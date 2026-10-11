Biohacking: Vědci opět zkoumají nejstarší lék lidstva
Med se používá jako lék už čtyři tisíce let, dnes ho ale vědci zkoumají u kašle, popálenin i při radioterapii. Zdravější než cukr být snad může, jenže 46 procent vzorků dováženého medu budilo při unijní kontrole podezření z falšování. Jak poznat kvalitní med a kdy se kazí? Přinášíme přehled toho, co o medu skutečně víme a co zůstává jen tradicí.
Med patří k nejstarším léčivým prostředkům, které lidstvo zná. Už přibližně před čtyřmi tisíci lety se v sumerských lékařských textech objevují recepty využívající med jako léčivou složku. Med se používal ve starém Egyptě, Řecku a Římě, v tradiční čínské medicíně i v ájurvédě.
V 19. století jeho význam v medicíně ustoupil s rozvojem moderních syntetických léčiv, ale už na počátku 20. století se začal znovu uplatňovat, zejména při ošetřování ran. V domácnostech se dodnes využívá hlavně při kašli a bolesti v krku, tradičně také při ošetřování drobných poranění.
S příchodem podzimu přibývá virů, ale imunitu podle nejnovějších studií nejlépe podporují obyčejné věci. Kratší spánek zvyšuje riziko infekce přibližně o 30 procent, pomáhá i pravidelný pohyb a vláknina. Vitamin D před nachlazením nechrání a zinek nemoc zkrátí jen při užití hned na začátku.
Biohacking: Spánek hlídá imunitu líp než vitamin D, kratší noci zvyšují riziko infekce o třetinu
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S příchodem podzimu přibývá virů, ale imunitu podle nejnovějších studií nejlépe podporují obyčejné věci. Kratší spánek zvyšuje riziko infekce přibližně o 30 procent, pomáhá i pravidelný pohyb a vláknina. Vitamin D před nachlazením nechrání a zinek nemoc zkrátí jen při užití hned na začátku.
Med vzniká z nektaru květů nebo z medovice, sladké tekutiny, kterou produkuje hmyz živící se rostlinnými šťávami a kterou včely sbírají například na stromech. Včely pomocí enzymů přeměňují část sacharózy na glukózu a fruktózu a odpařováním vody postupně zahušťují výsledný produkt. Med je komplexní přírodní produkt, jehož vlastnosti neurčují pouze cukry, ale také řada biologicky aktivních složek, jako jsou polyfenoly, enzymy, organické kyseliny a minerální látky. Jejich složení a zastoupení se liší podle původu medu a jsou předmětem výzkumu jeho antioxidačních a dalších biologických účinků.
Jeho odolnost vůči kažení souvisí především s vysokou koncentrací cukrů, která snižuje dostupnost vody pro mikroorganismy. Přispívá k ní také kyselé prostředí a přítomnost antibakteriálně působících látek. Med se však může kazit, zejména pokud obsahuje příliš mnoho vody. Tu může nasávat ze vzduchu při nevhodném skladování, případně jí může obsahovat příliš mnoho, pokud byl sklizen nezralý.
Při zvýšeném obsahu vody se mohou množit osmofilní kvasinky, které v medu přirozeně bývají, a způsobit kvašení. To se projevuje kyselým zápachem a chutí, tvorbou plynu a pěněním. Přesná hranice závisí na podmínkách skladování a množství kvasinek, kdy riziko roste zejména při obsahu vody kolem 18 procent a výše. Zhoustnutí nebo ztuhnutí medu naopak samo o sobě neznamená kažení, obvykle jde o přirozenou krystalizaci glukózy.
Terapie červeným světlem se za posledních deset let posunula z okraje zájmu biohackerů a sportovců do oblasti klinického zájmu. Množství a kvalita důkazů se ale mezi jednotlivými oblastmi použití výrazně liší. Nejvíce klinických dat máme například pro léčbu bolesti, podporu hojení a některé dermatologické indikace, zatímco u spánku nebo kognitivních funkcí jsou důkazy zatím méně přesvědčivé.
