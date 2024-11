Biohacking: Pupalkové a brutnákové oleje pomáhají nejen ženám

Pupalkový a brutnákový olej jsou zdravými oleji, které se ale příliš nehodí k vaření. Důvodem je vysoká cena a zdravotní benefity, které vyzývají k jejich použití spíše jako léčiva. Jedním z hlavních důvodů jejich léčebného využití je vysoký obsah specifického druhu polynenasyceného tuku, gama-linolenová kyseliny (GLA), které patří do kategorie omega 6.

GLA se nachází všude v těle a pomáhá k správnému buněčnému fungování. Tělo ji neumí vyrobit a je třeba jí přijímat stravou. GLA má výrazné protizánětlivé a protirakovinné vlastnosti a také zpomaluje tvorbu krevních sraženin. Má vliv na hormonální systém obou pohlaví a proto se často doporučuje zvýšit příjem GLA v období před a v průběhu menopauzy a v případě endokrinologických obtíží.

V přirozené stravě existuje GLA v mřížce spolu s dalšími druhy tuků v malých množstvích. To, že ho lidské tělo ale přirozeně potřebuje v určitém množství pro správné růst a zachování optimálního zdraví, je zřejmé z poměrného vysokého obsahu GLA v mateřském mléce. Pokud chceme vytěžit maximum z výrazných pozitivních účinků GLA, musíme sáhnout po koncentrovaných zdrojích GLA, což jsou zmíněný pupalkový a brutnákový olej, ale také konopný, arganový a olej ze semínek černého rybízu.

Můžeme si pořídit přímo tekuté oleje a dávkovat či i přidávat do jídla, nebo je lze koupit v kapslích pro přesné a jednoduché dávkování. To je většinou 1 gram oleje rozdělený do dvou dávek v průběhu dne.

Tradiční ženský doplněk stravy

Ze semínek pupalky dvouleté se lisuje olej, který obsahuje většinově alfa-linolenovou kyselinu (ALA), která je rostlinou formou omega 3 nenasycených kyselin a potom z až desetiprocentní kyselinu gama-linolenovou. Pupalka se tradičně doporučuje jako ženský doplněk stravy, ale studie ukazují, že má vliv na kompletní hormonální profil nezávisle na pohlaví. Nejvíce jsou ale prozkoumány účinky pupalky na zmírnění premenstruačního syndromu a problémů souvisejících s nástupem menopauzy. Po konzumaci pupalky v řádu týdnů až měsíců se zmírňují fyzické i psychické symptomy v obou těchto případech.

Vlivem na regulaci hormonů v těle umí také podpořit plodnost u obou pohlaví. ALA jako omega 3 mastná kyselina, kterou pupalka obsahuje z cca 70-74%, má podobně jako GLA protizánětlivé účinky. ALA, jako rostlinný zdroj omega 3, bohužel není v lidské těle dobře konvertován do organismem použitelných forem (pod 10% účinnost). To ale dle výzkumů vypadá, že je evolučním záměrem, protože tato konverze se liší pohlavím- ženy umí ALA konvertovat lépe, protože omega 3 potřebují v těhotenství pro zdravý vývoj mozku plodu.

Pupalka hraje také významnou úlohu v případě kožních problémů. V případě zánětlivých onemocnění jako akné může být pupalka prospěšná při vnitřním užití i kožním podání. Použití pupalky nejvíce pomáhá v případech, kdy je vznik akné ovlivněn moderní stravou založenou na průmyslově zpracované stravě a zejména procesovaných tucích. Pupalka je velmi prospěšná také v případě ekzémů, psoriázy a atopického ekzému.

Speciálně GLA v pupalce umí potlačit prozánětlivou odpověď organismu a výrazně ovlivnit stav pokožky v případě těchto onemocnění. Pupalka umí také pomoci s osteoporózou. Vznik osteoporózy totiž může u řady jedinců souviset s nedostatkem esenciálních mastných kyselin v organismu. Protizánětlivé vlastnosti pupalky dále působí na všech úrovních organismu v potlačení chronického zánětu a tím umí předcházet řadě moderních onemocnění.

Brutnákový olej se může pochlubit nejvyšším zastoupením GLA, je to 18 až 26 procent všech obsažených mastných kyselin. Kvůli tomu je jeho užití nejvhodnější v případech vysoce zánětlivých stavů a při onemocnění vzniklých z velké části kvůli chronickému zánětu. Také ho lze použít v kúrách jako prevenci těchto stavů. Touto funkcí také umí v případě delšího použití přirozeně snižovat chronickou bolest.

Brutnákový olej se také používá při respiračních onemocnění, protože kromě protizánětlivých mastných kyselin obsahuje látky, které pomáhají vykašlávání a tvorbě hlenu. Oleje obsahující vysoké množství GLA jsou obecně zdraví prospěšné. Jen pacienti, kteří jsou léčeni přípravky ředící krev, by se jim měli vyhnout. Pupalku lze brát dlouhodobě zejména u stavů jako PMS a menopauza, brutnák stačí konzumovat v kúrách v řádu několika týdnů až měsíců.