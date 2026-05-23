Filla za více než 16 milionů. Obraz Hráči šachu táhl aukci české moderny

Filla za více než 16 milionů. Obraz Hráči šachu táhl aukci české moderny

Obraz Hráči šachu od Emila Filly se dnes v Praze vydražil za 16,37 milionu korun
Česká moderna znovu ukázala svou sílu. Fillovi Hráči šachu se na pražské aukci prodali za 16,37 milionu korun a výrazně překonali vyvolávací cenu. Téměř deset milionů zaplatí kupec také za Zátiší s květinami od Antonína Procházky.

Vyvolávací cena díla Fillova z roku 1908 byla 9,5 milionu korun. Za Zátiší s květinami od Antonína Procházky datované do roku 1915, jehož cena začínala na sedmi milionech korun, kupec zaplatí 9,92 milionu korun. O dosažených cenách včetně aukční přirážky informovala aukční síň a galerie European Arts.

Rekord nepadl

„Květnová aukce European Arts opět potvrdila stabilní zájem sběratelů o kvalitní díla české moderny s výjimečnou proveniencí, výstavní historií a odborným významem,“ uvedla aukční síň. Mezi deset na dražbách v Česku nejdráže prodaných Fillových obrazů se nicméně dnes Hráči šachu nezařadili. Nejvíc kupci zaplatili za jeho dva obrazy Hlava starého muže v roce 2021 a Čtenářka loni v listopadu. V obou případech to bylo 32,4 milionu korun.

Hráči šachu patří podle aukční síně k nejvýznamnějším pracím Fillova raného období a současně k nejvýmluvnějším projevům programového směřování skupiny Osma, jejímž byl autor výrazným členem. Obraz byl vystavený také na jubilejní výstavě Emila Filly pořádané spolkem Mánes v roce 1932. „Kompozice soustředěná kolem šachovnice odkazuje nejen k dobové fascinaci psychologií a literaturou Fjodora Michajloviče Dostojevského, ale také k odkazu Paula Cézanna a jeho strukturálnímu pojetí obrazového prostoru,“ uvedla aukční síň. Fillova expresivní malba v tomto díle podle European Arts propojuje civilismus, rodící se avantgardní výraz i hluboký existenciální obsah.

Procházkovo Zátiší s květinami patří mezi mistrovská díla autora z období první světové války. Malba podle aukční síně vznikla v době, kdy se Procházka postupně odpoutával od přímé vazby na kubismus a směřoval k autonomnímu, barevně mimořádně vytříbenému projevu. Obraz byl od roku 1947 prezentován na Procházkových zásadních retrospektivních výstavách a patří k významným pracím jeho vrcholného období a také k vrcholům české moderny první poloviny 20. století, uvedli dražitelé.

Bývalý člen sudetoněmecké mládeže: Do Brna jsem se těšil

76. ročník sjezdu sudetských Němců a festival Meeting Brno
Hubert Rogelböck z Vídně se na Sudetoněmecké dny do Brna těšil. Město zná z dřívějších návštěv a na Sudetoněmecké dny jezdil i v minulosti, třikrát se v minulosti konaly právě i v hlavním městě Rakouska. I když byl k průběhu vzhledem k pozici české vlády skeptický, den mezi sudetskými Němci a Čechy si užíval. Sám byl v Rakousku činný ve spolku sudetoněmecké mládeže přes 20 let.

A přemýšlí o tom, kde všude byla vina, že se vztahy Čechů a Němců ve 20. století tak pokazily, že se ze sousedů stali nepřátelé. „Byl za tím ale primárně nacismus,“ řekl Rogelböck, který se narodil v roce 1941 už ve Vídni. Nicméně jeho rodiče byli narozeni jinde, otec na Hustopečsku na jižní Moravě a sloužil mimo jiné jako rakouský voják v první světové válce, matka pocházela z Rakouského Slezska. Odsun zažila jako čtyřleté dítě jeho manželka, která pocházela od Českých Velenic v jižních Čechách a vzpomínala na to jako na zásadní okamžik v životě, když musela nastoupit do nákladního vagonu.

