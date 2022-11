A vítězem fotbalového mistrovství světa v Kataru se stává... Dubaj

Konzervativní muslimský Katar si od fotbalového mistrovství světa slibuje vyšší prestiž, příliv turistů a peněz. Vítězem turnaje – alespoň co se týče zájmu turistů – je však nedaleká Dubaj ve Spojených arabských emirátech. Město i díky každodenní letecké kyvadlové dopravě přitahuje fotbalové fanoušky díky volnějším pravidlům pití alkoholu, levnějšímu a dostupnějšímu ubytování a mírnějšímu přístupu k menšinám, zatímco Katar je pro mimořádně tvrdý postup vůči homosexuálům terčem kritiky, napsal deník The Wall Street Journal.

Reklama

Hlavní město na Blízkém východě sice nepořádá mistrovství světa ve fotbale, ale Dubaj přesto těží z obrovského přílivu turistů do regionu. V dubajských hotelech se to hemží fotbalovými fanoušky, v barech to žije. Zatímco sousední Katar se potýká s obrovským kulturním střetem a logistikou akce, Dubaj, relativně liberálnější městský stát, je zaplavena fotbalovými příznivci, kteří chtějí mít snadný přístup k pivu, levnějšímu ubytování a prostředí zvyklému na západní cestovní ruch více než muslimské Dauhá, napsal The Wall Street Journal (WSJ).

Unikátní MS v Kataru: Nejdražší, první v muslimské i arabské zemi, v jediném městě – a pozor, téměř bez alkoholu Money Po čtyřech letech se oči všech fotbalových fanoušků znovu upnou na fotbalový vrchol, mistrovství světa. Překvapivá volba padla před 12 lety na subtropický Katar, přičemž v mnoha ohledech bude šampionát unikátní. Mnohomiliardová show, která začíná v neděli, bude prvním mistrovstvím světa ve fotbale v arabském světě, prvním v konzervativní muslimské zemi, což obnáší i velmi přísná pravidla pro konzumaci alkoholu ze strany fanoušků a dalších, a prvním pořádaným v jediném městě a jeho okolí, v Dauhá, napsal deník The Wall Street Journal. Dušan Kütner Přečíst článek

Tisíce fanoušků se rozhodlo trávit noci v Dubaji, protože aerolinky denně provozují desítky letů mezi Dubají a Dauhá, což pomáhá zmírnit problémy s ubytováním v Kataru. Jiní sousedé včetně Saúdské Arábie, Bahrajnu a Ománu také nabízejí více letů ze svých měst, ale tyto státy se starají hlavně o své vlastní obyvatele.

Jsme prostě velcí pijáci, říkají fanoušci z Walesu

Příkladem jsou členové The Barry Horns – dechové kapely, která pravidelně sleduje velšský národní fotbalový tým – , kteří se na zápasy dívají v Dubaji a do Dauhá odlétají jen, když mají vystoupení. Kapela, jejíž jméno je poctou bývalému velšskému hráči Barry Horneovi, dospěla k závěru, že ubytování je v Kataru drahé a málo dostupné a navíc „tamní kultura nebyla úplně v souladu s hodnotami kapely,“ řekl WSJ trumpetista Gareth Evans. „Jsme prostě velcí pijáci,” dodal James Watkins, který hraje na trubku a basu.

Alkohol je sice v Kataru – první arabské zemi a prvním konzervativním muslimském státě, který pořádá mistrovství světa ve fotbale – dostupný, ale ve velmi omezené míře. A prodej piva na stadionech byl zakázán na poslední chvíli, takže západní fanoušci získali dojem, že alkohol bude těžké sehnat.

Reklama

Fotbalových fanoušků je v Kataru moc. Spí ve stanech i přepravních kontejnerech Enjoy Očekávaná účast fotbalových fanoušků na mistrovství světa v Kataru, kterých by postupně mělo dorazit na dva miliony, odpovídá dvěma třetinám populace hostitelské země. Množství návštěvníků také výrazně převyšuje počet hotelových pokojů, takže Katar nabízí ubytování v dočasných fanouškovských vesnicích na spodním konci cenové stupnice. Některé typy ubytování pro mistrovství světa v Kataru v podobě stanů a přepravních kontejnerů v poušti však vyvolávají smíšené pocity a kritiku, napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek

Dubaj, kde je právní systém rovněž založen na islámském právu jako v Kataru, naopak již léta investuje do hotelů, barů a restaurací lákajících turisty. V posledních letech uvolnila pravidla, kdy a jak mohou ne-muslimové kupovat alkohol, a posela své pláže bazény a kluby pro alkoholové párty.

Tyto kroky jsou součástí širšího úsilí Dubaje a Spojených arabských emirátů, které zahrnují i Abú Zabí, s cílem posílit svou pozici u cizinců a učinit z něj atraktivnější místo k životu pro ekonomický růst země. Změny pomohly udělat z Dubaje hřiště pro ultrabohaté, naposledy ztvárněné v televizním seriálu Netflix „Dubai Bling“, který zachycuje život městské smetánky. A Dubaj se stala i útočištěm pro tisíce Rusů prchajících z vlasti před protiruskými sankcemi ze strany západního světa a mobilizaci vyhlášené prezidentem Vladimirem Putinem kvůli ruské invazi na Ukrajině.

Stan v Dauhá, nebo hotel v Dubaji?

„Fanoušci platí 240 dolarů za stan na pláži v Dauhá, nebo v Dubaji za noc v pětihvězdičkovém hotelu,“ řekl deníku Američan Eddy Ilano (62) na dubajském letišti Al Maktoum s odkazem na smíšené ohlasy na ubytování v Kataru. Ubytoval se proto s přáteli v hotelu na dubajském ostrově ve tvaru palmy a společně naplánovali 26 letů během celé dvoutýdenní dovolené včetně cesty z Kalifornie, aby viděli pět zápasů v Kataru a zároveň navštívili egyptské pyramidy v Gíze.

Paradox. Miliardoví fotbalisté hrají v Kataru s míči, které ušily Pákistánky za méně než dolar Money Je to vedle nejlepších a nejdražších fotbalistů na mistrovství světa v Kataru jedna z nejvíce sledovaných věcí. Je jím fotbalový míč, který se borci jako Lionel Messi, Federico Valverde, Robert Lewandowski (na snímku) a spol. snaží dostat do brány soupeře. Míč, který ve „městě fotbalových balonů“, pákistánském Sialkotu, šijí ženy ani ne za dolar za kus, poznamenala agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

David Cattanach, ředitel oblíbené hospody Irish Village v Dubaji, promítá fotbalové zápasy na velké obrazovce. Na největší zápasy ve vyřazovacích fázích očekává až dva tisíce lidí. „Všude v Dubaji doufají, že Anglie – tým s pravděpodobně největší podporou ve Spojených arabských emirátech vzhledem k velikosti populace anglických emigrantů – postoupí, protože bary pak mohou očekávat velmi pěkný zisk,“ podotkl Cattanach.

Dubaj je sice liberálnější muslimský stát než Katar, fanouškům ale také přece jen stále připomíná některá místní pravidla země. Ve zveřejněném průvodci pro návštěvníky mistrovství světa ve fotbale emirátská policie varovala před užíváním drog, veřejnými projevy náklonnosti a návštěvami nelicencovaných masážních salonů – míst, kde se někdy nabízí placený sex.