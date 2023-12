Biohacking: Chronický stres přetěžuje nadledvinky a ničí hormonální rovnováhu těla

Nadledvinky jsou malý párový orgán, který je, jak jejich název napovídá, umístěný nad ledvinami, respektive přímo na nich. Nadledvinky a jejich funkce jsou poměrně neznámé, ačkoliv jejich stav má zásadní dopady pro každodenní život. Produkují totiž řadu nezbytných hormonů.

Je to například hormon aldosteron, který je zodpovědný za elektrolytickou rovnováhu v těle. To mimo jiné znamená regulaci soli v těle, což má dopady na celkový stav organismu, jako hydrataci orgánů a tkání či hladinu krevního tlaku. Aldosteron patří do skupiny steroidních hormonů, kam také patří androgeny, které jsou také v malém množství nadledvinkami produkované.

Androgeny jsou dále přeměňovány na ženský pohlavní hormon estrogen či mužský testosteron, který potřebují obě pohlaví, ženy ale v daleko menším množství. V době menopauzy, kdy vaječníky přestanou produkovat estrogen, organismus spoléhá na malé množství estrogenu vytvářeného právě nadledvinkami.

Druhou skupinou hormonů produkovanou nadledvinkami jsou katecholaminy. Tělo uvolňuje katecholaminy do krve v reakci na fyzický nebo emocionální stres. Nadledvinky vyrábějí katecholaminy adrenalin a noradrenalin, které zvyšují tepovou frekvenci a sílu srdečních stahů, mají vliv na krevní tlak, zvyšují průtok krve do svalů a mozku a v akutní situaci mění metabolismus krevního cukru.

V rámci biohackingu se zaměřujeme na nadledvinky zejména kvůli jejich aktivní roli v situaci chronického stresu. Jsou totiž zodpovědné za tvorbu stresového hormonu kortizolu. Odborníci se domnívají, že plná škála rolí kortizolu ještě není známa, ale nyní odhadují, že kortizol v organismu má více než sto funkcí. K těm nejvýznamnějším se řadí podpora stresových reakcí organismu, regulace hladiny cukru v krvi, pomoc při přeměně živin z potravy na využitelnou energii a regulace imunitního systému.

Častý stres má za následek chronicky zvýšenou hladinu kortizolu a ta má vliv na vznik řady onemocnění a problémů. Jednou z prvních jsou problémy se spánkem a to zejména probouzení se k ránu, okolo třetí či čtvrté hodiny. To je doba, kdy se tělo připravuje na nový den a pokud jsou nadledvinky zvyklé na trvale zvýšenou hladinu kortizolu, toto množství produkované nad ránem nás může budit.

Kortizol ovlivňuje imunitní systém často i tak, že podporuje tvorbu zánětu. Ten je standardně nezbytný jako signalizátor pro bílé krvinky, kde je třeba posílit obranu a boj proti nemoci. V případě vysokého kortizolu se ale zánět může stát signálem falešným či přehnaným.

Z chronického zánětu vzniká řada nemocí jako je rakovina, srdeční onemocnění, cukrovka 2. typu, Alzheimerova choroba a řada autoimunitních onemocnění. Tím, že vyšší hladina kortizolu zvyšuje i krevní hladinu cukru, tím se dále zvyšuje pravděpodobnost onemocnění cukrovkou 2. typu či Alzheimerovou nemocí, kterou odborníci v poslední době označují jako cukrovku 3. typu. Organismus se tedy dostává do začarovaného kruhu vysokého kortizolu.

Chronický stres ale může vést také k takzvanému syndromu únavy nadledvinek či adrenální únavě. Tento syndrom znamená sníženou funkci nadledvinek z důvodu jejich přepracování kvůli neustálé produkci kortizolu. To je problém, protože nadledvinky pak nejsou schopné produkovat v dostatečné míře všechny nezbytné hormony. Příznaky bývají zejména nadměrná únava, problémy se spánkem, vypadávání vlasů, náladovost a deprese či přehnané chutě střídavě na sladké a slané.

Eliminovat stres jako řešení jmenovaných problémů není většinou jednoduché. Snížit ho můžeme opatřeními životního stylu, jako přidat fyzický pohyb, meditovat či začít s koníčkem, který nás přivede na jiné myšlenky. Biohackeři jako jednu z prvních strategií pro zdraví nadledvinek doporučují přestat pít kávu a jiné nápoje s kofeinem a do jídelníčku zařadit potraviny, které nadledvinky podporují, jako jsou košťálová zelenina, kysané potraviny, ořechy a semena a mořské řasy. Z doplňků stravy jsou vhodné zejména adaptogeny jako ašvaganda, schizandra, rodiola a tulsi.