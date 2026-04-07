Žhářský útok v Pardubicích: polská kontrarozvědka zadržela klíčového podezřelého
Polská kontrarozvědka (ABW) zadržela dalšího člověka v souvislosti s požárem haly zbrojovky LPP v Pardubicích. Podle serveru TVP Info byl muž dopaden v Zelené Hoře na západě Polska krátce poté, co se vrátil z České republiky.
Podle dostupných informací měl zadržený pověřit další osoby nákupem předmětů, které byly následně použity při zapálení haly. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda se přímo podílel na samotném útoku. „Snažíme se zjistit, zda se přímo nepodílel na teroristickém útoku,“ uvedl zdroj z tajných služeb pro TVP. Podle něj mohl mít muž na celé akci výrazně větší podíl než dvojice dříve zadržených Poláků.
Polská kontrarozvědka už minulý týden informovala o zadržení muže a ženy, kteří jsou podezřelí z napomáhání při založení požáru. Soud oba poslal na tři měsíce do vazby, k činu se však nepřiznali. Ze stejného skutku je nyní obviněn i nově zadržený muž, který rovněž skončil ve vazbě.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil jednu z hal a vážně poškodil i vedlejší administrativní budovu společnosti LPP Holding, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu.
K útoku se přihlásila skupina označující se jako The Earthquake Faction. České bezpečnostní složky však podle médií pracují i s verzí, že může jít o operaci pod falešnou vlajkou, tedy krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
V souvislosti s útokem je v Česku ve vazbě pět lidí.
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se večer (v noci na středu středoevropského letního času) ukáže. Podle šéfa Bílého domu totiž nastal jeden z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách světa. Na konci příspěvku hrozícím Íránu zničením Trump napsal, „Bůh žehnej skvělému íránskému lidu“.
„Celá civilizace dnes v noci zemře,“ hrozí Trump Íránu
Politika
Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, míní prezident Petr Pavel. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci,“ uvedl Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře. Už dříve avizoval, že se kvůli tomu chce sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zda počítá s účastí na summitu, Pavel studentům výslovně neřekl.
Pavel se postavil vládě: Nikdo mi nemůže zakázat jet na summit NATO
Politika
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.