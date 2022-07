Když se novinářka rozhodne otevřít bistro: „A nemáte nějaké normální jídlo?“

Existence bistra Topinka se už dá počítat na týdny. Leccos se trošku usadilo. Sehnali jsme další ruce, je nás pět. Některé procesy se pomalu zajíždějí a automatizují, většinu ale stále ladíme. Nejvíc se těším na to, až se zbavím poměrně šílené administrativní zátěže, ale ta nejspíš úplně nezmizí nikdy. Bohužel.

Papírování je i v tak malém podniku, jako je Topinka, mraky. Funguju jako HR, finanční, obchodní i marketingové oddělení v jediné osobě. Každou volnou chvíli sedám k počítači a řeším faktury, objednávky, smlouvy, hygienu, odvoz odpadu, opravu myčky… Když se rozhodnete pracovat s kvalitními surovinami od farmářů a malých dodavatelů, neznamená to jen ten holý fakt, že máte nákladnější vstupy, ale hlavně to chce od vás více času, energie a mentální kapacity.

V neděli chleba, v pondělí vejce, v úterý párky

V neděli vždy kolem poledne musím objednat u naší pekařky Anety chleba na příští týden. Množství už jakš takš odhadnu. Nicméně přišlo varování, že první dva týdny v srpnu bude mít dovolenou. Přesně toho jsem se bála. Zatím nemám alternativu, jsem dost zvědavá, co vymyslím. Aneta peče skvělý chleba, který hned tak něčím nenahradíte.

V pondělí objednávám vejce, tam je to naštěstí jednoduché: vzhledem k tomu, že můžu vybírat z násobků 180 ks, je 360 vajec týdně tak akorát. V úterý musím poslat echo řezníku Patrikovi, kolik párků, šunky a klobás, aby dodávka z řeznictví Bobroty v pátek dorazila a nebylo toho nesmyslně moc, ale ani málo.

Ve středu objednávám máslo a tvaroh z farmy Struhy, tady zatím taky věštím z koule. Podobné je to s lanýži od Markéty Jurkovič, je to delikátní zboží, které dlouho nevydrží, a lanýž za tisícovku fakt vyhazovat nechcete. Ale ani nechcete říkat hostům, že si naši skvělou buržoazní topinku s lanýžem nemohou dát.

Aby nic nedošlo

Fermentády, které jsem si vybrala jako naše hlavní nealko, vozí dodavatel vždy každé liché úterý, to je taky docela těžká písemka, trefit se s objednávkou, aby nedošly, nebo aby nepraskal ve švech náš miniskládek. Víno, které se prodávalo nejlíp, teď najednou u dodavatele není, ale z toho se dá vybruslit, máme dost jiných zajímavých lahví. Pražírna kávy Kmen se o nás naštěstí stará jako o vlastní a slečna Lucie se vždycky ozve s dotazem, jestli nám nedochází Peru nebo Etiopie. Dost mi to usnadňuje život.

Někdo posílá fakturu mailem, někdo papírovou, někdo chce platit předem, někdo hotově při závozu… Samozřejmě, že tohle jsou všechno běžné radosti manažera restaurace, které se postupně zaběhnou a zautomatizují, ale zatím na to všechno musím myslet během šlehání vajec na omeletu a restování hub na šumavskou topinku. Jasně, že by se na to dala vymyslet nějaká pěkná a přehledná tabulka, ale jednak nejsem tabulkový typ a jednak mám ještě tisíc dalších povinností.

Poctivě nakrmit Instagram

Jako jedna z nejefektivnějších se ukazuje péče o marketing. Snažím se to neflákat, dobře vím, že to má smysl. Takže každé ráno poctivě nakrmím Instagram a sítě řeším i během dne. Odhaduju, že každý šestý možná pátý host zmínil, že o mně a o Topince někde četl, případně to četl někdo z jeho známých a poslal ho k nám. Byla by hanba, kdybych po všech těch letech strávených v médiích, tuhle disciplínu neovládala. Každopádně to ale taky zabere čas a energii.

Stejně jako neustálé udržování povědomí o tom, jak to u nás funguje, kdy máme zavřeno, že dopoledne děláme snídaně a od 12 hodin topinky. Protože hosté se dělí na ty, kteří přesně vědí, kam jdou a dopředu si vše nastudovali, a na ty, kteří prostě vidí dveře do restaurace, tak do nich vejdou. A pak při pohledu do našeho menu pronesou: „A nějaké normální jídlo nemáte?“

Kdo rozhoduje o tom, co je to normální jídlo? Těžko říct. Ale i tyhle situace se učím zvládat s jistou elegancí. Stejně jako objednávku „šumavská topinka bez hub“. Na šumavské topince jsou takřka jen houby. Takže mě to vyžene z kuchyně na plac a nerozhodné slečně doslova vnutím topinku středomořskou s pečenou paprikou a fetou. Při odchodu mi děkuje, prý si moc pochutnala. Další malé vítězství.

Tohle je mnohem uspokojivější než vyřešení problému s gastroodpadem nebo deratizací. Nebo se sítěmi do oken, na nichž hygiena trvá, ale památkáři je nepovolí. Leckdy je to trochu jako Hlava XXII. Boj s pomalu cválajícím úředním šimlem je také něco, čeho jsem si byla dobře vědoma, obávala se toho a obávala jsem se správně. I proto že nejsem administrativní typ. Jisté činnosti mě zkrátka těší mnohem méně než jiné. Některé mě vysloveně štvou, ale člověk k nim musí přistupovat jako k nutnému zlu, bez něhož to bohužel nejde.

A nakonec dobrá zpráva (hlavně pro mě): moje tělo si pomalu začíná zvykat na fyzickou nálož, už mě strašně nebolí úplně všechno, ale jen něco. Hurá!

