Pavel Maurer: Jedno polité sako na účet podniku? To by bylo vskutku milé

Nehody typu obsluhou potřísněného saka, tak ty se stávají. Nevyhýbají se ani špičkovým restauracím s jinak bezchybným servisem. Podle reakce personálu ale poznáte kvalitu a charakter podniku, píše ve svém pravidelném sloupku pro Newstream gastroinfluencer a novinář Pavel Maurer.

Nedávno jsem obědval v jedné s těch prestižních restaurací slavného chefa Zdeňka Pohlreicha. Podnik skvělé vaří, má atmosféru a přestože není úplně laciný, je tu neustále plno a rezervace je nutná i několik dnů dopředu. Pokrmy mají vždy šmrnc, ctí tu čerstvé a sezónní suroviny, českou i mezinárodní kuchyni a personál je vycepovaný, chová se profesionálně a nikdy nemusíte dlouho čekat až vás číšník zpozoruje a laskavě dojde k vašemu stolu. Prostě to tu klape!

Chybička se však vloudí a i „mistr tesař se někdy utne“! Shodou nešťastných náhod polila servírka skvělým rybím krémem lehce narůžovělé barvy luxusní tmavé sako decentně vyhlížejícího pána hned vedle mého stolu. Byl to fakt pech, který se může stát opravdu každému. Tuhle zatáčku by nevyrovnal ani zkušený číšník Karel z Menzlova proslulého filmu „Obsluhoval jsem anglického krále“ natočeného podle knihy Bohumila Hrabala.

Šikovná servírka i potřísněný host prostě neměli svůj den. Mimochodem, sako politého pána nebylo na první pohled z běžné konfekce, bylo šité na míru a mohlo stát nejméně třicet tisíc. Nešťastná servírka se pochopitelně velmi omlouvala, snažila se hadříkem očistit teď už ne moc krásné sako a my všichni hosté kolem jsme děkovali Bohu, že jsme neseděli na tom inkriminovaném místě.

Jak hosta odškodnit

Podělil jsem se o tu historku na svém facebookovém profilu a zeptal jsem se sledujících, jak by v takové situaci, která se čas od času stává, měla restaurace reagovat?

To byste nevěřili, kolik jsem se toho dozvěděl…

Přeskočím takové ty očekávané rady, jako že se má podnik omluvit, případně zaplatit postiženému hostu čistírnu. Zda by tohle ovšem někdo dokázal vyčistit, to už se nedozvíme, a já o tom mírně pochybuji.

Často se také v komentářích objevovalo, že restaurace má být pro takovéto případy pojištěna. A zaznívalo i doporučení, aby celá útrata poškozeného hosta šla na účet podniku. To bych po pravdě sám také předpokládal, ale když se mi něco podobného stalo před lety ve Washingtonu D.C., kde mi v poměrně drahé restauraci číšník v lehce podroušeném stavu omylem znečistil kalhoty za pár korun, podnik se omluvil a nabídl zaplacení čistírny. O odpuštětní útraty k mému smutku nepadlo ani slovo.

Jak už to na Facebooku bývá, začaly přibývat i více kreativní zvolání. „Když má postižený pán na tak drahé sako, tak určitě nebude jeho jediné. Tak ať si prostě vezme ze své skříně jiný kousek“. Nebo. „když má tak drahé sako, určitě je džentlmen a vše přehlédne“! Na to reagoval jiný přispěvatel tím, že „džentlmenů je ale dnes málo“. Jiný se místo materiální škody zajímal o zdraví postiženého hosta tím, že se strachoval, „zda nebyla polévka příliš horká“.

Objevila se také doporučení, že „hosté nemají do takovýchoto podniků chodit v drahém saku“. A tak podobně. Mě osobně pobavil příspěvek jednoho ze sledujících, kterého jsem překřtil na Romantika. Ten doporučil, aby „pán na oplátku servírku také polil rybím krémem a pak ji požádal o ruku...mohli by pak to sako čistit spolu. A déle“.

Lidová tvořivost prostě nemá hranice a to se mi na takových situacích moc líbí. Navíc mám dojem, že ty „hostinské historky“ trochu přitahuji. Každopádně, pokud se vám někdy v budoucnu něco podobného stane, což je pravděpodobnost 50/50, doporučuji klid a nadhled, protože stejně už se nedá nic dělat. Je „pozdě plakat nad rozlitým mlékem“. Určitě však podle reakce restaurace, jak vše vyřeší k vaší (ne)spokojenosti, poznáte kvalitu a charakter podniku.

