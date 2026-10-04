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newstream.cz Enjoy Biohacking: Spánek hlídá imunitu líp než vitamin D, kratší noci zvyšují riziko infekce o třetinu

Biohacking: Spánek hlídá imunitu líp než vitamin D, kratší noci zvyšují riziko infekce o třetinu

Biohacking: Spánek hlídá imunitu líp než vitamin D, kratší noci zvyšují riziko infekce o třetinu
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová
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S příchodem podzimu přibývá virů, ale imunitu podle nejnovějších studií nejlépe podporují obyčejné věci. Kratší spánek zvyšuje riziko infekce přibližně o 30 procent, pomáhá i pravidelný pohyb a vláknina. Vitamin D před nachlazením nechrání a zinek nemoc zkrátí jen při užití hned na začátku.

Imunita je rovnováha, které můžeme aktivně poskytovat podmínky k tomu, aby fungovala správně. Podzim je v tomto ohledu specifický tím, že se kumuluje několik faktorů, které mají na tuto rovnováhu vliv. Kratší den a méně slunečního záření, více času stráveného v uzavřených prostorách s dalšími lidmi a možné zhoršení spánkového režimu. Tuto rovnováhu můžeme ovlivnit řadou každodenních návyků, jejichž význam právě před příchodem zimního období podporuje i poslední výzkum. 

Mezi nejlépe prozkoumané faktory patří spánek. Systematický přehled studií zaměřených přímo na infekce horních cest dýchacích ukázal, že kratší spánek souvisí s vyšším rizikem jejich výskytu. Při srovnání se spánkem v délce sedm až devět hodin byla kratší doba spánku spojena přibližně s třicetiprocentním zvýšením rizika infekce. Podobný vztah ukázala i studie, v níž byli zdraví lidé vystaveni rhinoviru, což je nejčastější původce běžného nachlazení. Ti, kteří před expozicí pravidelně spali méně, měli vyšší pravděpodobnost, že se u nich nachlazení skutečně rozvine. Dostatek spánku navíc ovlivňuje řadu mechanismů vrozené i získané imunity a při jeho dlouhodobém nedostatku se mění také regulace zánětlivých procesů.

terapie červeným světlem (ilustrační foto)

Biohacking: Terapie červeným světlem není jen pro sportovce a experty

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Terapie červeným světlem se za posledních deset let posunula z okraje zájmu biohackerů a sportovců do oblasti klinického zájmu. Množství a kvalita důkazů se ale mezi jednotlivými oblastmi použití výrazně liší. Nejvíce klinických dat máme například pro léčbu bolesti, podporu hojení a některé dermatologické indikace, zatímco u spánku nebo kognitivních funkcí jsou důkazy zatím méně přesvědčivé.

Alžběta Shejbalová

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U fyzické aktivity se ukazuje především přínos pravidelného mírného až středně intenzivního pohybu. Observační studie 547 dospělých zjistila nižší výskyt infekcí horních cest dýchacích u lidí s pravidelnou mírnou až středně intenzivní aktivitou oproti neaktivním jedincům. Přehledové práce zároveň naznačují, že pravidelný pohyb může podporovat imunitní funkce, zatímco u velmi intenzivní a chronické zátěže bez dostatečné regenerace jsou výsledky méně příznivé. Prakticky z toho plyne doporučení pravidelného mírného pohybu, řádově desítky minut vytrvalostní aktivity většinu dní v týdnu, což je rozumnou součástí prevence respiračních infekcí. 

Panuje rozšířené přesvědčení, že doplňování vitamínu D chrání před nachlazením a chřipkou. Nejnovější a dosud největší metaanalýza zahrnula data od 64 086 účastníků ze 46 randomizovaných studií a nenašla statisticky významný ochranný účinek doplňování vitamínu D na riziko akutních respiračních infekcí jako celek. Je ale důležitý pro metabolismus vápníku a zdraví kostí, fungování svalů a řadu dalších procesů v organismu a také se podílí na celkové regulaci imunitního systému. Smyslem tedy není doplňovat vitamín D jako univerzální prevenci nachlazení, ale zajistit jeho dostatečnou hladinu z hlediska celkového zdraví. A to zvláště v období, kdy si ho nemůžeme pomocí slunečních paprsků vytvořit, to znamená nyní, v sezóně od září do dubna.  

terapie červeným světlem (ilustrační foto)

Biohacking: Terapie červeným světlem není jen pro sportovce a experty

Enjoy

Terapie červeným světlem se za posledních deset let posunula z okraje zájmu biohackerů a sportovců do oblasti klinického zájmu. Množství a kvalita důkazů se ale mezi jednotlivými oblastmi použití výrazně liší. Nejvíce klinických dat máme například pro léčbu bolesti, podporu hojení a některé dermatologické indikace, zatímco u spánku nebo kognitivních funkcí jsou důkazy zatím méně přesvědčivé.

