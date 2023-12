Biohacking: Středomořská strava je efektivní a nejjednodušší ze stravovacích diet

Média jsou plná rad, co a jak bychom měli jíst. Od odborníků i laiků s vlastními zkušenostmi jsme bombardováni návody a svědectvími, jak se lze "uzdravit a zhubnout". Neexistuje však všeobecná shoda, jak má vypadat lidská strava. A tak se každý rozhoduje a intuitivně jedná, jak uzná za vhodné. Existuje ale stravovací styl, který je experty hodnocen jako velmi vhodný pro většinu společnosti - středomořská strava.

Zmíněný stravovací styl je schopný ozdravit většinu lidí, kteří na něj přejdou a zároveň je relativně lehké ho dodržovat. Je jím středomořská strava. Je inspirovaná historickými stravovacími i společenskými zvyklostmi kultur žijících v blízkosti Středozemního moře, včetně obyvatel jižní Itálie, Řecka, Turecka a Španělska.

Středomořský způsob stravování klade důraz na zdravé a čerstvé potraviny jako je ovoce a zelenina. Ze zeleniny je to zejména ta listová, košťálová a další druhy neškrobových druhů zeleniny, jako jsou například rajčata a lilek. Dále jsou to ořechy a semínka, luštěniny, celozrnné potraviny, bylinky a koření. Ryby a mořské plody, ideálně ty lovené na volném moři, se doporučují zhruba dvakrát týdně.

Několikrát týdně do jídelníčku zařadíme bílé maso, vejce, sýry a kysané mléčné výrobky. Červené maso je vhodné maximálně jednou týdně. Z nápojů se doporučuje dostatek vody a také čaj a káva, můžeme si dát i sklenku červeného vína jako zdroj polyfenolů, které fungují v těle jako antioxidanty.

Velký důraz se klade na každodenní konzumaci olivového oleje, přednostně toho extra panenského. Olivový olej se skládá především z mononenasycených mastných kyselin (MUFA), z nichž nejdůležitější je kyselina olejová. Tyto mastné kyseliny jsou schopné vylepšovat markery cholesterolu, jak celkového, tak jeho jednotlivé druhy: HDL, LDL a triglyceridy. Podle výzkumů už dvě lžíce denně mohou snížit riziko srdečně-cévních onemocnění. Kvalitní olivový olej má také daleko vyšší podíl fytochemikálií než jiné druhy konzumních olejů. Jsou to zejména různé druhy fenolů, které mají schopnost snižovat zánět a působit proti volným radikálům.

Podle výzkumů středomořská strava spolu s fyzicky aktivnějším životním stylem a nekouřením může předejít více než 80 procentům srdečních onemocnění, 70 procentům mozkových příhod a 90 procentům cukrovky 2. typu. Studie ukázaly také významný protektivní vliv středomořské stravy také před vznikem rakoviny. Je to zejména díky vyváženému poměru omega-6 a omega-3 esenciálních mastných kyselin, značného množství vlákniny, a také antioxidantů obsažených v ovoci, zelenině, olivovém oleji a víně. Chrání tak DNA před poškozením, zastavuje buněčné mutace, snižuje zánět a zpomaluje růst nádorů.

Středomořský styl stravování může být strategií při hubnutí, kdy samozřejmě také záleží na množství konzumovaného jídla a následných přijatých kaloriích. Výhodou této stravy je možnost přizpůsobit si jídelníček pro naše potřeby a chutě a stále přitom jíst kvalitní potraviny, které nás zasytí. Množství vlákniny a mikroživin v potravinách v rámci středomořské stravy umožní správné signalizování hormonů hladu a nasycení a lze tak předejít přejídání. Tím také kontroluje hladinu krevního cukru, což má za následek prevenci či přímo i léčbu diabetu 2. typu.

Dalším mechanismem ochrany před cukrovkou je nízký obsah nezdravých tuků a téměř absence rafinovaného cukru. Sacharidy jsou ve středomořské stravě zastoupené tak, jak uznáme za vhodné. Pokud bychom chtěli právě kvůli obavám z cukrovky či z preferenčních důvodů sacharidy snížit, na středomořské stravě to lze. Místo těstovin a pečiva přidáme na zdravých tucích v oleji, ořeších a semínkách a nízkosacharidové zelenině.

Tento styl stravování také výborně působí proti vzniku kognitivních problémů spojených s věkem, jako jsou Alzheimerova či Parkinsonova choroba a stařecká demence. Výzkumy potvrdily, že pacienti s těmito chorobami stravující se podle podobných principů jako má středomořská strava, měli méně beta amyloid plaku, což je v současné medicíně hlavní indikátor Alzheimerovy choroby.