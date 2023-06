Biohacking: Přírodní viagra? Citrulin pomáhá snížit tlak a řeší problémy s erekcí

Citrulin je s trochou nadsázky řečeno „mužská aminokyselina“. Při správném využívání snižuje krevní tlak, pomáhá ale také s problémy s erekcí a zvyšuje energii. Podle studií je například ideální pro táty-cyklisty.

Reklama

Citrulin je aminokyselina, která je spojována s řadou zdravotních výhod. Je to aminokyselina neesenciální, tělo si jí umí vyrobit a také asimilovat ze stravy. Citrulin je nedílnou součástí močovinového cyklu, což je biochemický proces, který pomáhá vylučovat amoniak z těla močí. Ten vzniká ve větším množství jako vedlejší produkt v případě stravy s přehnaně zastoupenými bílkovinami. Amoniak je pro tělo toxický, zejména pro mozek, a tělo tak dělá maximum pro jeho co nejrychlejší eliminaci.

Biohacking: Co stojí za tajemstvím dlouhověkosti Japonců? Aminokyselina serin Enjoy Serin je považován za neesenciální aminokyselinu, protože tělo si ji umí vyrobit. Jako u většiny neesenciálních aminokyselin to ale nestačí pro zachování plného zdraví, je třeba ho přijmout také ze stravy. Dostatečné množství serinu je klíčové pro správné fungování mozku. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Citrulin se přeměňuje na další aminokyselinu arginin, který se používá k produkci oxidu dusnatého, důležité sloučeniny, která pomáhá podporovat lepší krevní oběh uvolněním cév. Ve svých účincích si jsou tyto dvě aminokyseliny podobné, avšak výzkum ukazuje, že citrulin je možná trochu překvapivě lépe vstřebatelný a účinněji zvyšuje hladinu argininu i oxidu dusnatého v organismu. Citrulin je díky své schopnosti zlepšovat průtok krve jednou z nejoblíbenějších přírodních alternativ doplňků stravy při erektilní dysfunkci. Studie provedená v roce 2011 na univerzitě ve Foggii v Itálii zjistila, že tato aminokyselina dokázala zlepšit několik příznaků erektilní dysfunkce již po jednom měsíci.

Několik slibných studií zjistilo úzkou souvislost mezi citrulinem a hladinou krevního tlaku. Právě oxid dusnatý může pomoci snížit tlak a srdeční tep. Ukázalo se, že pomáhá zlepšovat funkci buněk, které vystýlají cévy, a podporuje efekt oxidu dusnatého. Jedna studie z Japonska ukázala, že užívání doplňku stravy s citrulinem zlepšilo dysfunkci žilní vystýlky a snížilo oxidaci lipoproteinů, která může vést ke vzniku aterosklerózy a následných srdečních problémů. Další studie publikovaná v časopise European Journal of Applied Physiology ukázala, že užívání této aminokyseliny snížilo systolický tlak o 6 procent a diastolický krevní tlak 14 procent.

Biohacking: Aminokyselina threonin je základem imunity. A také zdravých kloubů Enjoy V seriálu Biohacking pokračujeme v představování klíčových aminokyselin, které jsou základní stavební látkou lidského těla. Threonin zajišťuje celou řadu důležitých funkcí, zejména imunitního systému, ale také zdravého fungování jater, kloubů či kůže. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Ideální pro cyklisty

Studie ukazují, že tato důležitá sloučenina stimuluje syntézu svalových bílkovin a hraje ústřední roli při udržování rovnovážného stavu proteinů k tvorbě optimálního množství a kvality svalstva. Jedna studie ze španělské Mallorky dokonce prokázala, že užívání citrulin malátu může zlepšit využití aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA) během cvičení. Tím se zvýší hladina lidského růstového hormonu, což je hormon, který zlepšuje fyzickou kapacitu a svalovou sílu. Citrulin může pomoci zlepšit využití kyslíku ve svalech, což zvyšuje vytrvalost a výkon při tréninku. Například studie v časopise Journal of the International Society of Sports Medicine zjistila, že užívání doplňku stravy s citrulinem zlepšilo fyzickou výkonnost cyklistů, a dokonce zlepšilo pocit únavy a soustředění bezprostředně po cvičení.

Nejbohatšími zdroji citrulinu je řada přirozených potravin jako různé druhy melounů, okurka, dýně, cukety, cibule, česnek a ořechy. Citrulin tělo také tvoří z dalších aminokyselin – argininu a ornitinu. Nejvhodnější, ostatně jako v případě každého mikro- a makronutrientu, je získat citrulin ze stravy v podobě přirozených potravin. Například z melounu spolu s citrulinem získáme další prospěšné látky jako vitamíny, minerály a fytochemikálie, z nichž některé nejsou ani dodnes dostatečně prostudované vědou. V rámci přirozené mřížky v potravině nás také nečekají vedlejší účinky jejich jednotlivých komponentů.

Biohacking: Problémům s prostatou pomáhá předcházet aminokyselina alanin Enjoy Aminokyselinu alanin si tělo dokáže vyrábět samo. Primární funkcí alaninu je tvorba bílkovin v organismu. Je jednou z nejvíce zastoupených aminokyselin v potravinách a u zdravého člověka se vyskytuje v krevním oběhu ve vysokém množství. A pokud jej potřebujete získat, zvolte hovězí nebo drůbeží maso. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Lepší než energydrink

Tělo citrulin dobře snáší také jako doplněk stravy, a to zejména v případě nemocí, kde může zásadně pomoci, jako při zmiňovaném vysokém krevním tlaku či erektilní dysfunkci. Pokud ale na tyto nemoci berete léky, je třeba konzultace s lékařem, pokud o suplementaci citrulinem uvažujete. Běžně jsou k dispozici doplňky se samotným citrulinem a také citrulinem malátem. Malát je sůl kyseliny jablečné, která je prospěšná v organismu pro navýšení energie při fyzickém výkonu a také v případě chronické únavy při únavovém syndromu či fibromyalgie. Prášek citrulinu byl obecně studován v dávkách tři až pět gramů denně.

Dávkování citrulin malátu bývá o něco vyšší, přičemž pro dosažení maximálních výsledků se dávka pohybuje od šesti do osmi gramů denně. Dávkování citrulinu pro erektilní dysfunkci může být o něco nižší, přičemž dávky se pohybují mezi 1,5 až třemi gramy denně. Ve většině případů je tato aminokyselina bezpečná, účinná a spojená s velmi malým množstvím vedlejších účinků. Jedna francouzská studie ukázala, že užívání i vysokých dávek až 15 gramů denně bylo bezpečné a účastníci ho dobře snášeli.

Biohacking: Kulturisté ho vyzkoušeli první. Glutamin ale potřebuje každý, hlavně pro zdravá střeva Enjoy Aminokyseliny jsou stavebními kameny bílkovin. Pomáhají tělu vytvářet svaly, iniciovat chemické procesy, transportovat živiny a předcházet nemocem. Tělo si vyrobí jen 11 z těch, co potřebuje. Zbylé aminokyseliny je potřeba dodat tělu prostřednictvím stravy nebo doplňků. Alžběta Shejbalová Přečíst článek