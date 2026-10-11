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newstream.cz Enjoy Biohacking: Vědci opět zkoumají nejstarší lék lidstva

Biohacking: Vědci opět zkoumají nejstarší lék lidstva

ilustrační foto
profimedia.cz
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová
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Med se používá jako lék už čtyři tisíce let, dnes ho ale vědci zkoumají u kašle, popálenin i při radioterapii. Zdravější než cukr být snad může, jenže 46 procent vzorků dováženého medu budilo při unijní kontrole podezření z falšování. Jak poznat kvalitní med a kdy se kazí? Přinášíme přehled toho, co o medu skutečně víme a co zůstává jen tradicí.

Med patří k nejstarším léčivým prostředkům, které lidstvo zná. Už přibližně před čtyřmi tisíci lety se v sumerských lékařských textech objevují recepty využívající med jako léčivou složku. Med se používal ve starém Egyptě, Řecku a Římě, v tradiční čínské medicíně i v ájurvédě.

V 19. století jeho význam v medicíně ustoupil s rozvojem moderních syntetických léčiv, ale už na počátku 20. století se začal znovu uplatňovat, zejména při ošetřování ran. V domácnostech se dodnes využívá hlavně při kašli a bolesti v krku, tradičně také při ošetřování drobných poranění.

Biohacking: Spánek hlídá imunitu líp než vitamin D, kratší noci zvyšují riziko infekce o třetinu

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S příchodem podzimu přibývá virů, ale imunitu podle nejnovějších studií nejlépe podporují obyčejné věci. Kratší spánek zvyšuje riziko infekce přibližně o 30 procent, pomáhá i pravidelný pohyb a vláknina. Vitamin D před nachlazením nechrání a zinek nemoc zkrátí jen při užití hned na začátku.

Alžběta Shejbalová

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Med vzniká z nektaru květů nebo z medovice, sladké tekutiny, kterou produkuje hmyz živící se rostlinnými šťávami a kterou včely sbírají například na stromech. Včely pomocí enzymů přeměňují část sacharózy na glukózu a fruktózu a odpařováním vody postupně zahušťují výsledný produkt. Med je komplexní přírodní produkt, jehož vlastnosti neurčují pouze cukry, ale také řada biologicky aktivních složek, jako jsou polyfenoly, enzymy, organické kyseliny a minerální látky. Jejich složení a zastoupení se liší podle původu medu a jsou předmětem výzkumu jeho antioxidačních a dalších biologických účinků.

Jeho odolnost vůči kažení souvisí především s vysokou koncentrací cukrů, která snižuje dostupnost vody pro mikroorganismy. Přispívá k ní také kyselé prostředí a přítomnost antibakteriálně působících látek. Med se však může kazit, zejména pokud obsahuje příliš mnoho vody. Tu může nasávat ze vzduchu při nevhodném skladování, případně jí může obsahovat příliš mnoho, pokud byl sklizen nezralý.

Při zvýšeném obsahu vody se mohou množit osmofilní kvasinky, které v medu přirozeně bývají, a způsobit kvašení. To se projevuje kyselým zápachem a chutí, tvorbou plynu a pěněním. Přesná hranice závisí na podmínkách skladování a množství kvasinek, kdy riziko roste zejména při obsahu vody kolem 18 procent a výše. Zhoustnutí nebo ztuhnutí medu naopak samo o sobě neznamená kažení, obvykle jde o přirozenou krystalizaci glukózy.

terapie červeným světlem (ilustrační foto)

Biohacking: Terapie červeným světlem není jen pro sportovce a experty

Enjoy

Terapie červeným světlem se za posledních deset let posunula z okraje zájmu biohackerů a sportovců do oblasti klinického zájmu. Množství a kvalita důkazů se ale mezi jednotlivými oblastmi použití výrazně liší. Nejvíce klinických dat máme například pro léčbu bolesti, podporu hojení a některé dermatologické indikace, zatímco u spánku nebo kognitivních funkcí jsou důkazy zatím méně přesvědčivé.

