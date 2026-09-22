Afrika chce zpět do kalendáře F1. O závod usilují dva zájemci, jednomu pomáhá Rothschild
Formule 1 by se po více než třech desetiletích mohla vrátit do Afriky. Jihoafrické konsorcium připravuje u Kapského Města závodní areál za zhruba 8,7 miliardy korun a s přípravou financování mu pomáhá Rothschild & Co. Ve hře je také okruh Kyalami v Johannesburgu, jehož majitel jej chce pronajmout případnému pořadateli závodu, informovala agentura Bloomberg.
Formule 1 se naposledy jela v Africe v roce 1993. Nyní o její návrat usilují hned dvě jihoafrické skupiny. Jedna chce využít a modernizovat známý okruh Kyalami u Johannesburgu, druhá plánuje postavit zcela nový závodní areál severně od Kapského Města. Právě za druhým projektem stojí konsorcium vedené bývalým šéfem těžařské společnosti Sibanye Stillwater Nealem Fronemanem, které na přípravě spolupracuje s finanční skupinou Rothschild & Co. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Nový komplex má vyrůst v zemědělské oblasti Swartland, známé pěstováním pšenice. Jeho odhadované náklady činí 6,7 miliardy jihoafrických randů, tedy přibližně 8,7 miliardy korun. Samotný okruh splňující požadavky formule 1 má stát asi dvě miliardy randů, v přepočtu zhruba 2,6 miliardy korun.
Red Bull Ring má Formuli 1 jistou až do roku 2041. Pro štýrský region jde o dlouhodobou ekonomickou kotvu, která každoročně přivádí do Murtalu fanoušky, týmy, sponzory, média i globální značky. Spielberg se stal modelem moderního sportovního byznysu: propojuje závody, turistiku, marketing, technologie a zážitkový průmysl. Do tohoto světa výrazně vstupuje také český kapitál. Přes Allwyn, McLaren a Pavla Turka, nejzkušenějšího českého manažera v zákulisí Formule 1.
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Red Bull Ring má Formuli 1 jistou až do roku 2041. Pro štýrský region jde o dlouhodobou ekonomickou kotvu, která každoročně přivádí do Murtalu fanoušky, týmy, sponzory, média i globální značky. Spielberg se stal modelem moderního sportovního byznysu: propojuje závody, turistiku, marketing, technologie a zážitkový průmysl. Do tohoto světa výrazně vstupuje také český kapitál. Přes Allwyn, McLaren a Pavla Turka, nejzkušenějšího českého manažera v zákulisí Formule 1.
Nejen závodní trať. Vzniknout mají i hotely a bydlení
Konsorcium počítá s areálem pro 125 tisíc diváků. Vedle závodní trati plánuje také konferenční a výstavní prostory, hotelové zázemí a rezidenční nemovitosti. Projekt tak nemá sloužit pouze během závodního víkendu.
Skupinu Blue Mountain Racing Grand Prix vede Froneman společně se zkušeným manažerem těžařského průmyslu Srinivasanem Venkatakrishnanem a Robertem Appelbaumem z advokátní kanceláře Webber Wentzel. Podle podnikatele Boba Hartsliefa, který je členem konsorcia, nyní připravují obchodní model a způsob financování.
Finančním poradcem projektu je Rothschild & Co. Jeho úkolem je pomoci skupině při přípravě financování a získávání firemních partnerů. Konsorcium zároveň potřebuje souhlas vedení F1 a musí splnit požadavek jihoafrické vlády, aby pořádání závodu nebylo hrazeno z peněz daňových poplatníků.
Skupina proto jedná o sponzorské podpoře s některými z největších afrických společností. Jejich příspěvky mají pomoci pokrýt licenční poplatek za pořádání závodu.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
O návrat F1 usiluje také slavné Kyalami
Projekt u Kapského Města ale nemá cestu k F1 volnou. O návrat šampionátu do Afriky usiluje také jihoafrický podnikatel Toby Venter, majitel okruhu Kyalami v Johannesburgu a generální ředitel Porsche South Africa.
Venter chce okruh pronajmout úspěšnému uchazeči o pořádání závodu. Loni uvedl, že na trati probíhají úpravy, jejichž cílem je získat potřebnou homologaci od Mezinárodní automobilové federace FIA. Právě Kyalami hostilo závody formule 1 s přestávkami v letech 1967 až 1993.
Konsorcium kolem Fronemana mezitím předložilo odpověď na úvodní technické a obchodní požadavky F1. Nyní prochází hodnoticím procesem, který by podle Hartsliefa mohl trvat 12 až 15 měsíců. O návratu závodů do Afriky tedy zatím není rozhodnuto.
Jeden z nejslavnějších monopostů éry přeplňovaných motorů Formule 1 – Lotus 98T, s nímž Ayrton Senna závodil v sezoně 1986 – míří do aukce s odhadní cenou 9,5 až 12 milionů dolarů. Vůz patří mezi nejvýznamnější stroje v historii šampionátu a je považován za symbol nejdivočejšího období královny motorsportu.
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Jeden z nejslavnějších monopostů éry přeplňovaných motorů Formule 1 – Lotus 98T, s nímž Ayrton Senna závodil v sezoně 1986 – míří do aukce s odhadní cenou 9,5 až 12 milionů dolarů. Vůz patří mezi nejvýznamnější stroje v historii šampionátu a je považován za symbol nejdivočejšího období královny motorsportu.
Hodnota F1 přesahuje 490 miliard korun
Zájem o pořádání závodů roste spolu s popularitou celého šampionátu. K jeho celosvětovému rozmachu přispěl mimo jiné seriál Netflixu Formula 1: Drive to Survive.
Hodnota F1 nyní přesahuje 23 miliard dolarů, což představuje přibližně 490 miliard korun. Když ji v roce 2017 kupovala společnost Liberty Media, zaplatila 4,4 miliardy dolarů, tedy v přepočtu zhruba 94 miliard korun.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.