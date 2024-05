Biohacking: Výkyvy nálady pomůže napravit dopaminový detox

Existuje řada způsobů a strategií, jak si můžeme pomoci v případě negativních nálad a dopadů stresu v našem každodenním životě. Deprese, úzkosti a nespavost dnes trápí spoustu lidí. Tyto problémy mohou být způsobeny jednou konkrétní věcí, například náročným zaměstnáním či rodinnými vztahy. Často jsou ale důsledkem komplexního souboru událostí, situací a traumat z minulosti a na nás je pak aplikovat nějaký postup, aby nám nezhoršovaly kvalitu každodenního života.

Reklama

Jedním z vyzkoušených přístupů je princip moci přítomného okamžiku z učení Eckharta Tolleho, autora stejnojmenné knihy. Základní premisou nahlížení na svět je, že existuje jen přítomný okamžik. Minulost je za námi a budoucnost zatím neexistuje. Deprese vzniká z lítosti či zaměřování se na minulost, úzkost je zase strach něčeho v budoucnosti. Podle Tolleho je přítomný okamžik ukotvující a radí nám se zaměřit na emoce, které cítíme v těle a nehodnotit a neanalyzovat je. Koncentrujeme se je stále na přítomný okamžik, což je tam, kde se vždy odehrává život. Takový přistup, pokud se na něj alespoň občas a pravidelně koncentrujeme, může přinést více klidu do naše života a pocit větší kontroly nad našimi reakcemi.

Biohacking: Zdravě žijící lidé jsou krásnější. Má to vědecké důvody Enjoy Působit zdravě a vypadat dobře, je jedním z cílů všech lidí. Biohackerů zvlášť. Zde je několik důležitých rad, které opravdu fungují. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Studie dokazují, že dnešní zahlcení obrazovkami v práci i doma má vliv na vznik mentálních problémů. Nikdy v minulosti neměl lidský mozek tolik optických stimulů každý den. Neustálé scrollování způsobuje výrazné vyplavení hormonu potěšení dopaminu v mozku. Daleko více, než kdybychom si četli knihu nebo šli na procházku.

Dopamin se také vyplavuje za odměnu, že se nám něco povedlo či jsme něco překonali. Pokud často hrajeme hry, či sledujeme jedno krátké rychlé video za druhým, v mozku se systém vyplavování dopaminu stává méně citlivýma můžeme mít problém s motivací pro složitější úkoly či s oceněním malých každodenních potěšení.

Náladovost

S rozhozeným systémem vylučování dopaminu pak souvisí poruchy nálady, protože nás chce mozek donutit mu dát stále lepší stimul. Vyrovnaná hladina dopaminu je také zodpovědná za souvislé udržení pozornosti v případě potřeby. Biohackeři doporučují si tedy čas od času dát na několik dní pohov od obrazovek a podstoupit takzvaný dopaminový detox. Pokud minimalizujeme zmíněná pokušení, v našem neuroplastickém mozku brzy dojde k resetu vylučování dopaminu a efekty pocítíme celkem brzy.

Čas strávený na obrazovkách vyměníme za čtení knihy, poslech hudby, pohyb, čas strávený v přírodě, tvořivý koníček a tak podobně. Je dobré se zaměřit i na snížení stresu, který vznikne kvůli obrazovkám, které přehnaně stimulují nervový systém a podporuje náš organismus chronicky zůstávat v sympatickém režimu „uteč nebo bojuj“. Pak do detoxu zakomponujeme metody všímavosti, jako jsou meditace, zaměření se na dech či výše zmíněnou metodu přítomného okamžiku.

Biohacking: Jak vybrat doplňky stravy a které prioritně užívat Enjoy Vybrat funkční doplňky stravy není zas taková věda. Stačí se držet doporučení ze seriálu Biohacking, který pravidelně vychází na newstream.cz. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Benefity času stráveného s minimem obrazovek jsou rozmanité. Máme vyšší produktivitu a také sebekontrolu, což se projevuje ve všech oblastech života. Nechtěně zvýšený dopamin nás tak nenutí jíst tolik stimulujících potravin, což jsou všechny ty vysokokalorické průmyslově zpracované bomby. Jsme motivovanější jen tak vyrazit ven do parku či do lesa, vážíme si víc běžných radostí a jsme schopni lépe regulovat své emoce. To vše nás navíc vnitřně zklidní a dále jsme méně drážděni ke shánění extrémních zážitků. S normální hladinou dopaminu můžeme lépe spát a podpoříme přirozenou kreativitu mozku.

Jednou z metod, jak příjemně snížit dopamin a ozdravit organismus na všech úrovních, je japonská metoda Šinrin Joku, což znamená lesní terapie či v překladu doslova lesní koupel. Jedná se o název pro velmi jednoduchou metodu, kdy zkrátka jdeme do lesa a pokusíme se soustředit všechny smysly na prostor okolo sebe.

Vnímáme přírodní barvy a tvary kolem nás, posloucháme zvuky lesa, vědomě zhluboka dýcháme čerstvý vzduch, sáhneme si na stromy, sedneme si do trávy či na jehličí. Tato metoda je v Japonsku používána již od 80. let minulého století a řada výzkumů potvrdila pozitivní dopady na zdraví jako je mimo jiné snížení krevního tlaku, snížení hladiny stresových hormonů v organismu a zvýšení funkcí imunitního systému.