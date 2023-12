Zdeněk Pohlreich: Zlevňování v restauracích fakt nečekejte

Neumím si představit, že by restaurace začaly v příštím roce zlevňovat. To uvedl známý šéfkuchař a podnikatel v gastronomii Zdeněk Pohlreich v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. A to navzdory tomu, že lze očekávat snižování cen potravin. „Suroviny tvoří v našich nákladech maximálně třetinu. A ostatní položky porostou. Restauratéři jsou navíc podnikatelé, tak musí maximalizovat zisk,“ dodal Pohlreich.

Tradiční bramborový salát a kapr budou dnes servírovány při štědrovečerní večeři u legendárního šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha doma. „A k tomu smažím ještě nějakou další rybu, protože mi toho kapra nechtějí moc jíst,“ prozradil Pohlreich v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Letošní štědrovečerní večeře přitom bude nejdražší v historii. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy vyjde v průměru na 850 korun a meziročně zdraží o 16 procent, což je víc než inflace. „V příštím roce by už zase měla cena sváteční tabule růst jen o procenta,“ dodal Kovanda na CNN Prima NEWS.

Podle Pohlreicha však lidé na svátcích šetřit nebudou nikdy. „Snad jen by se mohli zamyslet nad kvantitou, ale ať si to každý dělá, jak chce,“ dodal Pohlreich.

Zdeněk Pohlreich: Lidé si neváží práce. A stát je v tom podporuje Leaders Z televize už trošku vycouval. Nestíhal se starat o vlastní restaurace. Zdeněk Pohlreich přesto zůstává největší celebritou mezi tuzemskými kuchaři. Byl vidět i v době covidu, když vařil pro hasiče nebo sestřičky. Že by mu to zvedlo popularitu, si však nemyslí. Své podniky přesto udržel naživu. Tak trochu státu navzdory. Dalibor Martínek Přečíst článek

Restauracím se docela daří

Po pandemii covidu se podle Pohlreicha tuzemské gastronomii daří již poměrně dobře. Problémem ale do budoucna bude zejména ochota lidí utrácet za tuto službu.

„Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že ačkoli lidé v letošním roce šetří na nákupu potravin i některých službách, zrovna v pohostinství a gastru útraty lidí meziročně vzrostly,“ připomněl hlavní ekonom Trinity Bank.

Výhled ale může být pro tradiční gastro komplikovaný, protože pro hodně lidí je právě cena klíčovým faktorem a levnější je například stravování v nákupních řetězcích.

„Dělají to chytřeji než dříve. A lidé si jídlo od pultu přinesou sami, a ještě po sobě uklidí. Nás stojí jen příprava sezení nějakých 30 korun,“ dodal Pohlreich.

Jaké jsou hlavní výzvy pro podnikatele v gastronomii v příštích letech? Proč v gastru ceny porostou, ačkoli hlavní suroviny nejspíš zlevní? A jak se bude dařit vegetariánským restauracím v Česku? Sledujte celý rozhovor se Zdeňkem Pohlreichem v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