Alžběta Shejbalová

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Zinek je příkladem opatření s omezeným, ale reálným účinkem, pokud je použit správně. Přehled z roku 2024, zahrnující 34 randomizovaných studií, zjistil, že užívání zinku po nástupu příznaků nachlazení může jeho trvání zkrátit v průměru o zhruba dva dny, zatímco preventivní užívání bez probíhajícího onemocnění riziko vzniku nachlazení významně nesnižovalo. Starší analýza naznačila, že účinek na délku nachlazení byl výraznější u dávek nad 75 mg elementárního zinku denně. Tuto hodnotu ale nelze chápat jako přesnou hranici, od které zinek začíná fungovat, a vysoké dávky nejsou vhodné jako běžná dlouhodobá prevence. Případný efekt se týká především krátkodobého užívání zinku na začátku nachlazení.

Střevní mikrobiom není důležitý jen pro trávení. Přes takzvanou osu střevo–plíce ovlivňuje také imunitní reakce mimo samotné střevo, včetně obrany dýchacích cest. Střevní bakterie při zpracování vlákniny vytvářejí krátkořetězcové mastné kyseliny, především acetát, propionát a butyrát, které ovlivňují funkci imunitních buněk, střevní bariéru i imunitní reakce v plicích. Přehled studií z roku 2024 ukazuje, že změny střevního mikrobiomu souvisejí také s průběhem respiračních virových infekcí a mohou ovlivňovat jak vrozenou, tak získanou imunitní odpověď. U zdravých dospělých vedla strava bohatá na vlákninu k pozitivním změnám mikrobiomu. Dostatek vlákniny tak dává smysl nejen kvůli střevům, ale i jako jeden z možných způsobů, jak dlouhodobě podporovat prostředí, ve kterém imunitní systém správně funguje. 

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Merz v Kyjevě slíbil Ukrajině zbrojní pomoc za miliardu eur

Merz a Zelenskyj v Kyjevě 4. října 2026
profimedia.cz
ČTK
ČTK
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Německo poskytne Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské invazi, zbrojní balíček v hodnotě jedné miliardy eur (24,5 miliardy Kč) a dodá jí také energetickou pomoc ve výši 350 milionů eur (8,6 miliardy Kč). Dnes to podle agentury Reuters oznámil spolkový kancléř Friedrich Merz, který přijel na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Merz, který se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, vyzval Rusko k mírovým jednáním.

O německé pomoci za více než 1,3 miliardy eur dnes na síti X informoval i Zelenskyj. "Součástí jsou zbraně, které nám nyní pomohou, ale také podpora energetického sektoru před nadcházející zimou," napsal prezident. "Děkuji, Německo. Děkuji, Friedrichu. Děkuji celé Evropě, že stojí za Ukrajinou a pomáhá nám chránit lidské životy," dodal ukrajinský prezident.

Během Merzovy návštěvy Kyjeva, kam ho doprovázeli zástupci německých společností, udeřilo Rusko v ukrajinské metropoli znovu na Severní most. Tento útok Merz zmínil, když podle Reuters řekl, že jeho cesta na Ukrajinu ukazuje to, že se nenechá zastrašit ani náletem dronů.

Německo čelí dalším sabotážím

Merz rovněž řekl, že i Německo čelí dronovým incidentům. Německo nedávno obvinilo Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště Lipsko/Halle, kde jeden ze zaměstnanců poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. Moskva toto obvinění odmítla. Německo v reakci na incident rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Podle kritiků totiž dlouho nesloužil umělcům, ale špionům. Rusko v odvetě nařídilo uzavřít německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku.

Merz dnes řekl, že ruské útoky na Německo nepřestanou, i kdyby Berlín zastavil pomoc napadené Ukrajině. Řekl, že Ukrajina i Německo ale činí vše, aby se Evropa zapojila do diplomatického procesu vedoucího k ukončení války.

Zatímco Ukrajina v minulosti opakovaně navrhovala okamžité zastavení všech bojů a jednání, Rusko případné příměří spojuje s řadou podmínek. Požaduje například mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných ukrajinských území a rovněž trvá na předání celého Donbasu, tedy i území, která ruská armáda dosud nedokázala obsadit. Moskva také požaduje jednat o základních příčinách konfliktu - mezi nimi Rusko uvádí záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.

