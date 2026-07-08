OBRAZEM: Koupání zdarma v zatopeném lomu. Polské Maledivy leží nedaleko Krakova
Zatopený vápencový lom Zakrzówek nabízí tyrkysovou vodu, pět bazénů na plovoucích molech a bezplatný vstup. Oblíbené koupaliště nedaleko centra Krakova má však omezenou kapacitu. Za teplých dnů se proto vyplatí dorazit hned ráno.
Z historického centra Krakova stačí popojet několik zastávek tramvají a za vápencovými stěnami se rozkládá zatopený lom Zakrzówek, jehož voda podle světla přechází od tmavě modré přes zelenou až k tyrkysové a připomíná tak exotická přímořská letoviska. Odtud i přezdívka Polské Maledivy.
FOTOGALERIE: Polské Maledivy v lomu Zakrzówek
Na hladině stojí soustava širokých dřevěných mol s pěti bazény. Z někdejšího průmyslového areálu, kam se lidé dlouhá léta chodili koupat načerno, vznikl veřejný park s hlídaným koupalištěm. Vstup zůstává i v sezoně 2026 zdarma.
Pět bazénů na plovoucích molech
Koupací zónu tvoří pět bazénů zabudovaných do konstrukce plovoucích mol. Nejmělčí část má čtyřicet centimetrů a zahrnuje brouzdaliště pro děti. Další bazény jsou hluboké osmdesát a 120 centimetrů. Dvě nejhlubší nádrže mají tři a půl metru a jsou určeny pouze plavcům.
Bazény jsou ponořené přímo v zatopeném lomu, od jeho otevřené a podstatně hlubší části je však odděluje bezpečnostní konstrukce. Návštěvníci se tak koupou ve vymezeném prostoru pod dohledem plavčíků.
V místě bazénů dosahuje lom hloubky až 27 metrů. Koupání mimo vyhrazené nádrže je proto zakázané, stejně jako skákání z mol.
Dřevěné plochy slouží jako chodníky, vyhlídky a místa k odpočinku. Písečná pláž zde není a prostor pro rozložení ručníku je proto omezený. Provozní řád doporučuje obuv do vody. Jídlo se na samotná mola nosit nesmí, piknik je možné uspořádat v okolním parku.
Gródeckému parku se říká polské Maledivy oprávněně. Sluneční svit dává zdejší vodě intenzivní, azurovou barvu, která evokuje barvu oceánu. Pod hladinou tamního jezera zůstaly těžební stroje, tak je též rájem potápěčů. Jinak se ve vodě dá chodit po lávce, ale ne koupat. Druhé, již koupací polské Maledivy, jsou nedaleko Krakova v areálu Zworek
Polsko má hned dvoje Maledivy kousek od Ostravy. Zatopené lomy připomínají oceán
Enjoy
Gródeckému parku se říká polské Maledivy oprávněně. Sluneční svit dává zdejší vodě intenzivní, azurovou barvu, která evokuje barvu oceánu. Pod hladinou tamního jezera zůstaly těžební stroje, tak je též rájem potápěčů. Jinak se ve vodě dá chodit po lávce, ale ne koupat. Druhé, již koupací polské Maledivy, jsou nedaleko Krakova v areálu Zworek
Kapacita je omezena na 300 lidí
Bezplatný vstup přitahuje za horkých dnů velké množství návštěvníků. V sezoně 2026 je počet lidí na plovoucích molech dočasně omezen na 300.
Důvodem je nízká hladina vody a skutečnost, že konstrukce bazénů neklesá stejným tempem jako hladina lomu. Návštěvníci u vstupu dostávají pásky. Po naplnění kapacity musejí další zájemci čekat, dokud někdo areál neopustí. Nejlepší je proto přijet ráno. O slunečných víkendech se může později během dne vytvořit fronta.
Od úterý do neděle je hlídané koupaliště otevřené od osmi ráno do sedmi večer. V pondělí začíná provoz kvůli technické údržbě ve 14 hodin. Mola jsou přístupná od šesti ráno do deseti večer, mimo provozní dobu koupaliště se však do vody nesmí. Sezona má podle aktuálního provozního řádu trvat do konce září. Bazény otevřely 27. června. Před cestou je vhodné zkontrolovat aktuální informace správce a záběry z živé kamery na oficiálním webu areálu.
V oblíbených dovolenkových destinacích zdražují restaurace, ubytování, doprava i služby na místě. Největší pozor by si letos Češi měli dát v Turecku, Chorvatsku nebo v řeckých letoviscích. Levnější alternativy se dál hledají hlavně na Balkáně a ve východní Evropě.
