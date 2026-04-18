OBRAZEM: Po 40 letech změna v Tisé. Nová stezka překvapí netradičním řešením
Skalní město Tisá nedaleko Ústí nad Labem má po více než 40 letech novou naučnou stezku. Vznikla díky spolupráci geologů, přírodovědců i místních nadšenců a na první pohled se liší od běžných tras. Návštěvníci tu totiž nenarazí na klasické informační panely, ale na více než dvoumetrové kmeny a pískovcové bloky, které slouží jako zastavení s informacemi. Na trase jich je celkem 38 a doplňují je i sochy místních zvířat.
Myšlenka na novou stezku se začala rozvíjet už před šesti lety, realizaci ale dlouho brzdil nedostatek financí. Projekt za zhruba 1,5 milionu korun schválilo zastupitelstvo obce až loni v září. Samotná výstavba začala na podzim a díky mírné zimě pokračovala i v prosinci. Instalace přitom nebyla jednoduchá – jednotlivé prvky váží stovky kilogramů.
Cílem stezky je nejen přiblížit návštěvníkům geologii, faunu a flóru, ale také upozornit na vliv člověka na přírodu. Návštěvnost Tiských stěn totiž za posledních deset let vzrostla o 200 procent a letos by mohla překročit hranici 100 tisíc turistů. Součástí trasy jsou proto i pravidla chování v přírodě nebo historické fotografie z počátku 20. století, které ukazují, jak se krajina proměnila – na některých místech je dnes terén až o metr výš.
V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku začalo restaurování téměř osm metrů vysoké sochy Velkého křesťanského bojovníka. Barokní originál pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna, informoval kastelán Libor Švec. Dílo vytesané z pískovce je v centru bylinkové zahrady za hospitálem, původně ale bylo součástí areálu Braunova betléma. Kuks patří k nejnavštěvovanějším státním památkám v Královéhradeckém kraji.
Enjoy
V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku začalo restaurování téměř osm metrů vysoké sochy Velkého křesťanského bojovníka. Barokní originál pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna, informoval kastelán Libor Švec. Dílo vytesané z pískovce je v centru bylinkové zahrady za hospitálem, původně ale bylo součástí areálu Braunova betléma. Kuks patří k nejnavštěvovanějším státním památkám v Královéhradeckém kraji.
Stezka myslí i na rodiny s dětmi. Provází je kreslený krkavec Albert a geoložka Matylda, jejichž jména vymyslely děti z místní základní školy. Poslední socha na trase zobrazuje návštěvníka z přelomu 19. a 20. století, pro kterého se zatím hledá jméno.
Informace jsou na zastaveních uvedeny v češtině, doplňují je ale QR kódy s odkazy na texty v angličtině a němčině, které fungují i bez mobilního signálu. Od loňského srpna navíc v oblasti funguje online rezervační systém, který ukazuje aktuální počet návštěvníků. Denní limit je stanoven na 2000 lidí a například během Velikonoc se pohyboval kolem 1600.
Nová naučná stezka tak nabízí nejen jiný způsob, jak poznat Tiské stěny, ale také připomíná, že jedinečná krajina potřebuje ochranu, aby zůstala zachována i pro další generace.