Rogelböck přijel do Brna už v pátek a účastnil se sousedské slavnosti na Moravském náměstí, dnes byl ráno v Pohořelicích na začátku letošní Pouti smíření. „V pátek protestovalo asi 30 až 40 českých komunistů, za ně bych se jako Čech styděl. Ale ve Vídni máme ty stejné, kteří by jen demonstrovali. Bohužel lidé v současnosti hodně zapomínají, co se dělo v minulosti a poslouchají politické radikály,“ poznamenal Rogelböck. Rád by viděl evropské země spolupracující. „Přece jsme všichni Evropané,“ dodal muž, který v minulosti působil jako komunální politik ve Vídni a pracoval i na ministerstvu obrany.

Do Brna přijel také frankfurtský bankéř Wolfgang Tischler, jenž se v roce 1945 narodil v Karlových Varech, ale dětství už prožil jinde. Studoval v Lucembursku, působil ve Švýcarsku a nyní žije v Německu. „Je báječné, jak se tu sešli Češi a Němci, a je úžasné, že se taková akce koná v Brně,“ uvedl muž, který o rodinných událostech před svým narozením neví nic. „Matka mi nikdy nic nevyprávěla a otec byl jako německý voják ve Finsku a v Itálii a zažil strašné věci, takže mi taky nic neřekl,“ uvedl Tischler.

Na Sudetoněmecké dny do Brna přijelo zhruba 1000 Němců, další stovky hostů se registrovaly. V pavilonu P na brněnském výstavišti spolu hovořili, procházeli okolo stánků s jídlem i s knihami, šperky či jinými výrobky. Řada stánků připomíná někdejší sudetské regiony bývalého Československa a jejich obyvatele. V neděli program pokračuje a dopoledne přijede na výstaviště i bavorský premiér Markus Söder (CSU).

Evropu čeká dluhová zkouška. Bez reforem může zadlužení vystřelit na dvojnásobek

Evropskou unii čeká drahé desetiletí. Členské země budou v příštích 15 letech čelit vysokým výdajům na obranu, energetiku a důchody. Pokud nezmění hospodářskou politiku, veřejný dluh se podle Mezinárodního měnového fondu může dostat na neudržitelnou úroveň.

MMF v dokumentu určeném pro neformální setkání ministrů financí EU varuje, že průměrný dluh evropských zemí by za nezměněných podmínek mohl do roku 2040 vzrůst až na 130 procent hrubého domácího produktu. To by znamenalo zhruba dvojnásobek současné úrovně.

Jak se vyhnout kritickému scénáři?

Fond zároveň navrhuje, jak se kritickému scénáři vyhnout. Řešením má být kombinace reforem, rozpočtové konsolidace a společného zadlužování.

Podle MMF musí členské státy zlepšit podmínky pro to, aby se lidé v rámci celé sedmadvacítky snáze stěhovali za prací a firmy je mohly jednodušeji zaměstnávat. Pomoci mají také důchodové reformy, zvyšování důchodového věku nebo vládní záruky pro rizikovější investice do nízkouhlíkových a klimaticky odolných projektů. Ty by mohly přilákat více soukromého kapitálu.

EU by podle fondu měla také více propojit své energetické trhy, usnadnit občanům přesun úspor do výnosných investic v rámci bloku a sjednotit právní předpisy, které se dnes v jednotlivých zemích často liší.

MMF zároveň upozorňuje, že inovace, energetika a obrana by měly být vnímány jako evropské veřejné statky. Vlády by se proto podle fondu měly dohodnout, že je budou financovat i prostřednictvím společného zadlužení.

Právě společný dluh ale patří v EU k nejspornějším tématům. Podporují ho například Španělsko, Itálie nebo Francie. Naopak Německo a některé země na severu Evropy jsou ostře proti.

Podle MMF by většina zemí EU i přes reformy stále musela ozdravit veřejné finance, aby se jejich dluh dostal na sestupnou trajektorii. Platí však, že čím ambicióznější reformy budou, tím menší rozpočtová konsolidace bude potřeba.

Fond zároveň varuje, že odkládání rozhodnutí situaci jen zhorší. Dosavadní přístup mnoha zemí označil za „proplouvání“, které už naráží na své limity. Reakce na rostoucí výdaje podle něj musí být strategičtější. Dílčí nebo kosmetické změny stačit nebudou.

