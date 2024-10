Galerie Kodl chystá aukci. Nejcennější položkou je obraz od malíře Šímy

Předaukční výstavě v Galerii Kodl na Národní třídě v Praze, která bude pro zájemce otevřena 28. října, dominuje velkoformátový obraz Země malíře Josefa Šímy z roku 1960. Do aukce největší obraz, jaký kdy Šíma namaloval, půjde s vyvolávací cenou deset milionů korun.

Z výtěžku stávající majitel díla podpoří tři české vysoké školy. Aukce se uskuteční 24. listopadu na Žofíně. Aukční soubor více než dvou stovek děl zahrnuje také zátiší Emila Filly, obraz jedné z vůdčích osobností moderního umění Paula Gauguina a další díla pokrývající období od starého umění až po to současné. Sálovou aukci doplní možnost dražit on-line.

„Z dosažené ceny díla Josefa Šímy budou tři miliony věnovány na podporu mladých výtvarníků a rozděleny rovným dílem mezi Akademii výtvarných umění v Praze, Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Fakultu umění Ostravské univerzity,“ uvedla Horešovská.

Velkoformátový obraz Země malíře Josefa Šímy z roku 1960, zdroj: Galerie Kodl

Charitativní rozměr mají i další díla. Adam Kašpar věnuje 70 procent výtěžku svého obrazu Kamenice na podporu Národního parku České Švýcarsko. Rony Plesl, Pasta Oner a Karel Štědrý částí výnosů podpoří Kongregaci Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.

Desítky obrazů v aukci

Aukční den Galerie Kodl nabídne kolekci starého umění prezentované více než 50 obrazy předních českých autorů převážně z 19. století s přesahy do 20. století. Nechybí mezi nimi známá jména jako Julius Mařák, August Bedřich Piepenhagen, Antonín Chittussi nebo Václav Brožík. Takzvaná generace 90. let je zastoupena především Antonínem Slavíčkem, Františkem Kavánem a Josefem Ullmannem. Přelom 19. a 20. století je spojen se jménem Jakuba Schikanedera. S nejvyšší cenou šest milionů korun do aukce půjde jeho dílo Podzimní červánky.

Kolekce 19. století je obohacena o zahraniční umělce v čele s průkopníkem moderního umění Paulem Gauguinem. Jeho olej Mette spící na sofa má vyvolávací cenu 12 milionu korun. Gauguina mezi zahraničními zástupci doplňují impresionista Pierre-Auguste Renoir a Jean-Baptiste Camille Corot.

Průkopníka abstraktního umění Františka Kupku reprezentuje akvarel Impromptu z let 1913 až 1914 s vyvolávací cenou 3,5 milionu korun. Na stejné částce bude začínat olejomalba Josefa Čapka Domky na stráni. Modernistická zátiší od Emila Filly jsou zastoupena například plátnem Kytara a flétna z roku 1928.

Současné umění nabídne vedle závěsných obrazů i jiná výtvarná média včetně uměleckého skla. Například sochař Martin Janecký představí dvě díla vytvořená unikátní technikou inside sculpting, při níž s nutnou zručností i znalostí lidské anatomie tvaruje sklo zevnitř žhavé baňky.

Podzimním aukčním dnem si Galerie Kodl připomíná své 35. výročí. Připadá na říjen, kdy se v roce 1989 v tehdejším Československu po desetiletích zákazu uskutečnila první aukce výtvarného umění. Galerie Kodl už uspořádala přes 90 velkých sálových aukcí. Její nejúspěšnější aukce má obrat přes 400 milionů korun.