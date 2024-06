Krátkozrakých dětí přibývá. Lék je zdánlivě jednoduchý, ale nikdo ho nechce

Krátkozrakých dětí je ve světě stále víc. Existuje jednoduché doporučení, jak šíření krátkozrakosti omezit, ale téměř nikdo se jím nechce řídit. A tak výzkumníci vymýšlejí složitá a drahá technická řešení, která by měla zdravému vývoji dětských očí pomoci. Stavějí jiné školy a svítí do očí „léčivým“ světlem.

Reklama

Krátkozrakost obvykle začíná už v dětském věku. Prognózy z dob před covidem předpokládaly, že v roce 2050 bude polovina světové populace krátkozraká. Dnes vědci při předběžném hodnocení hovoří o tom, že to bude podstatně víc, a že k tomu hodně napomohla pandemie covidu-19.

Počet krátkozrakých v roce 2000 (žlutě) a předpoklad pro rok 2050 (hnědě), v milionech osob podle věkových skupin (levý sloupec). Nature, použito se svolením

Jen čtyři zdi očím vadí

Proč covid způsobil růst počtu krátkozrakých dětí? Je to dáno zřejmě nejhlavnější příčinou této oční poruchy. Tu totiž z části ovlivňuje dědičnost, ale větší podíl na ní má životní styl. Trávení života v místnostech, pod umělým osvětlením, čtení či zírání na obrazovku počítače ovlivňují fungování oka, které se jinak zaostřuje na předměty blízké a jinak na předměty v dálce. Pokud dítě, jemuž se oko teprve vyvíjí, netráví dostatek času venku, jeho schopnosti vidění se nemusejí vyvíjet dobře.

A doba pandemie ještě více uzavřela děti v místnostech a odradila je od posledních záchvěvů chuti chodit ven. Takže trávily ještě více času v omezených vnitřních prostorách obklopených plochými stěnami v blízké vzdálenosti.

Přichází další lék na hubnutí. A je ještě lepší než ty současné Enjoy Tlouštíků je na světě víc než lidí trpících podvýživou. Většina z nich by chtěla zhubnout – a zaplatit za to celkově miliardy dolarů. Tuto bonanzu nyní ovládly dvě farmaceutické firmy s „opravdovými“, tedy schválenými a prokazatelně fungujícími léky. Jedna z nich se nyní chystá posílit své postavení dalším medikamentem, který slibuje, že bude ještě účinnější a než ty současné a bude se i příjemněji užívat. Josef Tuček Přečíst článek

A to se na jejich zraku projevilo. Měření v Hongkongu dokonce ukázala, že u některých šestiletých dětí se oční bulvy během covidu pozměnily.

A proč je vlastně pobyt venku pro oči prospěšný? Zdá se, že se tu kombinují dva hlavní faktory. Jednak se při pohybu na volném prostranství oko stále „trénuje“, zaostřuje se na blízko i na dálku. A k tomu se zřejmě přidává působení dostatečného množství přirozeného světla. To spouští uvolňování dopaminu, což je chemická látka, která vzniká v mozku a přenáší signály mezi nervovými buňkami. Má v lidské nervové soustavě opravdu hodně funkcí a jednou z nich je i podpora zdravého fungování oka.

Nad současným stavem přibývající krátkozrakosti si mohou mnout ruce optici nabízející brýle nebo třeba chirurgové, kteří provádějí opravné laserové operace krátkozrakých očí. Ale pro postižené lidi je to situace nepříjemná a dokonce nebezpečná. Při těžké krátkozrakosti (obvykle víc než pět dioptrií) se zvyšuje riziko poškození sítnice, vzniku zeleného zákalu a následné slepoty).

Ozempic jako druhý botox. Léky na hubnutí migrují do kosmetických salonů Enjoy Zázračné přípravky na hubnutí, tedy původně léky na cukrovku, obsahující účinnou látku semaglutid, nebo tirzepatid se zabydlují ve zkrášlujících salonech a lázních. Vedle originálních léků Ozempic, Wegovy, Zepbound či Mounjaro se objevuje čím dál víc přípravků se stejnou účinnou látkou, které jsou však výrazně levnější. V salonech si žijí svým životem a nepodléhají lékařské kontrole. Denisa Holajová Přečíst článek

Běžte ven!

Shrnuto: Když člověk, zejména mladý, pobývá hodně venku, „trénuje“ zrak a povzbuzuje v mozku vznik látek pro oko potřebných. Brání se tak vzniku krátkozrakosti. (Trochu jinak je to u dalekozrakosti, která se projevuje spíše u starších lidí a souvisí s opotřebováním oční čočky.)

Potvrzuje to i praxe. Třeba na Tchaj-wanu zavedli už v roce 2010 program, který u dětí podporuje alespoň dvouhodinovou venkovní aktivitu denně. Podle výsledků zřejmě zpomalil nárůst krátkozrakosti u dětí.

Jednoduchý závěr tedy zní: Posílejme děti, aby běhaly po venku, budou mít lepší oči.