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Posílí ANO v Senátu? Kdo ovládne Prahu? Proč prezident nebude volit? Co sledovat v letošních volbách

Příprava na volby 2026
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc
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Volby do obecních zastupitelstev mají tradičně trochu jinou roli než volby ostatní. Z celkových výsledků totiž nelze vyčíst téměř nic, protože největší počet zastupitelů vzejde ze skutečně nezávislých kandidátek. Pozorný divák přesto dokáže i z nadcházejících voleb vyčíst několik důležitých indicií o politické náladě ve společnosti. Čeho si tedy má letos smysl všímat?

Posílí ANO v Senátu?

Z celorepublikového pohledu se paradoxně největší příběh letos nebude psát na obecních zastupitelstvích, ale v Senátu. Tam totiž může skutečně nastat nějaký obrat.

Z 81 mandátů má aktuální opozice masivní zastoupení více než 60 křesel, ANO má jen 12 senátorů. I kdyby se ANO podařilo výrazněji uspět a Motoristé či SPD si připsali jedno až dvě vítězství, na poměru sil v Senátu se nic nezmění a Senát nadále bude spíše vládě komplikovat její legislativní apetit (což je důležité zejména při potenciální změně Ústavy, ústavních zákonů včetně volebních nebo mezinárodních smluv).

ANO to velmi dobře chápe a do podpory senátních kandidátů docela dost investuje. Přeci jen se nehraje o málo, když je v sázce 27 křesel. A pokud by se Babišovu hnutí podařilo výrazněji uspět, konečně by přestala platit fráze, že ANO Senát neumí. A to by bylo pro vládní hnutí vůbec nejdůležitější. Do jakýchkoli dalších voleb by šlo mnohem silnější.

Kdo reálně povede Prahu

Volby v Praze tradičně poutají pozornost už kvůli tomu, že jen tady se odehrává skutečně ten velký celostátní boj a volby mohou ukázat aktuální rozložení sil jednotlivých partají. ANO tu získává sice méně hlasů než na celorepublikové úrovni, přesto již neplatí, že by ANO v Praze propadlo, a naopak například TOP 09, která je na celostátní úrovni pod pětiprocentní hranicí, by v Praze dosáhla dvouciferného výsledku.

Co lze očekávat: ANO pravděpodobně dostane více než 20 procent hlasů, totéž se očekává od STAN, který patří k hlavním favoritům aktuálních voleb do pražského zastupitelstva (magistrát). Překvapit může také Spolu pro Prahu, což je koalice ODS a TOP 09, již vede Tomáš Portlík.

Podle volebních modelů, jež sledují volební potenciál (tedy maximální počet voličů zvažujících danou stranu), mohou kolem 20 procent získat ještě Piráti a také Praha sobě. Tyto dvě partaje cílí zejména na mladší voliče.

Výsledky by do jisté míry kopírovaly poslední dvoje volby, z nichž nevzešel žádný jasný vítěz a musely vznikat koalice „ochotných“ plné kompromisů. Naštěstí z toho nijak neprofitují antisystémové strany, kterým se v Praze tradičně nedaří.

Záležet bude zejména na konkrétních výsledcích ANO a Spolu pro Prahu, protože takzvaná velká koalice mezi ANO a ODS se na Praze poměrně očekává. Pokud ale nebude možné uzavřít ji jen ve dvou a bude potřeba třetí partner, může dojít k zásadnímu překreslování koaliční mapy a lze čekat koalici na půdorysu STAN-ODS-Praha sobě, případně STAN-Praha sobě-Piráti, naopak koalici ANO-ODS-STAN se jeví jako nepravděpodobná, ačkoli právě ta by měla nejširší mandát a také velký potenciál pro skutečně velké projekty, protože by se mohla více opřít o centrální vládu.

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Stanislav Šulc

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Potvrdí Motoristé pozice

Svůj díl koláče si zcela jistě na Praze uloupnou také Motoristé, ačkoli nasazením Kláry Sovové úspěchu příliš naproti nejdou. Svou práci, tedy odebrat několik procentních bodů voličům ODS (a možná také ANO), však Motoristé udělají, a to nejen v Praze, ale také v dalších krajských městech.