Alžběta Shejbalová

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Nejlépe podložené tradiční využití medu je úleva od kašle při infekcích horních cest dýchacích. Med může ve srovnání s běžnou péčí mírně zlepšovat frekvenci a závažnost kašle i další příznaky infekcí horních cest dýchacích. U dalšího tradičního použití medu, hojení ran, se výsledky liší podle typu rány a použitého srovnávacího ošetření. U popálenin kůže existují důkazy, že medové obvazy mohou hojení ve srovnání s některými konvenčními obvazy urychlit přibližně o čtyři až pět dní.

Díky svým hygroskopickým vlastnostem na sebe váže vodu a může tak pomáhat udržovat hydrataci kůže. Přidává se do kosmetických výrobků a lze ho použít i samostatně jako domácí pleťovou masku, přičemž se nanese v tenké vrstvě na obličej a po několika minutách opláchne vlažnou vodou. 

Biohacking: Kolem olejů na vaření panuje řada představ, analýzy je dnes korigují

Biohacking: O oleji na vaření koluje řada představ, nové poznatky je korigují

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Volba oleje na vaření patří k tématům, o kterých koluje řada přesvědčení. Olivový olej se nesmí zahřívat, protože se při teple znehodnocuje, nebo že oleje ze semen obsahují vysoký podíl omega-6 mastných kyselin, a tím zvyšují zánět v těle. Aktuální výzkum ukazuje, že realita je složitější a některé rozšířené představy koriguje.

Alžběta Shejbalová

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Všeobecně se předpokládá, že v porovnání s cukrem je med zdravější. Metaanalýza kontrolovaných studií publikovaná v časopise Nutrition Reviews navíc zjistila, že konzumace medu může mírně zlepšovat některé ukazatele kardiometabolického zdraví, například glykemii nalačno a některé hodnoty krevních lipidů. Příznivější výsledky se v dílčích analýzách objevovaly zejména u nepasterovaného medu, bez tepelného ošetření. Autoři studie vyzdvihují možný přínos medu zejména při nahrazení jiných cukrů.

Zkoumá se i vliv medu na rakovinné bujení. V buněčných kulturách a na zvířecích modelech se popisují účinky medu nebo některých látek v něm obsažených, které mohou ovlivňovat růst nádorových buněk a zánětlivé procesy. Jednou z oblastí, kde má med konkrétní podpůrné využití, je péče o pacienty s nádory hlavy a krku podstupujícími radioterapii. 

Zásadním faktorem při pořízení medu je jeho kvalita. Při koordinované kontrole Evropské komise z let 2021–2022 bylo 46 procent z 320 vzorků dováženého medu označeno za podezřelé z nesouladu s evropskými pravidly, protože se v nich našly ukazatele možného přídavku cizích cukerných sirupů.  Označení jako nepasterovaný také samo o sobě pravost ani kvalitu nezaručuje. Pokud je pro spotřebitele původ důležitý, může být výhodou nakupovat od lokálního včelaře.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Alžběta Shejbalová

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F1 hledá svou první ženskou hvězdu. Jedna sezona stojí přes 13 milionů

Ava Dobson
Ava Dobson Racing, užito se svolením
Jiří Frydlewicz
fry
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Ženy tvoří už 42 procent fanoušků formule 1, za volantem ale v elitním seriálu stále chybějí. F1 Academy se to snaží změnit. Jen jedna sezona mladé závodnice však vyjde na více než 13 milionů korun a ani úspěch v akademii vstup do F1 nezaručuje.

Formule 1 zažívá obrovský růst popularity mezi ženami, na samotném startovním roštu se to ale zatím neprojevilo. Podle údajů F1 tvoří ženy 42 procent globální fanouškovské základny a dokonce tři čtvrtiny všech nových fanoušků. Přesto v současnosti nezávodí žádná žena nejen ve formuli 1, ale ani v nižších sériích F2 a F3. Poslední žena – konkrétně Italka Lella Lombardiová – odstartovala do závodu F1 v roce 1976 a podle organizace More Than Equal tvoří ženy jen deset procent závodníků v celém motorsportu.

