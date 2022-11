Fotbalových fanoušků je v Kataru moc. Spí ve stanech i přepravních kontejnerech

Očekávaná účast fotbalových fanoušků na mistrovství světa v Kataru, kterých by postupně mělo dorazit na dva miliony, odpovídá dvěma třetinám populace hostitelské země. Množství návštěvníků také výrazně převyšuje počet hotelových pokojů, takže Katar nabízí ubytování v dočasných fanouškovských vesnicích na spodním konci cenové stupnice. Některé typy ubytování pro mistrovství světa v Kataru v podobě stanů a přepravních kontejnerů v poušti však vyvolávají smíšené pocity a kritiku, napsal deník The Wall Street Journal.

Katar hostící sportovní událost roku v podobě fotbalového mistrovství světa utratil 220 miliard dolarů (asi 5,2 bilionu korun) ze svého bohatství na vybudování infrastruktury, aby vyhověl náporu návštěvníků. Ne každý ale bude na pobyt v okolí Dauhá vzpomínat jako na luxusní zážitek, napsal The Wall Street Journal.

Vedro, hnědá voda z kohoutku a žádné zámky

Uvnitř vynořivší se vesnice severně od Dauhá spí fanoušci, kteří zaplatili více než 100 dolarů (asi 2370 korun) za noc, v bílých stanech, v nichž denní teploty přesahují 30 stupňů Celsia. Na osvěžení mají pouze ventilátor. V noci je pak budí vítr bičují poušť. Společné toalety a sprchy nabízejí malé soukromí a chybí ručníky. Z kohoutku občas teče hnědá voda, a tak se návštěvníci uchylují k nákupu balené vody.

Stany v Qetaifanu, postavené ve stínu nedokončeného vodního parku a neotevřeného hotelu, jsou obehnány drátěnými ploty a střeženy hlídači. Jedinými zámky na jednotlivých ubytovacích jednotkách jsou zámky na zavazadlech, popsal WSJ podmínky v ubytovací vesničce pro fanoušky.

Hlavní výhodou pobytu na takovém místě je však volný přístup na pláž ke sledování fotbalových zápasů na velkých obrazovkách a pití piva, což je v muslimské zemi i v době šampionátu přísně omezeno.

Zmatek kolem umístění tábora a hodinové čekání na odbavení frustrovalo některé návštěvníky, kteří dorazili vyčerpaní zaoceánskými lety. „Ubytování je velmi jednoduché... a velmi nepříjemné,” řekl WSJ 26letý Felipe Oliver, který přiletěl v neděli z Argentiny a dal ubytování hodnocení dvě z 10.

Po týdnu, kdy sdílel dvoulůžkový stan se svým bratrancem, se Oliver rozhodl, že se přestěhuje do ještě levnějšího ubytování jižně od města. Ať už bude vypadat jakkoli, plánuje z toho vytěžit maximum. „Všechno je to o osobním přístupu,” řekl. „Je na vás, jestli se budete bavit, nebo se necháte něčím otrávit,” dodává Oliver s tím, že on osobně se ze zážitků z mistrovství těší.

Město bez zkušeností se západními fotbalovými fanoušky

Letošní mistrovství světa se nepodobá žádné předchozí světové fotbalové akci. Davy fanoušků, které odpovídají dvěma třetinám velikosti celé třímilionové katarské populace, se sjíždí do jediného města v zemi, které má mizivé zkušenosti se západním fotbalovým cestovním ruchem. Dva miliony očekávaných návštěvníků se budou shromažďovat v okruhu pouhých 56 kilometrů. Mnoho fanoušků se vstupenkami proto místo toho zůstane v okolních městech, včetně Dubaje, Rijádu a Muscatu, a budou je denně přepravovat desítky spojů letecké kyvadlové dopravy.

Aby Katar uspokojil poptávku po ubytování pro návštěvníky, kteří výrazně převyšují počet hotelových pokojů, uzavřel smlouvu s hotelovým provozovatelem Accor, aby během turnaje zajistil a spravoval 60 tisíc pokojů v prázdných vilách a apartmánech. Pronajal si také tři výletní lodě od italského parníku MSC Cruises s tisíci pokoji, které zakotvily u pobřeží Dauhá.

Na lodích vládne uvolněná atmosféra

Ubytování je to výrazně lepší, ale také dražší – v řádu stovek dolarů za noc. Odměnou je jim však i prostředí, kde je alkohol k dispozici 24 hodin denně a párty nekončí. „Atmosféra, abych byl upřímný, byla na lodi docela úžasná,“ řekl Dominic Mahoney, fotbalový trenér z Walesu, který se od roku 2006 účastnil všech mistrovství světa. „Samotné pokoje jsou také úžasné, opravdu vysoký standard,” podotkl.

Na spodním konci cenové škály jsou přepravní kontejnery vybavené jako hotelové pokoje, pouštní stany a obytné přívěsy. Kvalita takového provizorního ubytování se přirozeně liší. Někteří fanoušci uvedli, že se smířili se závadami a nedostatky v ubytování jako očekávanou daní za relativně nízkou cenu, i když připouštějí, že očekávali vyšší kvalitu.

„Byla jsem velmi nervózní, když jsem se sem dostala," řekla Danielle Dostaová ze Seattlu. „Ubytování je trochu drahé, ale překonává to jeho umístění," podotkla s odkazem na ubytování vedle jednoho ze sedmi stadionů, které Katar postavil speciálně pro mistrovství světa.

Ale někteří fanoušci, včetně těch z nedaleké Saúdské Arábie a Íránu, kteří si rezervovali ubytování na poslední chvíli a spokojili se s tím, co bylo k dispozici, říkají, že jsou zklamaní a doufají, že ještě najdou jinou alternativní možnost. Australan Andy Craster zaplatil 3000 dolarů na celý měsíc za spaní v přepravním kontejneru vybaveném jako ložnice. První den voda z jeho sprchy tekla rovnou na podlahu.

V další kabině Newyorčan Ben Rudnitsky tvrdí, že jeho nedávno dokončený pokoj stále páchne lepidlem. „Trochu hořké zjištění, že když jsem přijel, na recepci prostě nebyli připraveni – a to měli 12 let na to, aby to naplánovali," říká Rudnitsky. „Ale dostal jsem klíče, své místo, a jsem šťastný,“ dodal.