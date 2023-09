Čím jede „šotouš“ Kim Čong-un do Ruska? Obrněným vlakem plným ozbrojenců a šampaňského

Severokorejský vůdce Kim Čong-un po čtyřech letech opustil hranice své komunistické země a vydal se do Ruska na jednání s Vladimírem Putinem. A věren tradici dodržovanou i jeho otcem a dědou, cestuje na první pohled obyčejným vlakem. Co se však skrývá pod fádním zeleným nátěrem tvrdě střeženého vlaku? To se pokusil i na základě vzpomínek pamětníků zrekonstruovat deník The New York Times.

Reklama

Když agenti západních a dalších zpravodajských služeb hledají důkazy o tom, že severokorejský vůdce Kim Čong-un odjíždí na zahraniční cestu – jako je ta aktuální do Ruska, kde se setká s prezidentem Vladimirem Putinem –, vždy hledají, kde se zrovna nachází na první pohled obyčejný, zeleně natřený vlak, napsal deník The New York Times.

Jak vypadalo oficiální rozloučení s Kim Čong-unem při jeho odjezdu z Pchjongjangu do Vladivostoku? Podívejte se na oficiální snímky severokorejské státní tiskové agentury:

Jeden takový vlak byl spatřen v pondělí směřující na sever, poblíž místa u hranic Severní Koreje, Ruska a Číny. Pohyboval se směrem k Vladivostoku, kde se Putin účastní ekonomického fóra. V úterý severokorejská státní média potvrdila, že Kim skutečně odjel z hlavního města KLDR Pchjongjangu do Ruska vlakem (viz fotogalerie). Jihokorejští představitelé brzy poté oznámili, že vlak překročil hranici do Ruska.

Čínská cenzura v praxi. Konkurent ChatGPT od Baidu se odmítá bavit o politice či Tibetu Zprávy z firem „Pojďme mluvit o něčem jiném." To je častá odpověď, kterou dostane uživatel od nejnovější čínské senzace a konkurenta ChatGPT s umělou inteligencí, nazvaného Ernie, pokud jí položí „složité“ otázky. K nim patří dotazy na prezidenta Si Ťin-pchinga či třeba Čínou okupovaný Tibet. Možná ještě není Ernie tak propracovaný. Ale spíše jde o snahu chatbota od čínské jedničky mezi vyhledávači Baidu vyhnout se podobným otázkám výsledkem vládní cenzury, napsal server BBC. duk Přečíst článek

Zelený vlak, který rozvědky hledají, je speciální neprůstřelný vlak, který Kim – a jeho otec Kim Čong-il a dědeček Kim Ir-sen, kteří před ním vládli Severní Koreji – používali k návštěvě Číny, Ruska nebo bývalého Sovětského svazu. Rodinní příslušníci klanu Kimů prý postrádali důvěru, že by mohli podniknout bezpečnou cestu na dlouhé vzdálenosti pomocí některého ze zchátralé flotily starých osobních letadel ze sovětské éry v jejich zemi.

Zde je to, co víme o vlaku:

Hodně z toho, co je o vlaku známo, pochází ze zpráv tajných služeb, vzpomínek úředníků, kterým bylo dovoleno cestovat vlakem jako součást státních návštěv a ze vzácných záběrů státních severokorejských médií.

Příliš drahé cigarety pro Kima. British American Tobacco zaplatí stamiliony dolarů za porušení sankcí Money Společnost British American Tobacco (BAT) souhlasila se zaplacením více než 635 milionů dolarů (13,6 miliardy korun) americkým úřadům poté, co se její dceřiná firma v Singapuru BAT Marketing Singapore přiznala k porušení amerických sankcí prodejem tabákových výrobků Severní Koreji a bankovnímu podvodu. Jde o největší postih za porušení amerických sankcí proti Pchjongjangu, uvedla agentura DPA. ČTK, obi Přečíst článek

Podle jihokorejské zprávy z roku 2009, která se opírala o utajované informace, se předpokládá, že vůdce má k dispozici nejméně 90 vysoce zabezpečených vagonů. Podle zprávy, napsané během éry otce Kima, Kim Čong-ila, jezdí pokaždé, když vůdce cestuje, tři vlaky: předsunutý bezpečnostní vlak, vlak vůdce a třetí převážející další bodyguardy a zásoby.

Dvacet soukromých železničních stanic

Každý z vagonů je neprůstřelný, díky čemuž jsou o tisíce kilogramů těžší, než je standard. Tato dodatečná hmotnost znamená pomalou jízdu. Odhaduje se, že vlaky dosáhnou maximální rychlosti pouhých 60 kilometrů za hodinu. To při vzdálenosti Pchjongjangu od Vladivostoku zhruba 1200 kilometrů znamená minimálně 20 hodin jízdy.

V době Kim Čong-ila cestovalo podle zprávy z roku 2009 v předsunutém vlaku 100 bezpečnostních důstojníků, kteří prohledávali stanice kvůli případných bomb a jiných hrozbách a testovali bezpečnost trati. Navíc nad vlakem létaly vojenské vrtulníky a letadla, aby zajistily větší bezpečnost. Podle zprávy bylo po celé Severní Koreji postaveno dvacet vlakových stanic jen pro osobní potřebu vůdce.

Na letištích skleníky, v továrnách na munici traktory. Kim nasadil vojáky do boje s hladem Politika Statisíce severokorejských vojáků se mobilizují na pomoc při pěstování a sklizni plodin. Armáda země přestavuje některé své muniční továrny na výrobu traktorů a mlátiček a zároveň přeměňuje některá letiště na skleníky. Po vojácích se prý chce, aby si prodloužili službu o tři roky a ty pak strávili na farmách. Směrnice přišly přímo od severokorejského vůdce Kim Čong-una, který vyzval, aby se jeho armáda stala „hybnou silou“ při zvyšování produkce potravin v době krize, kterou kritici označují za nejhorší za jeho dvanáctileté vlády, napsal deník The New York Times. duk Přečíst článek

Severokorejská státní zpravodajská média občas vyfotila vůdce uvnitř vlaku a nabídla vzácný pohled na některé z mnoha specializovaných vozů. Když Kim Čong-un uskutečnil svou první státní návštěvu Číny v roce 2018, setkal se s vysokým čínským úředníkem, který nastoupil do jeho vlaku do vagónu obloženého tlustými růžovými pohovkami.

V roce 2015 byl Kim Čong-un vyfocen sedící u dlouhého bílého stolu v něčem, co vypadalo jako konferenční místnost. Na podobném videu z roku 2011 je jeho otec Kim Čong-il viděn ve stejném kupé. Na starším videu je jasně viditelná televize s plochou obrazovkou a na novějším přenosný počítač.

Smoking a večerní róby

Na záběrech z cest Kima Čong-ila je vůdce viděn ve voze s plyšovými sedadly při vedení porady v jídelním voze a na banketu v místnosti obložené tmavým dřevem. Na těchto záběrech sedí Kim Čong-il u stolu plného jídla, zatímco ostatní jsou ve smokingu a večerních róbách. Kancelářský vůz bývalého vůdce, včetně stolu a počítače, je zachován jako muzejní exponát v Kumsusanském paláci Slunce, mauzoleu Kim Čong-ila v Pchjongjangu, hlavním městě Severní Koreje.

Rusko bez Putina bude jako Severní Korea na steroidech, míní bývalý poradce Kremlu Politika Ekonom a bývalý poradce Kremlu Sergej Gurijev varoval, že Rusko by se mohlo stát „Severní Koreou na steroidech“ ve chvíli, kdy bude prezident Vladimir Putin nahrazen. Pokud otěže převezme po Putinovi nový vůdce, současný politický systém v Rusku se pravděpodobně zhroutí, dodal Gurijev, který ze země emigroval v roce 2013 do Francie, uvedl server CNBC. duk Přečíst článek

Kim Čong-il měl strach z létání a raději cestoval ve svém vlaku, který byl vybaven moderní komunikační technologií a početným personálem, který se staral o jeho rozmary. „Bylo možné objednat jakékoli jídlo ruské, čínské, korejské, japonské a francouzské kuchyně,“ napsal Konstantin Pulikovskij, ruský úředník, který s bývalým již zesnulým vůdcem cestoval během cesty po Rusku v roce 2011.

Humr, víno a „paní dirigentky“

Kim Čong-il trval na tom, aby do vlaku, který na cestách do Ruska projížděl pustou Sibiří, byli doručováni živí humři a další čerstvé lahůdky. Bedny vín z Bordeaux a Burgundska byly přivezeny přímo z Paříže, uvedl Pulikovskij ve svých pamětech na cestu nazvaných „Orient Express“. Když se Kim Čong-il nudil, spoléhal se na skupinu baviček známých jako „dirigentky“, které ho prováděly v korejštině a ruštině.

Není známo, čím se jeho syn Kim Čong-un stravuje a baví ve vlaku, ale je známo, že jeho chuť konkuruje chuti jeho otce. Údajně preferuje švýcarský sýr, Cristal Champagne a koňak Hennessy.

Vlak je přitom využíván minimálně. Kim Čong-un se po svém nástupu k moci - v pouhých 27 letech - vydal do zahraničí jen výjimečně. Čtyřikrát byl v Číně, jednou ve Vietnamu a jednou v Rusku, rovněž ve Vladivostoku, což byla v roce 2019 dosud zatím poslední cesta za hranice.