Investice do burgundského nebo „královské” whisky téměř odolávají inflaci, říkají experti

Portfolio fondu kvalifikovaných investorů Wine Management se opět rozrostlo. Kromě lahví burgundského a šampaňského vína i o další dvě whisky láhve z limitovaných edic k 70. výročí panování Alžběty a korunovace nového britského krále Karla III. Česko se dostalo na světovou mapu whisky, říkají zakladatelé fondu.

Navzdory ekonomické situaci se i loňský rok pro fond Wine Management nesl ve znamení intenzivních nákupů. Hodnota portfolia se přiblížila k hranici 300 milionů korun. Od doby založení fondu v roce 2018 pak hodnota vzrostla o 52,34 procenta. Rostl i počet akcionářů fondu, ten nyní čítá 266 investorů.

„Loňský rok byl pro finanční aktiva velmi obtížný, padaly akcie a dokonce i bezpečná aktiva jako jsou státní dluhopisy. Investiční alkohol naopak loni prokázal, že se chová jinak a takřka jsme dohnali inflaci,” říká zakladatel fondu Wine Management Martin Kovář s tím, že loni fond klientům připsal 13,5procentní výnos.

Sázka na burgundské víno se vyplácí

Většinu fondu, a to 90 procent, tvoří vína z Burgundska, Bordeaux a Champagne: konkrétně 32 764 lahví v hodnotě 276 milionů korun. Zbylých 10 procent pak portfolio whisky o 751 lahvích oceněno na 22 milionů korun. Investice do burgundského vína měřená indexem Burgundy 150 loni vzrostla o devět procent, za posledních pět let pak o 50 procent.

S optimismem vyhlíží Kovář i rok letošní. „Víno se vyznačuje nižší volatilitou. V době, kdy jsou na trhu patrné poklesy, víno odolává,” dodává Erik Portange, manažer portfolia a spoluzakladatelem úspěšného švýcarského fondu pro investiční vína, jehož aktiva nyní převyšují 30 milionů EUR. Investiční víno je podle něj proto vhodnou položkou k diverzifikaci portfolia.

Podle zástupců fondu kvůli výkyvům počasí, spojeným s globálním oteplováním, dochází k tomu, že je více lepších ročníků elitních vín než dříve. Klimatické potíže způsobují, že šarže bývají menší a vinaři nestačí pokrývat poptávku, což žene cenu elitního vína nahoru i na sekundárním trhu.

Když whisky, tak z Irska nebo Skotska

Celosvětový boom zažívá I whisky. Index Macallan vzrostl za posledních 12 měsíců o 11 procent.

V portfolio fondu je například exkluzivní edice The Macallan Red Collection. Trojice lahví z legendární skotské palírny Macallan obsahuje whisky staré 71, 74 a 78 let. K ní loni přibyla jedna láhev whisky Royal Salute vyrobená u příležitosti 70. výročí panování Alžběty II. v edici o 147 lahvích. Nejnovější akvizicí je pak Royal Salute Coronation Edition Charles III. k příležitosti korunovace nového britského krále Karla III.

„Zajímavá je i sbírka 10 lahví ve staří od 25 do 55 let, jejichž pořizovací cena byla 1,5 milionu korun a do dneška se vyšplhala ke 150 tisícům dolarům (asi 3,25 milionu korun),” dodává Zdeněk Kortiš, odborný poradce Wine Management na stařené destiláty.

Macallan je mezi investory velmi populární a Česko se tak dostalo díky akvizícím fondu na světovou mapu whisky. „Díky osobním vazbám a kontaktům se daří získávat opravdové rarity, jejichž edice čítají velmi omezený počet kusů. A její hodnota stále významně roste,” uzavírá Kortiš.

