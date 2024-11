Rekordní obraz od Procházky. Zájemci o něj strhli čtvrt hodinovou aukční bitvu

Kubistický obraz Antonína Procházky Dáma s cigaretou byl v Praze vydražen za 26,288 milionu korun včetně aukční přirážky. Je to autorův rekord v tuzemských aukcích, uvedl Miloš Svoboda z pořádající společnosti European Arts Investments. Vyvolávací cena oleje z roku 1922 činila devět milionů korun. Za částku skoro o dva miliony korun vyšší se dnes na aukci prodal rovněž obraz od Josefa Šímy.

Reklama

Na aukci v pražském Obecním domě svedli zájemci o obraz zhruba čtvrt hodiny trvající bitvu. Zapojili se do ní dražitelé v sále i na telefonu.

Procházkův dosavadní aukční rekord pocházel z loňského dubna. Obraz nazvaný Kouzelnické zátiší byl tehdy vydražen za 14,63 milionu korun včetně přirážky.

Umění za desítky milionů

Nového majitele našly na dnešní aukci zhruba tři čtvrtiny nabízených položek. Celkem za ně sběratelé umění utratili přes 85 milionů korun. Za téměř 11 milionů korun byl vydražen Šímův obraz Paysage z roku 1966, uvedl Svoboda.

Reklama

Dáma s cigaretou představuje kouřící ženu, rozčleněnou do jednotlivých, vzájemně se překrývajících geometrizovaných plánů. „Obraz je téměř monochromní, Procházka jej vybudoval z odstínu zelení, které propojují interiér i šaty kuřačky, aby se hněď vyskytla jen v obličejové části, z níž jako výrazný detail vystupují červené rty,“ uvedl v odborném posudku k aukci Karel Srp.

Rok 1922, kdy dílo vzniklo, podle něj patřil v tvorbě Antonína Procházky k těm nejpřínosnějším. Rozvinul v něm kubistickou představivost, která z něj udělala jednoho z předních evropských malířů.

Malíř, grafik a ilustrátor Antonín Procházka (1882-1945) byl jedním z nejvýznamnějších a nejosobitějších malířů české moderny počátku 20. století. Proslul jako člen skupiny umělců Osma, kterou inspiroval expresionismus Edvarda Muncha. Poté vytvořil osobitou variantu kubismu, v níž experimentoval s malířskými technikami a přinášel do kubistické tvorby četné motivy z lidového a naivního umění.

Po roce 1925 přešel k vlastní verzi novoklasicismu. V Brně vytvořil ve 30. a 40. letech monumentální plátna s antickými a mytologickými náměty. Nejznámější je obraz Prometheus přinášející lidstvu oheň z roku 1939 pro aulu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Do aukce míří vzácný Aston Martin. Najeto má jen 45 kilometrů Enjoy Je jedním z pouhých 88 vyrobených kusů, dosáhne rychlosti až 318 kilometrů v hodině a najeto má jen 45 kilometrů. Řeč je o super vzácném voze Aston Martin V12 Speedster, které právě míří do aukce. fry Přečíst článek