Pod mořem, v jeskyni nebo v hnízdě. Prohlédněte si restaurace na sedmi podivuhodných místech světa

Jednou to může být vánek v nejvyšších patrech mrakodrapu, jindy pohled do mořských hlubin nebo výhledy v korunách stromů či posezení uprostřed jeskyně. I tak může vypadat příjemně chladivé stolování ve vybraných luxusních restauracích v letošních největších vedrech. Prohlédněte si naši fotogalerii ze sedmi netradičních míst, kde si můžete ve světě dát oběd s osvěžením třeba i bez klimatizace.

Fotogalerie luxusních restaurací, které mají delikatesy a umí si poradit s vedrem

Vertigo - BANYAN TREE BANGKOK, Bangkok, Thajsko

Poslední patra jedné z nejvyšších budov Bangkoku patří hotelu Banyan Tree. Ten na 61. patře, na střeše tohoto mrakodrapu, provozuje přímo pod hvězdami unikátní restauraci Vertigo a Moon bar se střešním vánkem a ohromujícím výhledem na celé velkoměsto. Speciální konstrukce navozuje iluzi, jako když plujete nad městem.

Oko lososa (Salmon Eye) - největší umělecká instalace i s restaurací pluje v norském fjordu Hardangerfjord

Lososí oko z pera architektonického studia Kvorning Design z Dánska je v současnosti největší plovoucí uměleckou instalací na světě. Tvarově se má se svým oválným tvarem blížit oku opravdového lososa a svou a stříbřitou fasádou pak lososí kůži. Oko, které si jen tak pluje v nádherném norském fjordu Hardangerfjord. Jeho blískavou fasádu tvoří 9 500 nerezových plátů a celkově celý pavilón o průměru 25 metrů váží 1256 tun. Uvnitř poskytuje zážitkový prostor o rozloze 650 metrů čtverečních pro účely výstav a přednášek o akvakultuře. Nově se zde otevřel i unikátní restaurační koncept Iris s expedičním stolováním.

Designer: Kvorning Design, zadavatel: Eide Fjordbruk.

Restaurace Ithaa, Alif Dhaal Atoll, Maledivy

Jednou z bezpochyby nejpozoruhodnějších restaurací světa je asi Ithaa na Maledivách. Je totiž umístěna pět metrů pod mořskou hladinou a 14 hostům umožňuje při degustaci evropských a asijských specialit nerušeně pozorovat život v moři a výhled na útes. Přístup do restaurace, jejíž název v překladu znamená perla, je po točitém schodišti přímo z mola. Ithaa je už deset let součástí letoviska Conrad Maldives Rangali Island a po dalších deseti letech pravděpodobně ukončí svou činnost, protože její konstrukce zkoroduje.

The Rock Restaurant, Zanzibar, Afrika

Na jedné z bělostných zanzibarských pláží Michanwi Pingwe se nachází malinký ostrůvek s minirestaurací The Rock. K netradičnímu stolování s dotekem mořských vln je možné se při příhodných podmínkách dostat i pěšky. V opačném případě je třeba do restaurace při přílivu doplavat nebo se dopravit na kanoi. V této miniaturní, ale vyhlášené restauraci, se podávají především mořské plody.

Restaurace Grotta Palazzese, Itálie

Podstatně více mezinárodně proslulá a mnohými foodblogy obdivovaná je ale italská restaurace Grotta Palazzese, kde se jídla podávají přímo v jeskyni u moře. Její součástí je velká terasa pro 150 labužníků. Unikátní chladivé místo ve skále Grotta Palazzese s impozantním výhledem na pobřeží a moře i na jeskyní klenbu, proslulo večírky a bankety už v 18. století a objevilo se i na akvarelové malbě Jeana Louise Despreze z roku 1783.

Restaurace u vodopádu - The Labassin Waterfall Restaurant, Villa Escudero Resort, San Pablo City, Filipíny

Autentickou místní kuchyni můžete v resortu Villa Escudero ve filipínském městě San Pablo ochutnat přímo v lůně přírody. Podává se totiž na bambusových stolech v těsné blízkosti vodopádu. Mnozí hosté tak zde kombinují příjemné osvěžení v tekoucí vodě s debužírováním zdejších delikates.

Restaurace Ptačí hnízda (Bird´s Nest Restaurant), Soneva Kiri Eco Resort, Thajsko

Netradiční stolování v korunách stromů, v jakýchsi hnízdech téměř pět metrů nad zemí, vám nabídnou v luxusním thajském letovisku Soneva Kiri Eco Resort. Oválná hnízda restaurace Bird´s Nest poskytují stolujícím příjemný vánek i soukromí a nádherný výhled do okolí. Obsluha jim tam nápoje a místní delikatesy totiž posílá obvykle jen pomocí kladkového mechanismu.