Biohacking: Terapie červeným světlem není jen pro sportovce a experty
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Terapie červeným světlem se za posledních deset let posunula z okraje zájmu biohackerů a sportovců do oblasti klinického zájmu. Množství a kvalita důkazů se ale mezi jednotlivými oblastmi použití výrazně liší. Nejvíce klinických dat máme například pro léčbu bolesti, podporu hojení a některé dermatologické indikace, zatímco u spánku nebo kognitivních funkcí jsou důkazy zatím méně přesvědčivé.
Nejlépe podložené tradiční využití medu je úleva od kašle při infekcích horních cest dýchacích. Med může ve srovnání s běžnou péčí mírně zlepšovat frekvenci a závažnost kašle i další příznaky infekcí horních cest dýchacích. U dalšího tradičního použití medu, hojení ran, se výsledky liší podle typu rány a použitého srovnávacího ošetření. U popálenin kůže existují důkazy, že medové obvazy mohou hojení ve srovnání s některými konvenčními obvazy urychlit přibližně o čtyři až pět dní.
Díky svým hygroskopickým vlastnostem na sebe váže vodu a může tak pomáhat udržovat hydrataci kůže. Přidává se do kosmetických výrobků a lze ho použít i samostatně jako domácí pleťovou masku, přičemž se nanese v tenké vrstvě na obličej a po několika minutách opláchne vlažnou vodou.
Volba oleje na vaření patří k tématům, o kterých koluje řada přesvědčení. Olivový olej se nesmí zahřívat, protože se při teple znehodnocuje, nebo že oleje ze semen obsahují vysoký podíl omega-6 mastných kyselin, a tím zvyšují zánět v těle. Aktuální výzkum ukazuje, že realita je složitější a některé rozšířené představy koriguje.
Biohacking: O oleji na vaření koluje řada představ, nové poznatky je korigují
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Volba oleje na vaření patří k tématům, o kterých koluje řada přesvědčení. Olivový olej se nesmí zahřívat, protože se při teple znehodnocuje, nebo že oleje ze semen obsahují vysoký podíl omega-6 mastných kyselin, a tím zvyšují zánět v těle. Aktuální výzkum ukazuje, že realita je složitější a některé rozšířené představy koriguje.
Všeobecně se předpokládá, že v porovnání s cukrem je med zdravější. Metaanalýza kontrolovaných studií publikovaná v časopise Nutrition Reviews navíc zjistila, že konzumace medu může mírně zlepšovat některé ukazatele kardiometabolického zdraví, například glykemii nalačno a některé hodnoty krevních lipidů. Příznivější výsledky se v dílčích analýzách objevovaly zejména u nepasterovaného medu, bez tepelného ošetření. Autoři studie vyzdvihují možný přínos medu zejména při nahrazení jiných cukrů.
Zkoumá se i vliv medu na rakovinné bujení. V buněčných kulturách a na zvířecích modelech se popisují účinky medu nebo některých látek v něm obsažených, které mohou ovlivňovat růst nádorových buněk a zánětlivé procesy. Jednou z oblastí, kde má med konkrétní podpůrné využití, je péče o pacienty s nádory hlavy a krku podstupujícími radioterapii.
Zásadním faktorem při pořízení medu je jeho kvalita. Při koordinované kontrole Evropské komise z let 2021–2022 bylo 46 procent z 320 vzorků dováženého medu označeno za podezřelé z nesouladu s evropskými pravidly, protože se v nich našly ukazatele možného přídavku cizích cukerných sirupů. Označení jako nepasterovaný také samo o sobě pravost ani kvalitu nezaručuje. Pokud je pro spotřebitele původ důležitý, může být výhodou nakupovat od lokálního včelaře.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.