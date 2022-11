Muslimský Katar je na pořádání mistrovství dobrý až dost. Civilizovanější než řada jiných, píše vlivný magazín

Na obranu pořádání mistrovství světa ve fotbale v bohaté islámské zemi Perského zálivu vystoupil prestižní magazín The Economist. Pokud nechcete střídat klání po Norsku, Švédsku a Finsku, musíte vždycky zatnout zuby, píše.

S pracovníky - migranty zachází velmi špatně. Sexuální svobody je mnohem méně než v západních zemích. Není to demokracie. Tato tvrzení platí o Kataru, kde tento víkend začíná měsíční finále fotbalového mistrovství světa. Jenže: platí to i pro Rusko, které hostilo předchozí mistrovství světa, a Čínu, která hostila poslední olympijské hry minulou zimu. Ve skutečnosti je Katar mnohem vhodnější zemí pro pořádání velké sportovní události než obě tyto země.

Západní kritika rozhodnutí pořádat hry v Kataru v tom lepším případě nerozlišuje mezi skutečně odsouzeníhodnými režimy a těmi ne úplně dobrými. V tom horším jde o slepé předsudky. Mnoho rozhořčených kritiků zní, jako by prostě neměli rádi muslimy nebo bohaté lidi. Katar možná není demokracií, ale není to ani komiksová despocie.

Předchozí emír - a to aniž byl pod veřejným tlakem - zavedl svého druhu volby. Založil také zpravodajský kanál Al-Džazíra, který je otevřenější než jeho arabští rivalové. To je na hony vzdáleno Rusku Vladimira Putina, kde vás pošlou do vězení i za to, že válku na Ukrajině popisujete jako válku, natož kdybyste ji odsuzovali. A liší se od Číny, kde není tolerováno ani zdání politického disentu. Argentinská junta, která hostila mistrovství světa v roce 1978, mimochodem vyhazovala kritiky z vrtulníků.

Migranti získali lepší práva

Svět se dívá i na migrující pracovníky v Kataru zkreslenou optikou. Jednak je emirát otevřenější zahraniční pracovní síle než Amerika nebo jakákoli evropská země. Domorodí Katařané tvoří pouze 12 procent populace – což by většina takzvaně osvícenějších zemí prostě netolerovala. I když je s těmito migranty někdy špatně zacházeno, mzdy, které si vydělávají, jim mění život, a proto jich tolik přichází. A ačkoli dvojí pořádání olympijských her neučinilo Čínu demokratičtější, v Kataru šance uspořádat mistrovství světa ve fotbale vedla ke zlepšení pracovního práva.

Tvrzení, že Katar je „doupě homofobie”, je také zavádějící. Gay sex je nezákonný, to je pravda, ale stejně tak je ilegální veškerý sex mimo manželství. Stíhání za porušení těchto zákonů je však málo. A podobné konzervativní, ale zřídka prosazované zákony, jsou běžné ve velké části rozvojového světa a téměř ve všech muslimských zemích. Katar je stěží výjimkou.

Pak jsou tu tvrzení, že si Katar cestu ke slávě mistrovství světa podplatil. To může být pravda, ačkoli žádný jasný důkaz nebyl nikdy zveřejněn. Ale pokud ano, vypovídá to více o FIFA, orgánu řídící mezinárodní fotbal, než o Kataru. Vždy budou bohaté země a svět potřebuje sportovní autority schopné chránit se před nepatřičným vlivem.

Nejsilnějším argumentem proti Kataru jako hostiteli je životní prostředí. Když se svět přehřívá, zdá se šílené létat v zástupech hráčů, fanoušků a asistentů a běhat na nových, klimatizovaných stadionech na trávě udržované odsolenou vodou. Tvrzení hostitelů, že akce bude uhlíkově neutrální, je pochybné. Ale to je do jisté míry neřest všech velkých sportovních akcí. Díky chytrému inženýrství není chlazení stadionů tak znečišťující, jak by se zdálo. A 3,6 milionu tun oxidu uhličitého, které podle FIFA turnaj vypustí, je jen 0,01 procenta celosvětových emisí v tomto roce.

Pokud FIFA nechce, aby se turnaj točil mezi Finskem, Norskem a Švédskem, musí zvládnout to, že nebude na bezchybném místě. Myšlenka otevřít mistrovství světa ve fotbale světu je správná. Blízký východ je plný fanoušků, ale nikdy předtím se zde takováto událost nepořádala. Ani v jiné muslimské zemi. Pokud se mistrovství světa mělo konat na takovém místě, je Katar naprosto dobrou volbou, uzavírá The Economist.

