Policie zadržela pátého člověka kvůli žhářskému útoku v Pardubicích
Pražské vrchní státní zastupitelství potvrdilo zadržení pátého člověka kvůli zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. V tiskové zprávě uvedlo, že policejní protiteroristická centrála jej obvinila z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Policie na síti X doplnila, že bude čekat na výsledek vazebního řízení. Informaci o pátém zadrženém zveřejnil při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
„V současné době jsou s touto osobou prováděny úkony trestního řízení,“ napsal o nově stíhaném vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek. Policie podle něj dotyčnou osobu zadržela v neděli. „V tuto chvíli se jedná o čtvrtou obviněnou osobu na území České republiky, jedna další osoba dosud setrvává ve vazbě na území Slovenské republiky,“ shrnul.
Mluvčí Okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac Uvedl, že žádný další návrh na vazbu zatím státní zastupitelství v této věci nepodalo.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Hrozí i výjimečný trest
Za teroristický útok a účast na teroristické skupině hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Tři z pěti zadržených poslal v uplynulých dnech pardubický okresní soud do vazební cely, čtvrtý – americká občanka – je v předběžné vazbě na Slovensku. Proti vzetí do vazby si podali stížnost. Slovenská policie uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do Česka.
Zadrželi jsme 5. osobu, kterou podezíráme z účasti na útoku v Pardubicích. I v tomto případě jsme osobu již obvinili a budeme čekat na výsledek vazebního řízení. https://t.co/4nK6pUWTAD— Policie ČR (@PolicieCZ) March 30, 2026
První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum uvedl s odkazem na advokáta jednoho z nich Pavla Čižinského, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. Ohledně totožnosti dalších dvou stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí.
Vítězství maďarského premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách by mohlo výrazně zkomplikovat schvalování nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie na období 2028 až 2034. Upozornil na to server Politico. Podle plánu by se členské státy měly na takzvaném víceletém finančním rámci (VFR) dohodnout do konce letošního roku, Orbán však už dříve pohrozil vetem.
