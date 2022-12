Uhlíkově neutrální šampionát v Kataru? Nesmysl, tvrdí experti s odkazem na stovky letů s fanoušky denně

Pořadatelé nejdražšího fotbalového mistrovství světa v historii v Kataru před začátkem turnaje slíbili, že uspořádají první uhlíkově neutrální šampionát. Experti to však zpochybňují, zejména kvůli stovkám spojů letecké kyvadlové dopravy denně mezi Dauhá a okolními městy dopravující fanoušky na utkání a zpět. Důvodem je obrovský nedostatek ubytování pro fanoušky z celého světa v hlavním městě Kataru, kteří tak v řadě případů zvolili nocleh v Dubaji či Rijádu a letecký „shuttle“ na zápasy, napsal server BBC.

Reklama

Přidělení fotbalového mistrovství světa malému, tropickému, ale bohatému Kataru před dvanácti lety vyvolalo velkou kritiku. Snad i proto se proto lepší prezentaci Katar zavázal, že turnaj bude prvním uhlíkově neutrálním v devadesátileté historii mistrovství. Ale ochránci klimatu mají vážné pochybnosti o tvrzeních pořadatelů o udržitelnosti, napsal server BBC.

Unikátní MS v Kataru: Nejdražší, první v muslimské i arabské zemi, v jediném městě – a pozor, téměř bez alkoholu Money Po čtyřech letech se oči všech fotbalových fanoušků znovu upnou na fotbalový vrchol, mistrovství světa. Překvapivá volba padla před 12 lety na subtropický Katar, přičemž v mnoha ohledech bude šampionát unikátní. Mnohomiliardová show, která začíná v neděli, bude prvním mistrovstvím světa ve fotbale v arabském světě, prvním v konzervativní muslimské zemi, což obnáší i velmi přísná pravidla pro konzumaci alkoholu ze strany fanoušků a dalších, a prvním pořádaným v jediném městě a jeho okolí, v Dauhá, napsal deník The Wall Street Journal. Dušan Kütner Přečíst článek

Odhady říkají, že mistrovství světa přiláká až dva miliony návštěvníků, což odpovídá dvěma třetinám katarské populace. V Dauhá je ale jen kolem 30 tisíc hotelových pokojů, z nichž 80 procent bylo předem rezervováno FIFA pro fotbalové týmy, funkcionáře a sponzory. Kvůli akutnímu nedostatku hotelových pokojů v Kataru se desítky tisíc návštěvníků ubytovávají v sousedních zemích v Perském zálivu, zejména kvůli výrazně nižším cenám a razantně menším omezením pro konzumaci alkoholu než v konzervativním muslimském Kataru.

120 letů z Dubaje denně

Pořadatelé proto zajistili každodenní kyvadlovou leteckou dopravu, která převáží fanoušky na fotbalová utkání a zpět. Odhadem se jedná o pět stovek letů denně do hlavního města Kataru Dauhá a zpět. Z toho jen z Dubaje ve Spojených arabských emirátech to je téměř 120 letů. Environmentální náklady na přepravu fanoušků do hostitelské země letadlem se tak nyní dostaly pod drobnohled kritiků.

Muslimský Katar je na pořádání mistrovství dobrý až dost. Civilizovanější než řada jiných, píše vlivný magazín Názory Na obranu pořádání mistrovství světa ve fotbale v bohaté islámské zemi Perského zálivu vystoupil prestižní magazín The Economist. Pokud nechcete střídat klání po Norsku, Švédsku a Finsku, musíte vždycky zatnout zuby, píše. tzv Přečíst článek

Reklama

Společnost Greenly se sídlem v Paříži odhadla, že lety vyprodukují 6000 až 8000 tun emisí oxidu uhličitého (CO2) každý den od začátku turnaje. „Obrovské množství letů podkopává závazek organizátorů minimalizovat létání během turnaje,“ říká Khaled Diab z advokátní skupiny Carbon Market Watch. „Jedním z důvodů, proč se všechny stadiony koncentrovaly do malé oblasti kolem Dauhá, byla přitom právě snaha snížit emise související s leteckou dopravou,“ říká.

Kyvadlové lety umožňují cestujícím rezervovat si zpáteční lety z Dubaje nebo jiných lokalit v Perském zálivu na stejný den, aby se mohli zúčastnit zápasu v Kataru a vrátit se. Obrovská poptávka je také po soukromých tryskáčích a charterových letech, který denně v Kataru přistávají rovněž stovky z celého regionu.

Katar si za svým řešením stojí

Diab z Carbon Market Watch říká, že míra využití letecké přepravy ukazuje, že závazek učinit turnaj uhlíkově neutrální nebyl nikdy míněn vážně. „Kdyby chtěli, mohli hledat jiná řešení, jako je pozemní doprava ze sousedních zemí," říká.

Katar ale své rozhodnutí hájí. Mluvčí organizačního výboru šampionátu říká, že kyvadlová doprava umožnila „efektivní přímé lety z a na mistrovství světa ve fotbale v Kataru“. „Přímé lety jsou výrazně uhlíkově šetrnější než lety s mezipřistáními," říká. Katar plánuje započítat emise produkované letadly jako součást celkové uhlíkové stopy akce. Organizátoři očekávají, že mistrovství světa vyprodukuje 3,6 milionu tun oxidu uhličitého, přičemž 52 procent z toho bude mít podíl právě cestování.

Paradox. Miliardoví fotbalisté hrají v Kataru s míči, které ušily Pákistánky za méně než dolar Money Je to vedle nejlepších a nejdražších fotbalistů na mistrovství světa v Kataru jedna z nejvíce sledovaných věcí. Je jím fotbalový míč, který se borci jako Lionel Messi, Federico Valverde, Robert Lewandowski (na snímku) a spol. snaží dostat do brány soupeře. Míč, který ve „městě fotbalových balonů“, pákistánském Sialkotu, šijí ženy ani ne za dolar za kus, poznamenala agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Nezávislí experti tvrdí, že toto číslo je hrubě podhodnocené. Generální ředitel Greenly Alexis Normand věří, že konečný výsledek bude minimálně o 70 procent vyšší. Turnaj v roce 2022 bude „nejemisnějším vůbec. Je to čirá fantazie uvažovat o tom, že toto mistrovství světa bude uhlíkově neutrální," míní.

Aby byl turnaj uhlíkově neutrální, organizátoři oznámili ekologické projekty včetně solárních klimatizací na stadionech, nákupu uhlíkových povolenek pro kompenzaci emisí a používání přepravních kontejnerů jako stavebních materiálů. Příkladem je stadion Stadium 974, který je vyroben z přepravních kontejnerů a modulární oceli a bude po turnaji demontován. Ostatní zůstanou a organizátoři tvrdí, že stadiony budou smysluplně využívány v příštích desetiletích a samotná výstavba vyprodukovala jen malý zlomek emisí spojených se šampionátem.

A na jakých stadionech se v Kataru hraje? Podívejte se na fotogalerii: