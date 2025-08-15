OBRAZEM: Débeřský dvůr mizí. Jak probíhá demolice premonstrátské hospodářské základny
V osadě Débeř, sevřené mezi Perucí a Hřivčicemi na Lounsku, začala likvidace torza někdejšího hospodářského dvora. Založili jej premonstráti ze Strahova, kteří oblast ve středověku drželi a spravovali z nedalekého Pátku a Peruce. Dvůr se v 19. století přestěhoval o pár set metrů, po roce 1945 sloužil JZD a od 90. let chátrá. Objekt má dle katastru nového majitele a ten zahájil demolici budov na sedmi tisících metrech čtverečních.
Strahovští Premonstráti prokazatelně od 12. století v Poohří vlastnili rozsáhlé statky včetně Peruce, Pátku a Hřivčic. V archiválii shrnující strahovská panství jsou pro oblast výslovně uvedeny Peruc, Pátek, Vrbno, Hřivčice i Stradonice; v Pátku měl klášter hospodářský dvůr a mlýn, které stojí do současnosti. To zapadá do místní tradice, že zakladatelem débeřského dvora byl právě strahovský klášter.
Demolice Débeřského statku
Poplužní dvůr v Débeři stával původně jinde než dnes, starší areál byl kolem roku 1840 rozebrán a přenesen asi o 300 metrů západně, kde vyrostl nový uzavřený čtyřkřídlý komplex se stájemi a stodolami. Po starém umístění dodnes údajně zůstala mimořádně hluboká studna a sklepy. Ovšem jejich přesné místo známé není. Po druhé světové válce dvůr převzalo místní JZD a do začátku devadesátých let zde chovalo krávy a telata. Od té doby areál chátral až do současné demolice.
