Biohacking: Zdravě žijící lidé jsou krásnější. Má to vědecké důvody

Působit zdravě a vypadat dobře, je jedním z cílů všech lidí. Biohackerů zvlášť. Zde je několik důležitých rad, které opravdu fungují.

Zdravě a mladistvě vypadající vzhled naší tělesné schránky je tak trochu otázka cti pro biohackera, který se zabývá rozličnými způsoby, jak optimalizovat svoji fyzickou a mentální schránku. Pokud vynaložíme úsilí pro zachování či zlepšení zdraví, vypadat dobře by měl být příjemný vedlejší účinek.

Zajímavé je, že výzkumy prokazují, že existuje významná korelace mezi mladistvým vzhledem a nižším biologickým věkem. Neplatí ale bohužel vždy, že naše vnitřní zdraví se odráží navenek tak, jak si představujeme.

Biohacking: Chce to změnu. I alergie má psychosomatickou příčinu Enjoy Úzkost se může zhoršovat v důsledku mělkého dechu a zrychluje dech, činí ho ještě mělčím. Nedostatečný dech zhoršuje únavu, snižuje energii a ztěžuje soustředění. Také zhoršuje prožívání stresu a delší odbourávání stresových hormonů v organismu. Co s tím, se dočtete v dalším díle seriálu Biohacking. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Žijte zdravě. Zkrásníte

Hlavní strategií pro naši spokojenost v případě fyzického vzhledu tedy bude životní styl. To, co děláme každý den konzistentně bude mít největší vliv. Z výzkumů vyplývá, že nejzásadnější vliv na objektivní hodnocení fyzické atraktivity obličeje u obou pohlaví má množství a rozložení tuku.

Udržení stabilní váhy přiměřené k naší výšce, věku a fyzické kompozici bude tedy povětšinou hrát zásadní roli při vnějším a často našem vlastním hodnocení fyzického vzhledu. K tomu je nezbytná zejména vyvážená zdravá strava a dále také pohyb, kvalitní spánek a duševní hygiena.

Jak omladit obličej

Pokud chceme aktivně obličej či další části těla omladit, samozřejmě existují odborné kosmetické procedury a chirurgické zásahy. Ovšem oproti běžnému názoru ve společnosti, řada těchto zákroků není bez možných závažných vedlejších účinků. Tolik populární botox obsahuje aktivní látku, která nejmocnější známý neurotoxin na světě. Každý zásah do integrity těla bude vždy nést riziko, že tělo se z nějakého důvodu začne bránit. Zvláště v případě látek, které nejsou tělu vlastní, nebo které mu neposkytují čistý přínos.

Biohackeři si chtějí udržení zdraví a také mladistvý vzhled co nejdéle. Proto našli strategie, které k tomu mohou dopomoci s maximálním efektem a minimálními potenciálními problémy. Jedním z těch populárních jsou doplňky stravy.

Ty, které pomáhají udržovat mladé tělo celkově, jako populární NAD boostery, resveratrol či astaxantin. Avšak i běžné vitamíny a minerály, antioxidanty a fytochemikálie, získané ideálně ze stravy, ale i pomocí suplementů, prokážou dobrou službu.

Biohacking: Člověk je zvíře závislé na salátech. Tedy, měl by být Enjoy Listová zelenina patří mezi nutričně nejbohatší druhy potravin v poměru ke kalorické zátěži. Je tedy vhodná pro konzumaci při hubnutí, protože díky vysokému obsahu vlákniny a mikronutrientů zasytí a také není potřeba nijak omezovat konzumaci. A čím zbarvenější zelenina, tím více prospěšných látek obsahuje. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Nemračte se

Pokud chceme mít pokožku co nejdéle odolávající času, platí několik pravidel, která jsou pro to nezbytná. Jedním z těch zásadních je správné držení těla. Ohnutý krk, dnes tak běžný kvůli práci na počítači, může vést k nedostatečnému prokrvení pleti obličeje a vlasové pokožky. Nesprávné postavení páteře také může způsobovat stagnaci lymfatické drenáže obličeje, a to zase způsobuje otoky. Dále psychický stres nás nutí k různým obličejovým grimasám, které v chronických případech udržují obličejové svaly v přehnaném napětí a způsobují vrásky.

Časté mračení vede tedy k nepopulárním „jedenáctkám“, vráskám mezi obočím, stresem stažená čelist pak podporuje vznik nosoretních rýh a padání očních víček. Pravidelný pohyb, který prokrví celé tělo, podpoří tok lymfy a pomůže udržet správné držení těla, je tedy pro zachování pevného obličeje nezastupitelný.

Biohacking: Procházka je nejkratší cestou k lepšímu zdraví a kondici Enjoy Benefity chůze jsou podle všeho skoro až zázračné. Je to převážně kvůli tomu, že chůze a pomalý souvislý každodenní pohyb je pro člověka tak přirozený, že s jeho nedostatkem vlastně organismus ani nepočítá. Tím je na chůzi závislý pro řadu procesů, takže její absenci tělo vyhodnocuje tak, že ve vnějším prostředí musí být něco špatně. A to se pak v dlouhodobém horizontu nebo/a za současné přítomnosti více nevhodných lifestylových návyků začne projevovat ve formě různých psychických či fyzických problémů. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Šedivění vlasů je nevyhnutelné

Vzhled obličeje můžeme podpořit různými technikami, jako je obličejová jóga či masáže a palpace obličeje, které posilují svaly a ty pak lépe udržují kůži v dobrém stavu. To platí i o masážích hlavy, které posilují svaly na hlavě, zvyšují průtok krve i lymfy a tím podporují růst zdravých vlasů. V případě šedivění vlasů se jedná o kombinaci genetických faktorů a faktorů životního stylu.

Vlasy začínají šedivět mimo jiné kvůli nedostatečné produkci enzymu katalázy, který deaktivuje silně oxidativní peroxid vodíku. Ten vzniká jako běžný metabolit a ničí melanin – vlasové barvivo. Další faktory mohou způsobovat předčasné šedivění vlasů – ty fyzické jsou nedostatek či nedostatečné vstřebávání některých živin jako železo a měď či některé aminokyseliny, nedostatek exogenních i endogenních antioxidantů a také psychický stres.

Zatím neexistuje jasná metoda, jak zvrátit či významně zabránit šedivění vlasů, neboť tento proces je komplexní a může zahrnovat řadu přímých i nepřímých faktorů. Co nejzdravější životní styl, zaměřující se na stravu bohatou na antioxidanty převážně v ovoci a zelenině vždy bude prospěšný pro mladistvý a atraktivnější vzhled.

Biohacking: Je bílé pečivo skutečně tak nebezpečné? Vědci zkoumají dopady obilnin na organismus Enjoy Epidemie intolerance na lepek je jednou z civilizačních chorob současnosti. Jde však jen o jeden problém spojený s konzumací klasického pečiva. Jak je nahradit zdravějšími alternativami? Alžběta Shejbalová Přečíst článek

