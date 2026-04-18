Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
OBRAZEM: Po 40 letech změna v Tisé. Nová stezka překvapí netradičním řešením

OBRAZEM: Po 40 letech změna v Tisé. Nová stezka překvapí netradičním řešením

Skalní město Tisá
ČTK
nst
nst

Skalní město Tisá nedaleko Ústí nad Labem má po více než 40 letech novou naučnou stezku. Vznikla díky spolupráci geologů, přírodovědců i místních nadšenců a na první pohled se liší od běžných tras. Návštěvníci tu totiž nenarazí na klasické informační panely, ale na více než dvoumetrové kmeny a pískovcové bloky, které slouží jako zastavení s informacemi. Na trase jich je celkem 38 a doplňují je i sochy místních zvířat.

Myšlenka na novou stezku se začala rozvíjet už před šesti lety, realizaci ale dlouho brzdil nedostatek financí. Projekt za zhruba 1,5 milionu korun schválilo zastupitelstvo obce až loni v září. Samotná výstavba začala na podzim a díky mírné zimě pokračovala i v prosinci. Instalace přitom nebyla jednoduchá – jednotlivé prvky váží stovky kilogramů.

8 fotografií v galerii

Cílem stezky je nejen přiblížit návštěvníkům geologii, faunu a flóru, ale také upozornit na vliv člověka na přírodu. Návštěvnost Tiských stěn totiž za posledních deset let vzrostla o 200 procent a letos by mohla překročit hranici 100 tisíc turistů. Součástí trasy jsou proto i pravidla chování v přírodě nebo historické fotografie z počátku 20. století, které ukazují, jak se krajina proměnila – na některých místech je dnes terén až o metr výš.

Stezka myslí i na rodiny s dětmi. Provází je kreslený krkavec Albert a geoložka Matylda, jejichž jména vymyslely děti z místní základní školy. Poslední socha na trase zobrazuje návštěvníka z přelomu 19. a 20. století, pro kterého se zatím hledá jméno.

Informace jsou na zastaveních uvedeny v češtině, doplňují je ale QR kódy s odkazy na texty v angličtině a němčině, které fungují i bez mobilního signálu. Od loňského srpna navíc v oblasti funguje online rezervační systém, který ukazuje aktuální počet návštěvníků. Denní limit je stanoven na 2000 lidí a například během Velikonoc se pohyboval kolem 1600.

Nová naučná stezka tak nabízí nejen jiný způsob, jak poznat Tiské stěny, ale také připomíná, že jedinečná krajina potřebuje ochranu, aby zůstala zachována i pro další generace.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Nestabilní vývoj na Blízkém východě zvyšuje napětí na trzích a přináší výraznou nejistotu. Podle analytiků lze v nejbližších dnech očekávat další výkyvy cen – už na začátku příštího týdne hrozí zdražování ropy i tlak na růst inflace. Klíčový přitom může být právě tento víkend.

Írán totiž oznámil, že znovu uzavírá Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu. Přitom ještě v pátek Teherán informoval o jeho znovuotevření. Tento obrat podle analytiků vyvolal novou vlnu volatility na trzích s komoditami i akciemi.

Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka upozorňuje, že dopady se brzy promítnou i do cen pohonných hmot a celkové inflace. Časté změny podle něj vytvářejí zmatek a komplikují plánování dodávek. Trhy i přepravci budou podle něj nově vyžadovat nejen sliby, ale i konkrétní záruky, že ropa bude skutečně proudit. To může zpomalit uklidnění cen paliv v Evropě.

Přijde zlom o víkendu?

Právě víkend může být zlomový. Pokračovat totiž mohou diplomatická jednání, která rozhodnou, zda se situace uklidní, nebo naopak dále vyhrotí. Pokud by průliv zůstal uzavřen i v pondělí, lze podle Peterky očekávat výrazný růst cen ropy a pokles optimismu ohledně rychlého konce konfliktu. Cena ropy Brent by v takovém případě mohla překročit hranici 100 dolarů za barel.

Velkoobchodní ceny paliv přitom podle něj nebudou čekat na otevření burz a mohou reagovat téměř okamžitě. To by mohlo tlačit vzhůru i ceny na čerpacích stanicích, zejména tam, kde se dosud držely pod stanoveným cenovým stropem.

Globální stagflace

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy představuje nejistota kolem Hormuzského průlivu výrazné prodražení pro světovou ekonomiku. Může zpomalit světový obchod, zároveň ale působit inflačně. V krajním případě tak nelze vyloučit ani scénář globální stagflace.

Kovanda očekává, že v pondělí ceny ropy porostou, i když by zatím měly zůstat pod psychologickou hranicí 100 dolarů za barel. V úterý by naopak mohly v Česku dočasně zlevnit pohonné hmoty, protože stát bude cenový strop nastavovat ještě podle pátečních burzovních dat. U nafty by mohlo jít dokonce o výrazný pokles, v průměru až o dvě koruny na litr.

Čeští vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky se zaměřili na výzkum černého kašle, nemoci, která podle nich dlouhou dobu stála mimo hlavní zájem odborníků. Vedle studia samotného mechanismu nákazy pracují také na vývoji nové, účinnější vakcíny. Pomáhá jim k tomu i nový model testování na myších.

Podle vedoucího týmu Petera Šeba se o černém kašli stále ví překvapivě málo. Jedním z důvodů je historický úspěch vakcíny Alditepera, zavedené na přelomu 50. a 60. let, která vedla k výraznému poklesu onemocnění a tím i k útlumu výzkumu. Dalším problémem je, že bakterie způsobující černý kašel napadá výhradně člověka, takže dlouho chyběl vhodný zvířecí model pro studium přenosu infekce.

Klesající účinnost

Současná pertusová vakcína, používaná v Česku od roku 2007, sice dobře chrání kojence, její účinnost však u starších dětí a dospívajících výrazně klesá. Nedokáže totiž vytvořit dostatečnou slizniční imunitu. Nemoc je tak dnes nejrizikovější právě pro seniory a neočkované kojence.

Před zavedením očkování byl černý kašel jednou z hlavních příčin úmrtí kojenců v rozvinutých zemích. Podle Šeba na něj umíralo více dětí než na všechna ostatní infekční onemocnění dohromady. Po zavedení vakcíny ale výskyt dramaticky klesl – z desítek tisíc případů ročně na pouhé jednotky.

V posledních letech se však situace opět zhoršuje. Počet nakažených vzrostl až na více než 37 tisíc případů v roce 2024. Epidemie si vyžádala i oběti na životech. Podle Šeba přitom pouhé přeočkování současnými vakcínami problém nevyřeší. Klíčem je vývoj nové vakcíny, která dokáže zabránit i samotnému přenosu infekce.

Výzkum probíhá v rámci programu Infekční choroby: nové cíle a strategie, který propojuje odborníky z akademických institucí. Ti se věnují nejen studiu virů a bakterií, ale také vývoji nových vakcín a zkoumání odolnosti bakterií vůči antibiotikům.

Související

Doporučujeme