Guru přes umělou inteligenci Alexandr Wang přechází k Zuckerbergovi

Společnost Meta investovala 14,3 miliardy dolarů do Scale AI, předního dodavatele dat pro umělou inteligenci. Zakladatel Scale AI Alexandr Wang zároveň opouští roli CEO a míří do vedení nové AI laboratoře Mety, která se má zaměřit na vývoj tzv. superinteligence. Transakce zásadně mění rozložení sil v oblasti vývoje generativních modelů, píší zahraniční média.

Společnost Meta Platforms oznámila strategickou investici ve výši 14,3 miliardy dolarů do startupu Scale AI, který se specializuje na zpracování dat pro umělou inteligenci. V rámci transakce získá Meta 49procentní podíl ve Scale AI bez hlasovacích práv. Zároveň startup opouští jeho zakladatel a dosavadní výkonný ředitel Alexandr Wang, který se připojuje k Metě, kde povede nový výzkumný tým zaměřený na vývoj tzv. „superinteligence“, píše server CNBC.

Sázka Mety na Wanga zapadá do plánů generálního ředitele Marka Zuckerberga posílit úsilí své společnosti v oblasti umělé inteligence uprostřed ostré konkurence ze strany OpenAI, Googlu a dalších. Zuckerberg sice učinil z AI nejvyšší prioritu své společnosti pro rok 2025 , ale je čím dál frustrovanější svým týmem, zejména poté, co se nejnovější verze vlajkových modelů umělé inteligence Llama od společnosti Meta setkala s vlažnou odezvou vývojářů, informovala začátkem tohoto týdne CNBC.

Alexandr Wang opouští Scale AI

Osmadvacetiletý Alexandr Wang, který spoluzaložil Scale AI v roce 2016, oznámil svůj odchod z čela firmy krátce po zveřejnění investice Meta. Podle prohlášení bude nově působit jako vedoucí nové AI laboratoře v rámci společnosti Meta, která se má zaměřit na vývoj pokročilých modelů obecné umělé inteligence (AGI).

Wang se však zcela od Scale AI neodklání – zůstane členem její správní rady. Vedení firmy nyní přebírá Jason Droege, dosavadní ředitel strategie ve Scale AI a bývalý výkonný manažer Uber Eats.

Meta díky této investici získá přístup k rozsáhlé infrastruktuře a odbornému know-how Scale AI, které dodává datové anotace a testovací sady pro trénink AI modelů největším technologickým firmám včetně OpenAI, Microsoftu a také samotné Mety.

Scale AI vznikla jako startup zaměřený na testování výstupů jazykových modelů. V posledních letech firma výrazně rostla: podle dostupných údajů dosáhla v roce 2024 obratu přes 870 milionů dolarů a v roce 2025 se očekává, že překročí dvě miliardy.

Pro Metu tak investice znamená přístup k důvěryhodnému partnerovi a také šanci dohnat náskok, který konkurence získala na poli vývoje generativních jazykových modelů. Meta sice představila řadu open-source modelů pod značkou Llama, avšak poslední verze Llama 4 podle analytiků zaostala za modely od OpenAI a Anthropic.

Meta nezíská kontrolu, ale vliv

Ačkoliv Meta investuje miliardy a bude vlastnit téměř polovinu Scale AI, transakce byla záměrně strukturována bez hlasovacích práv. Podle zdrojů blízkých firmě to bylo opatření ke zmírnění případných obav regulačních orgánů v oblasti antimonopolní legislativy.

„Naše partnerství se Scale AI nám umožní rychleji inovovat a rozšiřovat výzkum v oblasti AI, a zároveň zachovat nezávislost obou společností,“ uvedl Mark Zuckerberg ve svém prohlášení.

Naopak analytici upozorňují, že investice může znamenat i zásah do stávající klientské základny Scale AI. Firma spolupracuje s vládními institucemi v USA i zahraničí a část klientů by mohla vnímat blízkost s Metou jako střet zájmů.

Kritika z řad pracovníků a odborníků

Zatímco transakce byla vnímána jako vítaná příležitost pro Scale AI i Metu, některé hlasy upozorňují na stinné stránky. Organizace na ochranu práv pracovníků kritizují, že se firma dlouhodobě opírá o nízce placenou „gig“ pracovní sílu, zejména prostřednictvím platformy Remotasks, kde data pro AI anotují lidé z rozvojových zemí.

Podle magazínu Time nepřinese investice Metya zlepšení jejich podmínek, přestože výše transakce dosahuje desítek miliard dolarů. Firma přitom čelila opakovaným výtkám ze strany regulátorů ohledně pracovních standardů a absence sociálního zabezpečení u těchto pracovníků.

Alexandr Wang: z miliardáře výzkumníkem

Alexandr Wang, který byl ještě v roce 2021 označován za nejmladšího selfmade miliardáře na světě, je považován za jednu z nejvýraznějších postav AI scény posledních let. Ve Scale AI vybudoval firmu, která pomohla trénovat modely pro OpenAI nebo Meta, zároveň navázal spolupráci s americkým ministerstvem obrany.

Jeho přechod do Mety byl některými odborníky přirovnán k tzv. „acquihire“ – tedy akvizici motivované především ziskem lidského talentu. Business Insider poukázal na to, že Wang není výzkumník v klasickém slova smyslu, ale spíše obchodník a stratég. I přesto (nebo právě proto) je jeho role v Metě vnímána jako pokus akcelerovat stagnující vývoj vlastních modelů.

Meta posiluje, Scale AI zůstává nezávislá

Scale AI i po vstupu Mety plánuje nadále fungovat jako samostatná entita. Firma bude pokračovat v poskytování služeb ostatním klientům, včetně Microsoftu, Amazonu nebo americké vlády.

Zda a jak nová pozice Wanga v Metě ovlivní dlouhodobé směřování Scale, však zůstává otevřenou otázkou. Firma musí nyní přesvědčit stávající partnery i veřejnost, že dokáže zachovat svou neutralitu a kvalitu služeb navzdory výraznému kapitálovému propojení s technologickým gigantem.

Výhled do budoucna

Zpráva o investici byla investory vnímána pozitivně – akcie Mety krátce po zveřejnění oznámení posílily o více než čtyři procenta. Analytici očekávají, že nový tým pod vedením Wanga by mohl výrazně posunout schopnost Mety i v oblasti vývoje obecné umělé inteligence (AGI).

Na druhé straně se zvyšuje zájem regulačních úřadů o posouzení dopadu transakce na trh s AI. Americká Federal Trade Commission (FTC) a Evropská komise podle agentury Reuters transakci aktivně monitorují kvůli možným dopadům na konkurenci a přístup k datům.