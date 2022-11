Saúdové mají po výhře nad Argentinou státní svátek. Vzpruha pro vládní plány na méně ropy a více zábavy

Porážka favorizované Argentiny na fotbalovém mistrovství světa v Kataru bylo pro ropnou velmoc Saúdskou Arábii tak zásadní, že tamní vládci vyhlásili dnešek státním svátkem.

Král Salmán schválil návrh korunního prince Mohammeda bin Salmana oslavit vítězství národního týmu svátkem. Všichni zaměstnanci veřejného i soukromého sektoru a studenti na všech vzdělávacích stupních dostanou dovolenou, uvedl s odkazem na saúdskou tiskovou agenturu server Arabian News. Včerejší výhra Saúdů 2:1 nad Argentinou v Dauhá se zařadí mezi největší překvapení v historii fotbalových mistrovství světa.

Méně ropy, více zábavy

Fotbalové vítězství je pro saúdskoarabské království vzpruhou pro velké plány, jak ekonomiku osvobodit od závislosti na těžbě ropy. Jejich implementace ale trvá déle, než se plánovalo. Tyto plány také vznikaly v době padající ceny ropy. Ta za poslední dva roky ale vzrostla na více než dvojnásobek.

Fotbalových fanoušků je v Kataru moc. Spí ve stanech i přepravních kontejnerech Enjoy Očekávaná účast fotbalových fanoušků na mistrovství světa v Kataru, kterých by postupně mělo dorazit na dva miliony, odpovídá dvěma třetinám populace hostitelské země. Množství návštěvníků také výrazně převyšuje počet hotelových pokojů, takže Katar nabízí ubytování v dočasných fanouškovských vesnicích na spodním konci cenové stupnice. Některé typy ubytování pro mistrovství světa v Kataru v podobě stanů a přepravních kontejnerů v poušti však vyvolávají smíšené pocity a kritiku, napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek

Letošní rok se stává rokem hojnosti pro blízkovýchodní vývozce energetických surovin. Předpokládá se, že saúdská ekonomika letos podle očekávání Mezinárodního měnového fondu poroste o 7,6 procenta, což je jedno z nejrychlejších temp na světě. Takže diverzifikace ekonomiky může ještě chvíli počkat.

Podle ekonomů bude zásadním problémem snížit roli státu a zvýšit počet zaměstnanců v soukromém sektoru. Tomu by mohl přispět rozvoj sektorů jako je turismus či zábavní průmysl. Rijádská vláda dobře ví, že řada Saúdů za zábavou raději míří do sousedního Bahrajnu nebo Spojených arabských emirátů. Byla by tedy ráda, kdyby něco z jejich útrat zůstalo doma.

Unikátní MS v Kataru: Nejdražší, první v muslimské i arabské zemi, v jediném městě – a pozor, téměř bez alkoholu Money Po čtyřech letech se oči všech fotbalových fanoušků znovu upnou na fotbalový vrchol, mistrovství světa. Překvapivá volba padla před 12 lety na subtropický Katar, přičemž v mnoha ohledech bude šampionát unikátní. Mnohomiliardová show, která začíná v neděli, bude prvním mistrovstvím světa ve fotbale v arabském světě, prvním v konzervativní muslimské zemi, což obnáší i velmi přísná pravidla pro konzumaci alkoholu ze strany fanoušků a dalších, a prvním pořádaným v jediném městě a jeho okolí, v Dauhá, napsal deník The Wall Street Journal. Dušan Kütner Přečíst článek

Řada megalomanských staveb lákajících v budoucnu turisty ale nabírá několikaleté zpoždění. Pandemie Covidu19 zasáhla stavební sektor v Saúdské Arábii více než v jiných zemích. Zahraniční pracovníci odjeli a další nepřijeli.

Aktuálně tak stojí třeba i stavba Jeddah Tower, budovy, která se při výšce více než tisíc metrů měla stát nejvyšší stavbou světa. Zda se někdy opravdu stane nejvyšší budovou světa zůstává zatím ve hvězdách, stejně tak jako osud celé saúdskoarabské ekonomické transformace

Rozestavěná budoucí nejvyšší budova světa Jeddah Tower v Saúdské Arábii. zdroj: Zdeněk Pečený / newstream.cz

Zdeněk Pečený: Katar (ne)chce být jako Emiráty Názory Vždy když se zdá, že se Katar svým pojetím islámu přiblíží ke Spojeným arabským emirátům, jako by někdo dupl na brzdu nebo rovnou zařadil zpátečku. Zdeněk Pečený Přečíst článek