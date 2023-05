Biohacking: Aminokyselina threonin je základem imunity. A také zdravých kloubů

V seriálu Biohacking pokračujeme v představování klíčových aminokyselin, které jsou základní stavební látkou lidského těla. Threonin zajišťuje celou řadu důležitých funkcí, zejména imunitního systému, ale také zdravého fungování jater, kloubů či kůže.

Reklama

Threonin je esenciální aminokyselina a musíme ji přijmout v rámci stravy, protože je základní stavební jednotkou proteinů tvořících veškeré tkáně v těle. Ačkoliv tato aminokyselina není příliš známá, podílí se na řadě biochemických procesů a její nejpopulárnější role je při tvorbě pojivových tkání jako jsou kolagen a elastin.

Jeden z nejdůležitějších benefitů threoninu je jeho podpora trávícího traktu. Chrání ho tím, že pomáhá vytvářet slizovitou vrstvu hlenu, který pokrývá z vnitřní strany střeva a slouží jako bariéra mezi tráveným jídlem, a právě propustnými stěnami střev. Podle výzkumu publikovaného v časopise Frontiers in Bioscience je velká část threoninu ze stravy využívána pro syntézu bílkovin ve střevní sliznici. Z tohoto důvodu může konzumace potravin obsahujících threonin přispívat ke zlepšení zdraví střev u lidí i zvířat.

Biohacking: Aminokyselina nutná pro omlazení cév i mužskou plodnost Enjoy S přibývajícím věkem se snižuje schopnost produkovat dostatečné množství oxidu dusnatého v tepnách. Zvýšení příjmu L-argininu může pomoci zlepši napravit zhoršené funkce cévní vystýlky. Arginin je také schopný snižovat hladinu cholesterolu a vzniku trombóz a zlepšuje symptomy spojené s přerušením průtoku krve ze srdce do končetin. Díky účinkům lepšího prokrvení může být nápomocný v případě mužské neplodnosti či erektilní dysfunkce. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Základ imunity

Aminokyselina threonin je také nutná pro podporu správné funkce imunitního systému. Zásadním orgánem pro imunitní systém je brzlík a ten využívá tuto esenciální aminokyselinu k tvorbě imunitních T-buněk (T-lymfocytů), jejichž úkolem je bojovat proti infekcím uvnitř těla. Threonin spolu s další aminokyselinou serinem fungují jako spínače, které jsou schopné zapínat či vypínat antigenní a cytokinové receptory, jež jsou nezbytné pro aktivaci imunitního systému.

Threonin také zabraňuje hromadění tuku v játrech. A to tak, že reguluje metabolismus tuků a podporuje lipotropní funkce, což znamená snižování tukové tkáně. Lipotropní sloučeniny působí na odbourávání tuků během metabolismu a bez aminokyselin threoninu, methioninu a kyseliny asparagové by to nebylo možné. Nedostatek threoninu může vést k ztučnění jater, a dokonce k jejich selhání. Studie na zvířatech publikovaná v časopise American Journal of Physiology zjistila, že dieta s nedostatkem threoninu snižuje funkce mitochondrií v játrech. To může vést ke vzniku nedostatečné detoxikace, chronické únavy a dalších problémů s negativním vlivem na kvalitu života.

Biohacking: Lysin se zkoumá při boji s rakovinou a depresemi. Najdete ho i v bůčku Enjoy Lysin je esenciální aminokyselina. Lidské tělo se bez něj zkrátka neobejde, ale zároveň si jej nedokáže vyrobit. Přitom pokud jej má tělo dostatek, lépe fungují jeho vnitřní procesy, organismus se lépe vyrovnává s úzkostmi a téměř zázračně umí léčit opary. A kde ho najdete nejvíc? V mase. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Klíčový pro tvorbu kolagenu

Kolagen je nejrozšířenější bílkovina v těle. Nachází se ve svalech, kostech, kůži, cévách, šlachách a trávicím systému. Nyní je kolagen velmi populární jako doplněk stravy kvůli snaze mnohých udržet si zdravé a mladistvé vlasy, kůži a nehty, ale i pohyblivější klouby. Pro zachování správné hladiny kolagenu v těle je threonin nezbytný.

Glycin a threonin se využívají také při biosyntéze kreatinu, čímž poskytuje svalům přímý zdroj stavebních prvků pro opravu jakýchkoliv možných poškození. Threonin také podporuje správnou funkci elastinu. Elastin je bílkovina, která se nachází v pojivové tkáni a umožňuje kůži, šlachám a vazům obnovit tvar po natažení nebo smrštění. Výzkumy ukazují, že po prodělaných kožních traumatech jako popáleninách nebo větších poraněních mají jedinci větší únik threoninu močí. To naznačuje, že tato aminokyselina je po zranění metabolizována z tělesných tkání.

Zvýšení příjmu threoninu prostřednictvím potravin na něj bohatých nebo z doplňků stravy může pomoci urychlit hojení ran, popálenin a jiných druhů traumat.

Biohacking: Tryptofan pomáhá snižovat projevy ADHD u dětí. Dospělým léčí depresi Enjoy Tryptofan je další z řady esenciálních aminokyselin, kterou musíme konzistentně získávat stravou, protože si je nedokážeme v těle sami vytvořit. Jsou přitom klíčové pro správný chod organismu, jsou důležité například pro výstavbu a obnovu svalové tkáně, pomáhají s funkcí neurotransmiterů, zásobují mozek dostatkem energie a vyrovnávají hladinu cukru v krvi. Tryptofan je přitom zásadní pro tvorbu důležité emoce – štěstí. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

V masu i mléku

Nejbohatšími zdroji threoninu jsou obecně potraviny s vysokým obsahem bílkovin, přičemž takto zároveň přijmeme další druhy aminokyselin a i jiných živin, dále prospěšných pro naše tělo. Patří mezi ně tedy zejména maso, ryby a mléčné výrobky, luštěniny, semínka a také zelenina a ovoce jako mrkev či banány.

V potravinových doplňcích se threonin prodává většinou v množství 500mg v kapsli. Jedna až dvě takové dávky denně konzumované v kúrách trvajících pár týdnů opakovaně několikrát do roka, je jedním ze způsobů, jak biohackeři doporučují navýšit tvorbu kolagenu v těle. Podle dostupného výzkumu je threonin jedna z nejméně toxických aminokyselin i v případě suplementace a vedlejší účinky jsou vzácné. Lidé užívající antagonisty NMDA zvané memantin, což je druh léku na Alzheimerovu chorobu, by se měli užívání tohoto doplňku vyhnout. Aminokyselina může snížit účinnost těchto léků.

Biohacking: Kulturisté ho vyzkoušeli první. Glutamin ale potřebuje každý, hlavně pro zdravá střeva Enjoy Aminokyseliny jsou stavebními kameny bílkovin. Pomáhají tělu vytvářet svaly, iniciovat chemické procesy, transportovat živiny a předcházet nemocem. Tělo si vyrobí jen 11 z těch, co potřebuje. Zbylé aminokyseliny je potřeba dodat tělu prostřednictvím stravy nebo doplňků. Alžběta Shejbalová Přečíst článek