Zuckerberg jde naplno do vojenského byznysu. S Andurilem budou vyvíjet futuristické armádní technologie

Meta Platforms spojila síly s Anduril Industries. Cílem je vyvíjení vojenské techniky budoucnosti na základě umělé inteligence. Ve hře jsou zatím například chytré vojenské helmy inspirované i počítačovými hrami. Klientem bude americká armáda.

Američtí vojáci již nyní patří k nejlépe vybaveným na světě. Nyní se jejich technologická výhoda nejspíš ještě zvýší. Pro americkou armádu totiž chystají nová chytrá zařízení využívající umělou inteligenci společně firmy Meta Platforms a Anduril Industries. První patří k nejrychleji vyvíjejícím se firmám světa, druhá k nejúspěšnějším military/defence společnostem poslední dekády.

„Anduril spolupracuje se společností Meta na návrhu, výrobě a uvedení řady integrovaných produktů rozšířené reality (extended reality, zkráceně XR – pozn. red.), které bojovníkům poskytují lepší vnímání a umožňují intuitivní ovládání autonomních platforem na bojišti,“ uvedla na svém blogu společnost Anduril Industries.

Podle agentury Bloomberg tak jsou ve hře zejména nejrůznější brýle a helmy umožňující kvalitnější propojení a prvky umělé inteligence. Odborníci spekulují, že jedním z produktů bude futuristická helma pojmenovaná Eagle Eye.

Staré nápady, moderní technologie

Spojení Meta Platforms Marka Zuckerberga se společností Anduril Industries je částečně překvapivé. Spoluzakladatelem Andurilu je totiž Palmer Luckey, který založil také společnost Oculus VR vyvíjející brýle pro virtuální realitu. Oculus od Palmera přitom v roce 2014 koupil právě Facebook Marka Zuckerberga. Oba muži se však výrazně rozhádali v roce 2016 kvůli prezidentským volbám.

Nyní se ale Zuckerberg stává věrným spolupracovníkem Bílého domu, navíc jsou pro něj v současnosti přístroje pro takzvanou „extended reality“ klíčovým vývojovým cílem.

„Lidé jim říkají různě. Někdo o takových přístrojích mluví jako o hračkách z Call of Duty, jiní jako o helmě z Halo,“ uvedl Palmer Luckey v interview s Ashleem Vancem s odkazem na slavné počítačové hry. „Tyto nápady jsou vlastně staré, ale až nyní existují technologie, jak je skutečně vyrobit,“ dodal.

Nové podmínky

Donedávna měla společnost Meta Platforms ve svých statusech explicitně uvedeno, že její modely umělé inteligence nesmí být využívány firmami, které jsou dodavateli americké armády. Jednalo se o firmy jako Lockheed Martin či Palantir Technologies.

To se ale změnilo loni v listopadu.