Nicméně Motoristé hrají o víc. Jde o jejich třetí volby od památných veleúspěšných voleb do Evropského parlamentu, a jedná se tedy o svého druhu maturitu. Ve volbách do Poslanecké sněmovny se jim povedlo využít momentum Filipa Turka a jeho kontaktů do manosféry a zároveň stáhnout nespokojené voliče Spolu. Jenomže vládní angažmá jim v mnohém ubližuje, a ačkoli se politologové vehementně snaží tvrdit, že jednání Petra Macinky brání Andreji Babišovi ve vysávání voličů Motoristů, celkové nadšení z „Motorek“ i mezi jejich voliči nijak závratně neroste.

Navíc tento typ voleb Motoristům příliš nevyhovuje. V Senátu jde většinou o volbu osobností, které ale Motoristé nemají (nebo přesněji: všichni tři jsou již angažovaní na celostátní úrovni), v obecních volbách pak zase příliš nefunguje šermování kulturními válkami, které jsou Motoristům vlastní. Na nejbližší úrovni prostě lidé víc řeší kanály než ideologii. A co se Prahy týče, tam motoristickou agendu řeší v podstatě všichni, takže to mají Motoristé o to těžší.

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Lukáš Kovanda

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Kdo je lídrem opozice

Ano, do určité míry bude právě toto největší otázka spojená s aktuálními volbami. Zhruba od roku 2017 žijeme v představách, že spolu bojuje ANO a ODS. Letošní volby ale mohou ukázat, že realita se překresluje a že skutečným lídrem opozice je dnes STAN.

Dávalo by to smysl. Stejně jako ANO přetočilo řekněme daňově levicové politické spektrum do extrémně populistické podoby, totéž může STAN udělat pro středo-pravicovou část spektra. A v příštích volbách se tak proti sobě postaví dvě apolitické partaje.

Jenomže je potřeba připomenout, že k takovému tvrzení bude zoufale málo tvrdých důkazů. Reálně to může nastat jen ve velkých městech, v nichž ke všem těmto střetům dojde a jen tam uvidíme, jestli je STAN silnější než ODS (jak se tvrdí v Praze) a jestli má potenciál vyzvat ANO.

Dalibor Martínek: Kdo studuje, žije déle

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Dalibor Martínek

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Jak uspějí antisystémové síly

Pravděpodobnost, že by v nadcházejících volbách výrazněji uspěly nejrůznější antisystémová hnutí, není velká. Tedy s těmi výjimkami, jež dlouhodobě patří k úspěšným v konkrétních obcích a antisystémovou rétoriku jen využívají pro aktuální aktivaci dlouhodobého elektorátu.

Nicméně je dobré sledovat, jak se bude dařit zejména ve větších městech komunistům, Přísaze, Trikoloře či různým PRO hnutím. Nicméně platí, že síla těchto partají přichází spíš při sněmovních volbách, kdy mohou překvapivě pokořit pětiprocentní hranici a stát se významnější politickou silou. Většinou na jedno období.

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Petra Martínková

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A co Kuba

Výjimku tvoří hnutí Martina Kuby Naše Česko, kterému se podařilo akvírovat několik výrazných regionálních politiků a má poměrně sofistikovanou strategii cílící na vybrané regiony. Jeho úspěch v jižních Čechách (ať už si partaj sama definuje úspěch jakýmkoli procentuálním výsledkem) je v podstatě nevyhnutelný, taktéž může uspět v západních Čechách, na Ostravsku a částečně i v roztříštěných středních Čechách.

Kuba otevřeně říká, že jde o mladý projekt s dlouhodobými cíli, což mu částečně rozvolňuje ruce v tom, co kdo má považovat za úspěch. Vzhledem ke Kubovým silným vztahům v podnikatelské sféře má navíc nejspíš velmi dobré financování, díky čemu se z Našeho Česka pravděpodobně skutečně může stát nový stabilní hráč na politické scéně. A samozřejmě v dalších sněmovních volbách může být přesně tím hráčem, který bude rozhodovat o podobě vlády.

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Ztratí prezident přízeň?

Poslední bod je spíše nešťastný, než že by výrazněji zamíchal s kartami na české politické scéně. Přesto není dobré jej podcenit. Jde o skutečnost, že se prezident Petr Pavel aktuálních voleb nezúčastní jako volič. Důvodem je soukromá zahraniční cesta a údajná chyba v plánování, která prezidenta mrzí.

Role prezidenta je v Česku především symbolická, a také proto má tato chyba v podstatě výlučně symbolický rozměr. Nicméně ať už s prezidentem dlouhodobě souzníte, či nikoli, tento symbolický přehmat se prostě nepovedl. A že se jej jeho protivníci pokusí náležitě využít, je zcela jisté.

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