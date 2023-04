Biohacking: Aminokyselina nutná pro omlazení cév i mužskou plodnost

S přibývajícím věkem se snižuje schopnost produkovat dostatečné množství oxidu dusnatého v tepnách. Zvýšení příjmu L-argininu může pomoci zlepši napravit zhoršené funkce cévní vystýlky. Arginin je také schopný snižovat hladinu cholesterolu a vzniku trombóz a zlepšuje symptomy spojené s přerušením průtoku krve ze srdce do končetin. Díky účinkům lepšího prokrvení může být nápomocný v případě mužské neplodnosti či erektilní dysfunkce.

L-Arginin, nebo také zjednodušeně arginin, je neesenciální aminokyselina, která je jakoostatní aminokyseliny nezbytná k výstavbě proteinů v těle. Arginin lze sice přijmout stravou, avšak není to látka, která je přítomná ve stravě ve velkém množství. Tělo si jí také umí vyrobit z dalších aminokyselin- kombinací prolinu, kyseliny glutamové a glutaminu.

Jedním z hlavních přínosů argininu pro lidské tělo je jeho schopnost zlepšovat průtok krve a krevní oběh. Je to pomocí mechanismu, kdy se v těle přeměňuje na látku oxid dusnatý, který způsobuje rozšíření cév, což má řadu pozitivních dopadů zejména na zdraví srdce a mozku. Oxid dusnatý je bezbarvý plyn, který je při vdechnutí jedovatý a za vlhkosti dokonce leptá kůži. Pokud se však tvoří přímo v těle z argininu, má mnoho zdravotních benefitů.

Oxid dusnatý udržuje hladinu krevního tlaku v normálním rozmezí tím, že posílá cévám signály k jejich uvolnění a rozšíření. Tak může krev daleko jednodušeji proudit a zároveň se tím také předchází tvorbě sraženin a arteriálního plaku. Výzkum naznačuje, že s přibývajícím věkem se snižuje schopnost produkovat dostatečné množství oxidu dusnatého v tepnách. Zvýšení příjmu L-argininu - buď prostřednictvím doplňků nebo stravy - může v jakémkoli věku pomoci zlepšit hladinu oxidu dusnatého a napravit zhoršené funkce cévní vystýlky. Encyklopedie neurologie řadí oxid dusnatý k neurotransmiterům, který se mimo jiné podílí na procesu učení a tvorbě a uložení nových vzpomínek.

Kardiovaskulární zázrak

Výhody L-argininu však přesahují produkci oxidu dusnatého, který zlepšuje stav krevního oběhu. Výzkumy ukazují, že L-arginin je prospěšný pro snížení zánětu a zlepšení zdraví kardiovaskulárního systému a tak mohou být doplňky s argininem účinným opatřením pro prevenci infarktu nebo mrtvice. Arginin je také schopný snižovat hladinu cholesterolu a triglyceridů, snižuje bolesti na hrudi (angina pectoris), zabraňuje vzniku trombóz a zlepšuje symptomy spojené s přerušením průtoku krve ze srdce do končetin. Arginin také díky účinkům lepšího prokrvení může být nápomocný v případě mužské neplodnosti či erektilní dysfunkce.

Kromě zdraví oběhového systému je jedním z dalších důležitých přínosů L-argininu předcházení a snižování zánětu, který způsobuje řadu chronických civilizačních onemocnění. Bylo zjištěno, že je schopný bránit účinkům volných radikálů díky vlivu na enzym zvaný superoxid dismutáza (SOD). SOD je mezi biohackery dobře znám, protože je to mocný antioxidant, který bojuje právě proti rozličným zánětům v těle. Hladina SOD se věkem snižuje a je dobré ho doplnit například ze zelí, brokolice, hrášku či rajčat.

Dalším důležitým efektem L-argininu je, že stimuluje produkci některých hormonů, zejména lidských růstových hormonů a inzulinu, které pomáhají přivádět glukózu do buněk, aby byla využita pro růst a výdej energie. To je jeden z důvodů, proč se předpokládá, že arginin zvyšuje fyzickou výkonnost, vytrvalost a sílu. Dalším je benefit většího prokrvení ve formě lepšího přísunu živin a kyslíku do svalů, což znamená obecně snadnější pohyb, potenciálně i ve větší intenzitě a s menší bolestí a únavou. Může zvýšit teplo a prokrvení poškozených kloubů nebo studených rukou a nohou, zejména u lidí s komplikacemi způsobenými jinými zdravotními potížemi, jako je špatný průtok krve, artritida nebo cukrovka.

Možná suplementace argininem pomocí doplňků stravy se doporučuje zejména pacientům se srdečními problémy (po poradě s lékařem, zejména pro možnou interakci s léky na předpis) nebo pro jedince či sportovce s potřebou nabírání svalů či zvýšení sportovního výkonu. Doporučená denní dávka u zdravého člověka je 1g denně. Arginin se nedoporučuje užívat astmatikům či jednotlivcům s ledvinovými problémy. Protože je arginin aminokyselina, je vždy lepší ji konzumovat v rámci přirozené stravy, kde máme šanci přijmout i další synergicky působící aminokyseliny a další živiny, z kterých bude naše tělo jen benefitovat. Nejbohatšími zdroji argininu jsou vejce, mléčné výrobky, maso a ryby, ořechy a semena a mořské řasy.