Levné moře mizí. V Řecku, Chorvatsku i Turecku si Češi připlatí
Money
V oblíbených dovolenkových destinacích zdražují restaurace, ubytování, doprava i služby na místě. Největší pozor by si letos Češi měli dát v Turecku, Chorvatsku nebo v řeckých letoviscích. Levnější alternativy se dál hledají hlavně na Balkáně a ve východní Evropě.
V lomu pracoval také Karol Wojtyła
Vápenec se na Zakrzówku těžil už v 19. století. Za německé okupace zde pracoval mladý Karol Wojtyła, pozdější papež Jan Pavel II. Práce v lomu mu pomáhala vyhnout se nucenému nasazení v Německu.
Po ukončení těžby se přestala odčerpávat podzemní voda a lom se kolem roku 1990 postupně zatopil. Vznikla hluboká nádrž obklopená vápencovými stěnami.
Čistá voda přitahovala potápěče, horolezce i neoficiální plavce. Strmé břehy a prudké zlomy do velké hloubky však představovaly značné riziko.
Krakov později velkou část území vykoupil a proměnil ji v park. Nová koupací zóna byla veřejnosti otevřena v roce 2023.
Zakrzówek dnes zahrnuje desítky hektarů zeleně, cesty, vyhlídky a chráněná přírodní území. V okolí žije devět chráněných druhů obojživelníků a plazů, například čolek velký a užovka hladká. Rostou zde také orchideje, kosatce sibiřské a další rostliny typické pro místní mokřady a vápencové stráně.
Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
Za týden u moře 69 tisíc. Češi nejvíc kupují Řecko, Turecko a Egypt
Money
Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
Okruh kolem lomu měří přibližně čtyři kilometry
Kromě koupání nabízí Zakrzówek také několik pěších tras. Cesty vedou mezi stromy a podél okrajů bývalého lomu. Z vyhlídek je vidět vodní plocha, skalní stěny i plovoucí mola. Některé úseky jsou vhodné pro rodiny s dětmi, jiné pěšiny v přilehlých Skałkách Twardowského mají náročnější přírodní povrch. Okruh kolem nádrže měří přibližně čtyři kilometry. Délka procházky závisí na zvolené trase a počtu zastávek.
Nad bazény je málo stínu a světlé skály se za slunečných dnů výrazně zahřívají. Hodí se proto pokrývka hlavy, opalovací krém a dostatek pití. Psi na koupaliště ani na plovoucí mola nesmějí. Výjimku mají vodicí a asistenční psi. Zakázaný je také alkohol, kouření, grilování a rozdělávání ohně. V širším parku platí pravidla uvedená na místním značení.
Městská doprava bývá praktičtější než auto
Zakrzówek leží několik kilometrů jihozápadně od centra Krakova. Oficiální bezplatné parkoviště se nachází u ulice Norymberska, jeho kapacita je však omezená. Za slunečných víkendů se okolní ulice rychle zaplní.
Praktičtější bývá městská doprava. Nejblíže k upravené koupací části je tramvajová zastávka Norymberska. Do parku se dá dojít také ze zastávek Kapelanka nebo Grota-Roweckiego.
Výlet lze spojit s návštěvou centra Krakova. Po ranním koupání je možné projít trasu kolem lomu a odpoledne pokračovat tramvají do historického centra nebo k nábřeží Visly.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Další zatopený lom leží v Jaworzně
Cestou z Moravskoslezského kraje lze navštívit také park Gródek v Jaworzně mezi Katovicemi a Krakovem. Přezdívku polské Maledivy získal především díky dřevěné lávce vedoucí těsně nad tyrkysovou hladinou. Pod hladinou zůstaly také zatopené důlní stroje.
Na rozdíl od Zakrzówku je však koupání v jezerech parku Gródek zakázané. Břehy mohou být nestabilní a voda u hlavní nádrže místy dosahuje velké hloubky už těsně u kraje.
Itálie patří dlouhodobě k nejoblíbenějším letním destinacím Čechů a není těžké pochopit proč. Kombinace moře, gastronomie, uvolněného životního stylu a rozmanitých regionů nabízí pokaždé trochu jiný zážitek. Právě na tuto pestrost sází i prémiové pětihvězdičkové resorty Falkensteiner, které ukazují dvě odlišné podoby dovolené u italského moře.
Dovolená v Itálii? Tyto dva resorty ukazují, jak si Italové umí užívat léto
Enjoy
Itálie patří dlouhodobě k nejoblíbenějším letním destinacím Čechů a není těžké pochopit proč. Kombinace moře, gastronomie, uvolněného životního stylu a rozmanitých regionů nabízí pokaždé trochu jiný zážitek. Právě na tuto pestrost sází i prémiové pětihvězdičkové resorty Falkensteiner, které ukazují dvě odlišné podoby dovolené u italského moře.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.