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Afrika chce zpět do kalendáře F1. O závod usilují dva zájemci, jednomu pomáhá Rothschild

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Formule 1 by se po více než třech desetiletích mohla vrátit do Afriky. Jihoafrické konsorcium připravuje u Kapského Města závodní areál za zhruba 8,7 miliardy korun a s přípravou financování mu pomáhá Rothschild & Co. Ve hře je také okruh Kyalami v Johannesburgu, jehož majitel jej chce pronajmout případnému pořadateli závodu, informovala agentura Bloomberg.

fry

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Právě tuto propast se snaží překlenout F1 Academy, série určená mladým závodnicím, které v ní jezdí s vozy formule 4. Jednou z nich je osmnáctiletá Američanka Ava Dobsonová. Podobně jako ostatní jezdkyně ale vedle rychlosti a talentu potřebuje i značné množství peněz. Jediný tréninkový den může stát kolem 20 tisíc dolarů, tedy při současném kurzu přibližně 436 tisíc korun. Podle výpočtů Bloomberg Businessweek pak celá sezona jedné jezdkyně v F1 Academy vyjde přibližně na 555 tisíc eur, tedy asi 13,5 milionu korun.

Ava Dobson Ava Dobson Racing, užito se svolením

Jezdkyně musí sehnat miliony samy

Z této částky si každá závodnice musí zajistit zhruba 100 tisíc eur, tedy přibližně 2,44 milionu korun, většinou prostřednictvím vlastních sponzorů nebo rodinných peněz. Zbytek nákladů hradí akademie především díky partnerům, mezi něž patří American Express, Gatorade, Lego, Puma, Sephora nebo TAG Heuer. Právě dostupnější financování je jedním z hlavních důvodů existence F1 Academy. Bez něj by řada mladých závodnic jezdila výrazně méně, nebo by nezávodila vůbec.

Ani dotovaný program ale není zárukou postupu výš. Po čtyřech sezonách se zatím žádná absolventka F1 Academy do formule 1 nedostala. Loňská vítězka Doriane Pinová působí jako vývojová jezdkyně Mercedes-AMG Petronas F1, šampionka z roku 2024 Abbi Pullingová testuje pro Nissan ve Formuli E. Loňská vicemistryně Maya Weugová naopak veřejně upozornila, že po odchodu z akademie nezískala místo v žádné vyšší závodní sérii. Šéfka F1 Academy Susie Wolffová připouští, že akademie může ženám vytvořit příležitost, jejich další postup ale už nedokáže garantovat.

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Formule v rakouských kopcích. Spielberg ukazuje, jak se z rychlosti stal globální byznys

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Red Bull Ring má Formuli 1 jistou až do roku 2041. Pro štýrský region jde o dlouhodobou ekonomickou kotvu, která každoročně přivádí do Murtalu fanoušky, týmy, sponzory, média i globální značky. Spielberg se stal modelem moderního sportovního byznysu: propojuje závody, turistiku, marketing, technologie a zážitkový průmysl. Do tohoto světa výrazně vstupuje také český kapitál. Přes Allwyn, McLaren a Pavla Turka, nejzkušenějšího českého manažera v zákulisí Formule 1.

Michal Nosek

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První žena ve F1 může mít cenu miliard

Kromě sportovní stránky je ve hře i obrovský komerční potenciál. Manažer Avy Dobsonové Simon Stoneham odhaduje, že první žena, která by se stala stabilní součástí formule 1, by mohla být sportovkyní s hodnotou kolem miliardy dolarů. V přepočtu jde o zhruba 21,8 miliardy korun. Důvodem je podle něj mimo jiné obrovský reklamní prostor pro značky zaměřené na ženské publikum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by F1 Academy (@f1academy)

Jak drahá může být cesta vzhůru, ukazuje i samotná Dobsonová. Při tréninku v Zandvoortu vyjela na mokrou trávu a narazila do bariéry. Škoda na voze podle jejího manažera činila osm až deset tisíc dolarů, tedy zhruba 174 až 218 tisíc korun, a účet měl dostat její otec. Dobsonová přesto pokračuje a tisíce hodin tráví také na simulátoru, kde se připravuje na další tratě. Sama přitom připouští, že formule 1 nemusí být realistickým cílem pro každého. „Všichni milujeme F1. Každý se tam chce dostat. Ale pro každého to možná není realistické, a to je v pořádku. Dokud závodím, jsem šťastná,“ říká.

