Zuckerberg touží po lidech z OpenAI. Nabízí jim miliardy ročně

Umělá inteligence zůstává v klíčových technologických společnostech velkým tématem a jsou ochotny do toho investovat velké částky. Aktuálně je na lovu Meta Platforms Marka Zuckerberga, která chce poskládat nejlepší tým pro vývoj AI na světě. Šéf konkurenční OpenAI Sam Altman nyní odkryl, jaké nabídky jeho stávající zaměstnanci od konkurence dostávají. Jde o neuvěřitelné sumy.

Boj o nejlepší vývojáře v USA dosahuje nečekaných rozměrů. Mark Zuckerberg před několika týdny spustil žraločí strategii a chce z trhu stáhnout největší hvězdy v oblasti umělé inteligence. Cílem má být vytvoření takzvané AGI, tedy všeobecné umělé inteligence, která bude schopna ve většině úkolů schopna předčít nejlepší lidské odborníky.

Zuckerberg buduje zhruba 50členný tým a součástí strategie má být také investice za 14 miliard dolarů do společnosti Scale AI, jejíž zakladatel a CEO Alexandr Wang se stane členem tohoto týmu.

Nyní Zuckerbergův konkurent Sam Altman, zakladatel a CEO OpenAI stojící za ChatemGPT, prozradil, jaké nabídky jeho podřízení od Meta Platforms dostávají. A jde o opravdu velké sumy.

Při podpisu smlouvy údajně noví zaměstnanci mohou dostat akviziční bonus až 100 milionů dolarů (víc než dvě miliardy korun) a roční odměny by mohly tuto částku ještě překročit. „Je to naprosto šílené,“ uvedl Altman v podcastu Uncapped, který moderuje jeho bratr. „Zatím se nikdo z našich nejlepších lidí nerozhodl, že by to přijal,“ dodal.

Altman: Konkurenci respektuju

Šéf OpenAI dále uvedl, že si nestěžuje na chování konkurence, naopak takové pokusy respektuje a chápe. Zároveň uvedl, že je přesvědčený o tom, že zná důvod, proč jeho lidé nabídky odmítají.

„Nic proti Metě, ale prostě si nemyslím, že jde o firmu, která by byla dobrá v inovacích. My chápeme některé věci líp než oni,“ dodal.