Většina rodičů potvrdí, že to tak snadné není, děti budou radši sedět u počítače. A rodiče také často chtějí, aby z dětí „něco bylo“, takže je drží doma nad učením. Tato tendence bývá výrazná zejména ve vyspělých asijských zemích, kde děti bývají nuceny dosahovat náročných školních výsledků. K tomu se přidává fakt, že oči obyvatel Asie mívají trochu jiný vývoj svého tvaru než oči Evropanů nebo Američanů.

Kombinací obou vlivů se stalo, že zejména mezi obyvateli východní Asie je krátkozrakost ještě častější než mezi Evropany či Američany. Proto také právě z Asie pochází řada studií na toto téma. Zbytek světa se z nich může poučit, protože míří stejným směrem.

Můžete si koupit robotického psa, z něhož šlehají opravdové plameny. Smysl to ale nedává Enjoy Za necelého čtvrt milionu korun si v USA můžete pořídit robotického psa, z něhož šlehají plameny až do vzdálenosti devět metrů. K čemu vám bude? To je dobrá otázka, na kterou by mohl odpovědět nejspíš psychiatr nebo kriminalista. Další příklad toho, že tvůrcům moderních technologií občas selže zdravý rozum. Josef Tuček Přečíst článek

Postaví někdo jiné školy?

Zmíněný příklad z Tchaj-wanu, tedy povinné programy častého pobytu dětí venku, asi nikdo následovat nebude. I když je to nejjednodušší a zřejmě nejefektivnější přístup.

Velkou pozornost proto výzkumníci věnovali složitějším a dražším postupům. Jeden spočívá v tom, že se vnější prostředí vtáhne dovnitř budovy. Stropní světla ve školní třídě a světla nad tabulí by měla být vydatná a co nejvíce napodobovat přírodní osvětlení. Už se to osvědčilo v experimentu v Číně.

Velká okna a další prvky umožňují světelné i vizuální propojení třídy s vnějším světem. Jenže tomu brání praktické možnosti výstavby městských škol a také přísné stavební předpisy v oblastech ohrožených zemětřesením.

Biohacking: Člověk je zvíře závislé na salátech. Tedy, měl by být Enjoy Listová zelenina patří mezi nutričně nejbohatší druhy potravin v poměru ke kalorické zátěži. Je tedy vhodná pro konzumaci při hubnutí, protože díky vysokému obsahu vlákniny a mikronutrientů zasytí a také není potřeba nijak omezovat konzumaci. A čím zbarvenější zelenina, tím více prospěšných látek obsahuje. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Brýle svítí do očí

A vědci zkoumají také jiné možnosti. Třeba vnášení světla s přirozenými vlnovými délkami přímo do lidského oka. To se dá dělat pomocí specializovaných brýlí už vyvinutých na potlačování pásmové nemoci (známé pod anglickým označením jet lag), která vzniká při rychlém přesunu letadlem do jiného časového pásma. Brýle vyzařují část přirozeného světelného spektra směrem k oku.

Společnost Dopavision sídlící v Berlíně zkouší soupravu, která se nasadí na hlavu a vysílá krátkovlnné modré světlo do slepé skvrny na oční sítnici. To je místo, kde zrakový nerv ústí do oční bulvy. Světlo povzbuzuje produkci již zmíněného nervového přenašeče dopaminu, což – zdá se – prospívá vývoji oka.

Biohacking: Výkyvy nálady pomůže napravit dopaminový detox Enjoy Existuje řada způsobů a strategií, jak si můžeme pomoci v případě negativních nálad a dopadů stresu v našem každodenním životě. Deprese, úzkosti a nespavost dnes trápí spoustu lidí. Tyto problémy mohou být způsobeny jednou konkrétní věcí, například náročným zaměstnáním či rodinnými vztahy. Často jsou ale důsledkem komplexního souboru událostí, situací a traumat z minulosti a na nás je pak aplikovat nějaký postup, aby nám nezhoršovaly kvalitu každodenního života. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

I u některých dalších experimentů je nutné, aby děti nosily brýle, které jim osvětlují oko, několik hodin denně. Tudy asi cesta nepovede.

Úplně pohodný není ani postup, při němž zařízení, které vypadá jako mikroskop, vysílá laserem do očí pacienta nízko intenzivní červené světlo. To má mít jiný účinek než už popsané postupy, měl by se tak zvýšit průtok krve v oku. Postup trvá dvakrát denně tři minuty, vlastně jako doplněk čištění zubů. Do pokusů jsou zapojeny desítky až stovky tisíc dětí v Číně.

Výsledky všech popsaných experimentálních postupů zatím nejsou úplně jisté. Oproti tomu pohyb dětí venku dobré výsledky přináší. Ale komu by se chtělo někam běhat, když nosit brýle je tak snadné...

Biohacking: Zdravě žijící lidé jsou krásnější. Má to vědecké důvody Enjoy Působit zdravě a vypadat dobře, je jedním z cílů všech lidí. Biohackerů zvlášť. Zde je několik důležitých rad, které opravdu fungují. Alžběta Shejbalová Přečíst článek