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Michal Nosek

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Martin Kujal: Investoři by se měli uklidnit. Dluhopisy se stávají atraktivnějšími

Martin Kujal z J&T Investiční společnosti
J&T / užito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc
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Dluhopisový trh prožívá největší růst za poslední roky. A s rostoucím výnosem padají jejich ceny, což může představovat zajímavé příležitosti. Navíc růst výnosů státních dluhopisů se již pozvolna propisuje do nabídky dluhopisů podnikových. „Dnes zaseté semínko může v budoucnu přinést zajímavý výnos,“ připomíná portfolio manažer J&T Investiční společnosti Martin Kujal, který upozorňuje i na častou chybu retailových investorů. Ti často nakupují v době, kdy naopak institucionální investoři nakupují.

Jak vnímáte aktuální situaci na dluhopisovém trhu z pohledu správce dluhopisového fondu?

Těžší časy zažívají správci fondů státních dluhopisů, kde jsou pohyby cen značné. Někteří retailoví investoři své investice redukují, naopak instituce začínají expozici navyšovat. To je bohužel typický, opakující se obrázek. Retailoví investoři prodávají, když trhy klesají, a nakupují, když trhy rostou. Teď nastává důležitý moment pro finanční poradce a bankéře, aby ukázali svou přidanou hodnotu. Měli by klienty uklidnit a vysvětlit jim, že se dluhopisy stávají atraktivnější.

Co se na aktuálním růstu výnosů nejvíc podepisuje?

Zvýšená poptávka po kapitálu. Jednak ze strany obrovských investic do ekosystému umělé inteligence a pak ze strany vlád, tedy velké deficity rozpočtů. Aby se trh kapitálu vyrovnal, tak roste reálná úroková sazba, což je cena na trhu kapitálu. Vyšší cena, tedy reálná úroková sazba, by měla postupně snížit poptávku po kapitálu a oproti tomu zatraktivnit jeho nabídku.

Jak dlouho to může trvat?

Na straně poptávky po kapitálu bude přizpůsobení nějakou dobu trvat, protože vlády jsou pomalé, řízené hodně politickými zájmy, spíše než racionálním ekonomickým uvažováním. A firmy investující do AI mají návratnost kapitálu (zatím) mnohem vyšší, než aby je zastavil nárůst úroků např. o jeden procentní bod. Přizpůsobení na straně nabídky kapitálu může být rychlejší – vyšší úrokové sazby investice do dluhopisů zatraktivňují. Ale těžko se dopředu odhaduje, jak rychle se nová rovnováha ustanoví.

Jaké scénáře tedy v dalších měsících očekáváte?

Začal bych základním a podle mě pravděpodobnějším scénářem. Nákladový šok do inflace během příštího roku postupně vyprchá a ukáže se, že vysoká reálná úroková sazba začíná brzdit ekonomiku. Dříve bude reakce v sektorech ekonomiky, které jsou na sazby citlivé a/nebo už dnes pracují s nižšími maržemi. AI sektor se zatím chová jako svět sám pro sebe. Uvidíme, kdy tam dojde k ústupu manického chování a investice se začnou zreálňovat. Ceny státních dluhopisů by měly být v polovině příštího roku výše, než jsou nyní.

A pak tu je negativní scénář pro dluhopisy. AI boom bude pokračovat, případně dále zrychlovat a světovou ekonomiku strhne do přehřívání. Trh práce se začne citelněji utahovat, mzdy porostou a vytvoří tlak na růst jádrové inflace. V takovém případě by centrální banky musely dále navyšovat sazby a na vyšší ceny dluhopisů si v tom případě ještě i příští rok počkáme.

