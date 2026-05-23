Filla za více než 16 milionů. Obraz Hráči šachu táhl aukci české moderny
Česká moderna znovu ukázala svou sílu. Fillovi Hráči šachu se na pražské aukci prodali za 16,37 milionu korun a výrazně překonali vyvolávací cenu. Téměř deset milionů zaplatí kupec také za Zátiší s květinami od Antonína Procházky.
Vyvolávací cena díla Fillova z roku 1908 byla 9,5 milionu korun. Za Zátiší s květinami od Antonína Procházky datované do roku 1915, jehož cena začínala na sedmi milionech korun, kupec zaplatí 9,92 milionu korun. O dosažených cenách včetně aukční přirážky informovala aukční síň a galerie European Arts.
Rekord nepadl
„Květnová aukce European Arts opět potvrdila stabilní zájem sběratelů o kvalitní díla české moderny s výjimečnou proveniencí, výstavní historií a odborným významem,“ uvedla aukční síň. Mezi deset na dražbách v Česku nejdráže prodaných Fillových obrazů se nicméně dnes Hráči šachu nezařadili. Nejvíc kupci zaplatili za jeho dva obrazy Hlava starého muže v roce 2021 a Čtenářka loni v listopadu. V obou případech to bylo 32,4 milionu korun.
Hráči šachu patří podle aukční síně k nejvýznamnějším pracím Fillova raného období a současně k nejvýmluvnějším projevům programového směřování skupiny Osma, jejímž byl autor výrazným členem. Obraz byl vystavený také na jubilejní výstavě Emila Filly pořádané spolkem Mánes v roce 1932. „Kompozice soustředěná kolem šachovnice odkazuje nejen k dobové fascinaci psychologií a literaturou Fjodora Michajloviče Dostojevského, ale také k odkazu Paula Cézanna a jeho strukturálnímu pojetí obrazového prostoru,“ uvedla aukční síň. Fillova expresivní malba v tomto díle podle European Arts propojuje civilismus, rodící se avantgardní výraz i hluboký existenciální obsah.
Procházkovo Zátiší s květinami patří mezi mistrovská díla autora z období první světové války. Malba podle aukční síně vznikla v době, kdy se Procházka postupně odpoutával od přímé vazby na kubismus a směřoval k autonomnímu, barevně mimořádně vytříbenému projevu. Obraz byl od roku 1947 prezentován na Procházkových zásadních retrospektivních výstavách a patří k významným pracím jeho vrcholného období a také k vrcholům české moderny první poloviny 20. století, uvedli dražitelé.
