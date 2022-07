Když se novinářka rozhodne otevřít bistro: Hledáme další ruce

Topinka má za sebou prvních osm dnů provozu. Pocity z toho mám nejrůznější, oscilují někde mezi vyčerpáním a euforií. Snažím se z prvního týdne vyvodit nějaké závěry a poučit se z nich. Jde to obtížně, protože nic z toho, co jsme zažili, se nemusí opakovat. Situace na bojišti se mění každou vteřinou a nejvíc ji vystihuje výraz nevyzpytatelná.

V pátek dopoledne jsem měla po týdnu patnáctihodinových šicht poprvé volné dopoledne. Přišla jsem do Topinky až na desátou a objednala si snídani. Seděla jsem mezi hosty, pozorovala cvrkot, usrkávala kávu a čekala na svou omeletu. Chvilku jsem nic nemusela řešit. A v tomhle mentálním vzduchoprázdnu jsem se najednou rozbrečela. Žádný hysterický vzlykot, jen mi tak celkem příjemně tekly slzy. Na divadle by k tomu seděl termín katarze. Své samozřejmě sehrála i únava, ale bylo v tom i dojetí z toho, že jsme ten vlak uvedli do pohybu a on jede. A není to žádný zaplivaný motoráček, ale krásně útulný Orient expres. Byla jsem unavená, dojatá a hrdá, že jsme to dali.

Tříhodinový sprint

Během prvního týdne jsme několikrát zažili, co je to full house a museli odmítat hosty, které už jsme neměli kam usadit. Dost typické to bylo v neděli dopoledne, kdy na pánvi skončily přes dvě stovky vajec. Některé stoly se během dopoledne otočily i čtyřikrát, byl to totální tříhodinový sprint, na jehož konci jsem si blahopřála k rozhodnutí zkrátit nedělní otvíračku pouze na snídaňové dopoledne.

Dává to smysl: všichni už jsme po týdnu utahaní, docházejí zásoby a nedělní odpoledne jsou stejně velmi slabá. Správně nastavená otvírací doba je základ toho, aby podnik dokázal smysluplně fungovat.

Běžný host má samozřejmě pocit, že je normální mít otevřeno sedm dní v týdnu od rána do večera. Na dotaz „Máte skutečně otevřeno JEN od středy do neděle?“ jsem během prvního týdnu odpovídala několikrát. A nebylo to větou „A vy taky chodíte do práce i o víkendu?“, ale hezky asertivně, trpělivě a bez emocí. Mít zavřeno, je totiž normální. Tohle je jedna z mnoha věcí, kterou jsem se naučila od dobrých šéfkuchařů a schopných manažerů restaurací.

Samozřejmě, že jsou podniky, které dokáží udržet vysokou kvalitu služeb i při non-stop provozu, ale buď to jsou výjimky, nebo perfektně namazané velké stroje. Naše Topinka je spíš takový malý hrací strojek, který potřebuje minimálně jednou za týden důkladně vydrhnout a doplnit zásoby, aby mohl hezky melodicky hrát dál. Doplněním zásob nemám na mysli jen nákup nebo zavážku surovin, ale i jejich zpracování. Konfitujeme kachní maso, marinujeme ryby, nakládáme zeleninu… Všechno to chce čas a také prostor, který při běžném provozu není.

Aby se lidi neudřeli

A pak je nutné, aby si lidi odpočinuli. Bývalo obvyklé, že všechny funkce v restauraci byly dublované, aby se personál mohl plynule střídat a provoz se nemusel zastavit. V dnešní personální krizi to tak ale zdaleka všude nefunguje. My jsme zatím čtyři, klidnější dny zvládneme i ve třech, naopak během těch hustějších by se nám hodila posila, kterou už sháním. V malých podnicích je běžné, že se funkce kumulují a lidé si pomáhají. Chce to od personálu značnou vstřícnost. Naše Andy je vstřícná velmi, zvládne pendlovat mezi placem a kuchyní, po týdnu už se naučila připravit všechny naše snídaně. Zlaté děvče. Všichni v Topince jsou zlatí a dřou. Proto hledám další ruce. Aby se neudřeli a mohli jsme takhle společně vést Topinku dál.

A také proto, že svou hodnotu pro podnik spatřuju mnohem víc v komunikaci s hosty, ve schopnosti nabídnout jim to správné víno, vyložit koncept, upozornit na naše speciality, a ne v tom, že budu vytahovat nádobí z myčky. Samozřejmě, že to dělám, stejně jako jakoukoli jinou práci, které je třeba se v danou chvíli zhostit, ale ekonomicky to nedává smysl, užitečnější jsem jinde. Tohle je jeden ze závěrů z poslední porady. Ano, dělám porady, jako v redakci, je to nezbytné, pro tým i pro podnik.

A stejně jako v redakci se snažím lidi v týmu motivovat, důvěřovat jim a posouvat je tím správným směrem, když cítím, že je to třeba. Zkušenosti z prvního týdne mi zatím říkají, že řízení redakce a restaurace, má spoustu styčných ploch, dá se z toho hodně vytěžit. Jsem například zvyklá s minimálním týmem udělat extrémní množství práce, takže v tomto ohledu žádné velké překvapení. Jinak je těch překvapení spousta. Třeba co se týká typologie hostů, což jsem dříve sama z pozice hosta zas tak moc nevnímala. Ale o tom zase příště.