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Ještě před deseti lety se svět obával záporného výnosu státních dluhopisů a padaly věty typu „Výnosy dluhopisů již nikdy nevyrostou nad tři procenta“. Nyní je situace zásadně odlišná a státní dluhy rostou nad pět procent. A ani tam se nemusejí zastavit. Investiční kolos Pimco nyní očekává, že výnos desetiletého amerického dluhopisu vyroste na šest procent, kde byl naposledy v roce 2000.

Stanislav Šulc

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K tomu potenciálnímu dalšímu růstu se nyní vyjádřil šéf investic Pimco, který odhaduje, že americké desetileté dluhopisy mohou poměrně rychle vyrůst až k 6 procentům, kde naposledy byly v roce 2000. Je to reálné?

Ano, může se to klidně stát. Výkyvy na trhu jsou nyní silné a přizpůsobení může nějakou dobu trvat. Já jsem ale v reportu od portfolio manažerů Pimco zaznamenal, že s růstem úrokových sazeb, tedy zároveň s poklesem jejich cen, se budou státní dluhopisy zatraktivňovat a Pimco tam bude své investice navyšovat. Jako institucionální investor se snažíte reagovat postupně, v krocích. Nikdy nenakoupíte všechno na dnu trhu, ani to dno úplně netrefíte. Takže racionální je s rostoucí atraktivitou nějakého aktiva postupně navyšovat, dokupovat. A to, myslím, institucionální investoři už nyní dělají.

Jaké příležitosti na tomto trhu vidíte vy?

Vidíme, že ve fondech nám dobíhají podnikové dluhopisy vydané dříve se sazbami pět až šest procent a vydávají se nové s úroky sedm až osm procent. To je praktický příklad, jak se propisuje zatraktivňování trhu.

Kromě výnosnějších investic do firemních bondů jsme přikoupili po delší době i dluhopisy státní, například v Česku, Velké Británii, v menší míře v USA, kde jsou reálné, tedy nadinflační úrokové sazby nyní dvě až tři procenta. To je nejvíce za posledních 20 let. Možná to bude chtít ještě trochu trpělivosti, ale jsem přesvědčen, že dnešní investice do dluhopisového fondu či kvalitně rozloženého portfolia dluhopisů napřímo nebude investor za dva až tři roky v žádném případě litovat.

Narazil jste na tu nepružnost států měnit chování podle situace. Domníváte se, že může dojít k nějaké zásadní reakci ze strany vlád? Ať už snižování fiskálních výdajů, nebo zavádění nějakých opatření typu amerického vládního odkupu?

Razantní snižování fiskálních výdajů je politicky nepopulární, takže k němu většinou dochází až během krizí – z donucení, kdy trhy přestávají být ochotné vlády dál financovat. Nejblíže z důležitých zemí je nyní takovému momentu Francie. Prezidentská kandidátka Le Pen už uvedla, že v případě jejího vítězství bude Francie fiskálně konsolidovat, ale zatím bych to bral s rezervou, obzvlášť od populistické političky. Ve francouzské politické realitě je velmi obtížné přejít od slov k činům. Francii se proto nadále vyhýbáme.

Americké oznámení o odkupu byla snaha ovlivnit sentiment trhu, ale neznamená snižování nabídky amerických dluhopisů na trhu. Pouze se vykoupené starší emise nahradí vyšší nabídkou dluhopisů nových. Navíc oznámený objem byl příliš malý na to, aby trh mohl znatelněji ovlivnit. Tento pokus amerického ministra financí lze aspoň prozatím označit jako neúspěšný.

Martin Kujal

Zkušený portfolio manažer J&T Investiční společnosti, který se věnuje zejména dluhopisovým fondům.

Česku od loňských voleb zdražilo desetileté půjčování prakticky shodně jako Německu

Názory

Trhy zatím Česku za rozpočtovou politiku nové vlády netrestají. Od loňských voleb zdražilo české desetileté půjčování o 80,9 bazického bodu, německé o 76,1, rozdíl je tedy pouhých 4,8 bodu. Hůře než Česko dopadlo 13 z 23 sledovaných zemí EU. Vysoký výnos tak vychází spíš z doby před volbami.

Lukáš Kovanda

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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