými gastronomickými velmocemi. V tom jsou všechny olympiády skvělé!