Netradiční luxusní ubytování je stále v kurzu. Jak vypadají evropské glampingové bestsellery?

Stále více Evropanů i Čechů touží utéci z každodenního shonu a zažít kapku romantiky a nádhery. Nejezdí ale do hotelů či penzionů. Vyhledávají netradiční ubytování v kategorii zvané glamping, tedy luxusního kempování. Na to, jak vypadají nejzajímavější glampingová místa v Evropě se podívejte v naší galerii. Třeba vás to přiměje to zkusit na vlastní kůži.

Přespat pár nocí v báječně vybavené chatičce uprostřed lesa s vířivkou na terásce a s vychlazeným šampaňským a večeří na stole, se dnes stává snem, který by chtělo zažít stále více lidí. Glamping má ale mnoho podob a jejich škála a počet míst se neustále rozšiřují. Tato kategorie ubytování se tudíž už dnes nevztahuje jen na klasické bydlení ve stanu jako na safari. Týká se to třeba i příbytků v korunách stromů, v luxusní jurtě či iglú, v atypických karavanech a maringotkách, spaní v síti nebo dokonce pobytu v chaloupce Hobitů.

Glamping není ale novinka

Touha po romantice uprostřed přírody a v luxusním aranžmá ale není novinkou posledních let. Existuje už hezkých pár století. Už ve středověku totiž panovníci a šlechtici chtěli pobývat na svých cestách v přírodě, ale se všemi vymoženostmi tehdejšího luxusu, na který byli zvyklí.

K novodobému boomu ubytování v pitoreskních stavbách v lesích či na břehu oceánu dnes ale nejspíš významně přispěly sociální sítě, jako je třeba Instagram zaměřený na líbivé fotografie. Glampingoví nadšenci tam zveřejňují fotogenické snímky ze svých luxusních pobytů a inspirují tím i své sledující fanoušky. A vzhledem k ceně za tento typ ubytování k růstu glampingového trendu nepochybně pomohlo i zbohatnutí širších vrstev obyvatelstva. V současnosti si tak takovéto nadstandardní příbytky se všemi službami okolo může dovolit mnohem více lidí než kdykoliv v minulosti před tím.

Nejen Evropané, ale i Češi po takovémto úniku ze všedních dnů proto touží stále více. A díky vzdálenější lokalitě vyhlédnutého ubytování si navíc takto často dávají i digitální detox, protože tam bývá někdy i cíleně horší signál.

O narůstajícím trendu obliby glampingu svědčí nejen neustále se rozšiřující síť takovýchto ubytovacích míst po celé Evropě, ale i fakt, že řada glampingových lokalit je vyprodána daleko dopředu. Cena za jednu noc v kouzelné jurtě se přitom může vyšplhat i do stovek až tisíc euro pro pár. Záleží pochopitelně na lokalitě a vybraných službách. V adresářích glampingu se nicméně tu a tam dají najít zajímavá ubytování i v nižších cenových relacích.

